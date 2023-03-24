Триває онлайн-голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при Міноборони

У п’ятницю, 24 лютого відбувається голосування за кандидатів до антикорупційної ради Міноборони. Її створення було ініційоване у відповідь на скандали з постачанням харчів для військових за завищеними цінами. Голосування триватиме до 20.00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Щоб проголосувати, треба перейти на сторінку https://voting.mod.gov.ua/.

Далі натискайте кнопку "РОЗПОЧАТИ ГОЛОСУВАННЯ", проходьте тест "Я не робот" та підтверджуйте свою згоду з правилами конкурсу, поставивши відповідні відмітки.

Вам треба вказати адресу своєї електронної пошти — на неї буде надіслано код підтвердження. Його необхідно ввести у відповідне поле на сторінці голосування. В більшості випадків код приходить у папку "Спам", тому перевірте її.

Вкажіть свій номер мобільного телефону (український мобільний оператор), на який буде надіслано SMS-повідомлення з кодом підтвердження. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування.

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Ви можете проголосувати за кілька кандидатів, поставивши за галочки навпроти їхніх прізвищ.

Низка організації, зокрема Демсокира та Автомайдан оприлюднили свої списки кандидатів, яких вони пропонують підтримати. Серед них:

4 Ярова Богдана Едуардівна

5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна

11 Прудковських Віктор Вячеславович

13 Шуба Анастасія Вадимівна

14 Масюк Віталій Володимирович

15 Свірко Олег Станіславович

16 Кальницький Віталій Володимирович

17 Грушовець Євген Анатолійович

18 Оджиковський Віталій Олегович

19 Остапенко Дмитро Миколайович

22 Григорян Артак Володійович

23 Піонтковський Костянтин Анатолійович