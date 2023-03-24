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Продолжается онлайн-голосование за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны

міноборони

В пятницу, 24 февраля, идет голосование за кандидатов в антикоррупционный совет Минобороны. Его создание было инициировано в ответ на скандалы с поставкой продовольствия для военных по завышенным ценам. Голосование продлится до 20:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Чтобы проголосовать, нужно перейти на страницу https://voting.mod.gov.ua/.

Далее нажимайте кнопку "НАЧАТЬ ГОЛОСОВАНИЕ", проходите тест "Я не робот" и подтверждайте свое согласие с правилами конкурса, поставив соответствующие отметки.

Вам нужно указать адрес своей электронной почты — на него будет отправлен код подтверждения. Его необходимо ввести в поле на странице голосования. В большинстве случаев код приходит в папку "Спам", поэтому проверьте ее.

Читайте также: Началось онлайн-голосование за кандидатов в антикоррупционный совет Минобороны

Укажите свой номер мобильного телефона (украинский мобильный оператор), на который будет отправлено SMS-сообщение с кодом подтверждения. Этот код необходимо вписать в поле на странице голосования.

Вы можете проголосовать за нескольких кандидатов, поставив галочки напротив их фамилий.

Ряд организаций, в частности, Демсокира и Автомайдан обнародовали свои списки кандидатов, которых они предлагают поддержать. Среди них:

4 Яровая Богдана Эдуардовна
5 Николаенко Татьяна Владимировна
11 Прудковских Виктор Вячеславович
13 Шуба Анастасия Вадимовна
14 Масюк Виталий Владимирович
15 Свирко Олег Станиславович
16 Кальницкий Виталий Владимирович
17 Грушовец Евгений Анатольевич
18 Оджиковский Виталий Олегович
19 Остапенко Дмитрий Николаевич
22 Григорян Артак Владиевич
23 Пионтковский Константин Анатольевич

Автор: 

голосование (1396) Минобороны (9316) общественный совет (111)


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Топ комментарии
+7
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__[0]=AZXketWmIRKCdkuZQC74wkX7ouCCiHeQwx_IvV3DXYfF7ar8VsnCMoeWgSiAyve8DZZpp6EQzV9QZfGTdNyPkloTELntQNvoxYll6MCfVzv4J8vG2Q_3zFk5irrKPE7oOD91wPfhQeuvoHQ_y8ucNk89lxzKa12CTw-ysVKsInWmLwaELLLHNt5BmXFUTEDwY3E&__tn__=-UC%2CP-y1.g-R Дмитро Чекалкин

Друзі! Сьогодні, 24.03, з 8 години ранку до 20:00 вечора, відбувається дуже важливе електронне голосування за персональний склад Антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

Оборонні закупівлі без корупції - наша з вами відповідальність. Відповідальність перед тими, хто несе свій фронтовий чин захисту народу та держави. Нижче список погоджених, порядних кандидатів - волонтерів, юристів та журналістів, за які я прошу віддати Ваш голос.

П'ять хвилин вашого часу збережуть життя бійців! Дадуть їм можливості ефективніше боротися з ворогом! Закликаю вас проголосувати за таких кандидатів:

4 Ярова Богдана Едуардівна

5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна

11 Прудковських Віктор Вячеславович

13 Шуба Анастасія Вадимівна

14 Масюк Віталій Володимирович

15 Свірко Олег Станіславович

16 Кальницький Віталій Володимирович

17 Грушовець Євген Анатолійович

18 Оджиковський Віталій Олегович

19 Остапенко Дмитро Миколайович

22 Григорян Артак Володійович

23 Піонтковський Костянтин Анатолійович
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24.03.2023 13:21
+6
Процедура займає не більше 5 хвилин:

- заходите на сайт за адресою;

- вказуєте адресу ел.пошти -- туди прилітає лист з одним кодом -- вводите його на сайті
- вказуєте номер свого телефону -- отримуєте SMS з кодом -- вводите цей код -
- відкривається список кандидатів -- ставите галочку напроти людей з наведеного списку -
- все.

Я зробив це.
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24.03.2023 13:17
+4
Ще одне шоу для зелохів
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24.03.2023 13:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що значить "за кілька кандидатів"? Їх кількість якось обмежене чи можна за весь представлений тут список ?
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24.03.2023 13:02 Ответить
там список 29 осіб, проголосувати можна за 15чол
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24.03.2023 13:07 Ответить
! Проголосувати не «можна за 15», а потрібно обрати одразу15 з 29 які і будуть громадській антикорупційній раді.
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24.03.2023 16:00 Ответить
обрав 12 зі списку...все пройшло, не потрібно 15 з 29 натягувать
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24.03.2023 16:45 Ответить
Можна і за одного голосувати, але буде обрано 15
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24.03.2023 17:01 Ответить
Ще одне шоу для зелохів
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24.03.2023 13:12 Ответить
Процедура займає не більше 5 хвилин:

- заходите на сайт за адресою;

- вказуєте адресу ел.пошти -- туди прилітає лист з одним кодом -- вводите його на сайті
- вказуєте номер свого телефону -- отримуєте SMS з кодом -- вводите цей код -
- відкривається список кандидатів -- ставите галочку напроти людей з наведеного списку -
- все.

Я зробив це.
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24.03.2023 13:17 Ответить
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__[0]=AZXketWmIRKCdkuZQC74wkX7ouCCiHeQwx_IvV3DXYfF7ar8VsnCMoeWgSiAyve8DZZpp6EQzV9QZfGTdNyPkloTELntQNvoxYll6MCfVzv4J8vG2Q_3zFk5irrKPE7oOD91wPfhQeuvoHQ_y8ucNk89lxzKa12CTw-ysVKsInWmLwaELLLHNt5BmXFUTEDwY3E&__tn__=-UC%2CP-y1.g-R Дмитро Чекалкин

Друзі! Сьогодні, 24.03, з 8 години ранку до 20:00 вечора, відбувається дуже важливе електронне голосування за персональний склад Антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

Оборонні закупівлі без корупції - наша з вами відповідальність. Відповідальність перед тими, хто несе свій фронтовий чин захисту народу та держави. Нижче список погоджених, порядних кандидатів - волонтерів, юристів та журналістів, за які я прошу віддати Ваш голос.

П'ять хвилин вашого часу збережуть життя бійців! Дадуть їм можливості ефективніше боротися з ворогом! Закликаю вас проголосувати за таких кандидатів:

4 Ярова Богдана Едуардівна

5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна

11 Прудковських Віктор Вячеславович

13 Шуба Анастасія Вадимівна

14 Масюк Віталій Володимирович

15 Свірко Олег Станіславович

16 Кальницький Віталій Володимирович

17 Грушовець Євген Анатолійович

18 Оджиковський Віталій Олегович

19 Остапенко Дмитро Миколайович

22 Григорян Артак Володійович

23 Піонтковський Костянтин Анатолійович
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24.03.2023 13:21 Ответить
Я нікого з них не знаю і навіть не чув.
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24.03.2023 13:21 Ответить
Якщо ти, 5 копійок, не чув хто така Дана Ярова (Ярова Богдана Едуардівна) - дуже відома волонтер, яка так багато зробила і робить для нашої перемоги, то краще б не позорився і не вставляв своїх 5 копійок. Хоч би погуглив. І ще написано ж, що уе список від Демсокири і Автомайдану. Чи ти шанувальник Антимайдану?
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24.03.2023 13:33 Ответить
Навіщо мені копирсатись в Тирнеті? Це повинні бути всім відомі люди.
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24.03.2023 13:54 Ответить
Лисий з Кварталу і його друган Пікалов - відомі люди. А ще суддя Вовк, Татаров, Трухін...
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24.03.2023 14:34 Ответить
Там на кожного є досьє - вивчайте.
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24.03.2023 16:01 Ответить
Богдана Яровая -- вона ж Дана Яровая -- https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&rlz=1C1SKPL_enUA672UA672&oq=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&aqs=chrome..69i57j0i512l7.2072j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&rlz=1C1SKPL_enUA672UA672&oq=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&aqs=chrome..69i57j0i512l7.2072j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

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24.03.2023 13:42 Ответить
Я теж не знаю, але Чекалкіну довіряю і тому проголосую.
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24.03.2023 13:48 Ответить
В списку Чекалкіна нема.
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24.03.2023 13:52 Ответить
Чекалкін у своєму фізбучіку звернувся з проханням підтримати цей спасок. Я вам написала, що довіряю. А ви ж самі собі вирішуйте, ваша справа
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24.03.2023 13:59 Ответить
Я по фейсбучикам не шастаю. Мені вистачає з головою і ЦН .
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24.03.2023 14:02 Ответить
мій голос за якогось інваліда в кінці списку. з усіх автобіографія більш прийнятна, майже всі підставні бариги
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24.03.2023 13:22 Ответить
О, ще один бот - Софія Пожарова, "підставна барига"
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24.03.2023 13:35 Ответить
у нього релігійна криша

https://vkursi.pro/search/recognitionfoundersstring?q=%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%20%D0%86%D0%93%D0%9E%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7 Лисов Ігор Володимирович

РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТАВРОПІГІЙНА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЇ НА ЧЕСТЬ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА"
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24.03.2023 16:54 Ответить
Це непогана іниціатива , бо виконує Закон Державотворення , який говорить про те ,що КОНТРОЛЮВАТИ всі гілки влади повинні Справжні Громадяни Країни. Головне щоб в цьому списку не було представників олігархічних кланів або тих ,хто пов'язаний з владою !
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24.03.2023 13:27 Ответить
Лично я проголосовал.
Хотя я на 100% уверен, что ложка меда в бочке говна, содержимое бочки не меняет.
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24.03.2023 13:44 Ответить
А якщо кожен по ложці медку добавить?
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24.03.2023 13:52 Ответить
Повеселили.
Давайте по другому скажу: Представьте канистру с соляркой. Вы полностью вылили от туда солярку и залили молоко например. Это будет канистра с молоком?
Возвращаясь к моему примеру. Говно - это коррупция. А ложки меда - это наши попытки с ней бороться. А теперь задумайтесь: А что есть сама бочка?
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24.03.2023 14:26 Ответить
а якщо посцяти туди чи вважатиметься це квартальним пійлом?
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24.03.2023 16:55 Ответить
вже була подібна хрінь-"п'ять питань від президента"...
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24.03.2023 13:52 Ответить
Ви не праві. То була така ж хрінь, як і президент. А тут бере участь Демсокира, значить це не хрінь і треба допомогти.
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24.03.2023 13:55 Ответить
А поки там голосують, на місцях продовжується підписання УСІЛЯКИХ актів про отримання та надання 24/7 господарюючими суб'єктами послуг військовослужбовцям ЗСУ!!!!
Резніков добре розуміє, разом з квартальними, про, які ШАЛЕННІ суми йдеться….
Говорили, балакали, кричали, аж плакали!!! СХАМАТОЗНИКИ мародерять!!!
Співпадіння???? Беня, бананов, шефір…..
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24.03.2023 14:21 Ответить
 
 