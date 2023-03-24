Продолжается онлайн-голосование за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны
В пятницу, 24 февраля, идет голосование за кандидатов в антикоррупционный совет Минобороны. Его создание было инициировано в ответ на скандалы с поставкой продовольствия для военных по завышенным ценам. Голосование продлится до 20:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Чтобы проголосовать, нужно перейти на страницу https://voting.mod.gov.ua/.
Далее нажимайте кнопку "НАЧАТЬ ГОЛОСОВАНИЕ", проходите тест "Я не робот" и подтверждайте свое согласие с правилами конкурса, поставив соответствующие отметки.
Вам нужно указать адрес своей электронной почты — на него будет отправлен код подтверждения. Его необходимо ввести в поле на странице голосования. В большинстве случаев код приходит в папку "Спам", поэтому проверьте ее.
Укажите свой номер мобильного телефона (украинский мобильный оператор), на который будет отправлено SMS-сообщение с кодом подтверждения. Этот код необходимо вписать в поле на странице голосования.
Вы можете проголосовать за нескольких кандидатов, поставив галочки напротив их фамилий.
Ряд организаций, в частности, Демсокира и Автомайдан обнародовали свои списки кандидатов, которых они предлагают поддержать. Среди них:
4 Яровая Богдана Эдуардовна
5 Николаенко Татьяна Владимировна
11 Прудковских Виктор Вячеславович
13 Шуба Анастасия Вадимовна
14 Масюк Виталий Владимирович
15 Свирко Олег Станиславович
16 Кальницкий Виталий Владимирович
17 Грушовец Евгений Анатольевич
18 Оджиковский Виталий Олегович
19 Остапенко Дмитрий Николаевич
22 Григорян Артак Владиевич
23 Пионтковский Константин Анатольевич
Пожалуйста, подождите...
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- заходите на сайт за адресою;
- вказуєте адресу ел.пошти -- туди прилітає лист з одним кодом -- вводите його на сайті
- вказуєте номер свого телефону -- отримуєте SMS з кодом -- вводите цей код -
- відкривається список кандидатів -- ставите галочку напроти людей з наведеного списку -
- все.
Я зробив це.
Друзі! Сьогодні, 24.03, з 8 години ранку до 20:00 вечора, відбувається дуже важливе електронне голосування за персональний склад Антикорупційної ради при Міністерстві оборони.
Оборонні закупівлі без корупції - наша з вами відповідальність. Відповідальність перед тими, хто несе свій фронтовий чин захисту народу та держави. Нижче список погоджених, порядних кандидатів - волонтерів, юристів та журналістів, за які я прошу віддати Ваш голос.
П'ять хвилин вашого часу збережуть життя бійців! Дадуть їм можливості ефективніше боротися з ворогом! Закликаю вас проголосувати за таких кандидатів:
4 Ярова Богдана Едуардівна
5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна
11 Прудковських Віктор Вячеславович
13 Шуба Анастасія Вадимівна
14 Масюк Віталій Володимирович
15 Свірко Олег Станіславович
16 Кальницький Віталій Володимирович
17 Грушовець Євген Анатолійович
18 Оджиковський Віталій Олегович
19 Остапенко Дмитро Миколайович
22 Григорян Артак Володійович
23 Піонтковський Костянтин Анатолійович
https://vkursi.pro/search/recognitionfoundersstring?q=%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%20%D0%86%D0%93%D0%9E%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7 Лисов Ігор Володимирович
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТАВРОПІГІЙНА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЇ НА ЧЕСТЬ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА"
Хотя я на 100% уверен, что ложка меда в бочке говна, содержимое бочки не меняет.
Давайте по другому скажу: Представьте канистру с соляркой. Вы полностью вылили от туда солярку и залили молоко например. Это будет канистра с молоком?
Возвращаясь к моему примеру. Говно - это коррупция. А ложки меда - это наши попытки с ней бороться. А теперь задумайтесь: А что есть сама бочка?
Резніков добре розуміє, разом з квартальними, про, які ШАЛЕННІ суми йдеться….
Говорили, балакали, кричали, аж плакали!!! СХАМАТОЗНИКИ мародерять!!!
Співпадіння???? Беня, бананов, шефір…..