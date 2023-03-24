Продолжается онлайн-голосование за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны

В пятницу, 24 февраля, идет голосование за кандидатов в антикоррупционный совет Минобороны. Его создание было инициировано в ответ на скандалы с поставкой продовольствия для военных по завышенным ценам. Голосование продлится до 20:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Чтобы проголосовать, нужно перейти на страницу https://voting.mod.gov.ua/.

Далее нажимайте кнопку "НАЧАТЬ ГОЛОСОВАНИЕ", проходите тест "Я не робот" и подтверждайте свое согласие с правилами конкурса, поставив соответствующие отметки.

Вам нужно указать адрес своей электронной почты — на него будет отправлен код подтверждения. Его необходимо ввести в поле на странице голосования. В большинстве случаев код приходит в папку "Спам", поэтому проверьте ее.

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Укажите свой номер мобильного телефона (украинский мобильный оператор), на который будет отправлено SMS-сообщение с кодом подтверждения. Этот код необходимо вписать в поле на странице голосования.

Вы можете проголосовать за нескольких кандидатов, поставив галочки напротив их фамилий.

Ряд организаций, в частности, Демсокира и Автомайдан обнародовали свои списки кандидатов, которых они предлагают поддержать. Среди них:

4 Яровая Богдана Эдуардовна

5 Николаенко Татьяна Владимировна

11 Прудковских Виктор Вячеславович

13 Шуба Анастасия Вадимовна

14 Масюк Виталий Владимирович

15 Свирко Олег Станиславович

16 Кальницкий Виталий Владимирович

17 Грушовец Евгений Анатольевич

18 Оджиковский Виталий Олегович

19 Остапенко Дмитрий Николаевич

22 Григорян Артак Владиевич

23 Пионтковский Константин Анатольевич