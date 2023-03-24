Триває онлайн-голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при Міноборони
У п’ятницю, 24 лютого відбувається голосування за кандидатів до антикорупційної ради Міноборони. Її створення було ініційоване у відповідь на скандали з постачанням харчів для військових за завищеними цінами. Голосування триватиме до 20.00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Щоб проголосувати, треба перейти на сторінку https://voting.mod.gov.ua/.
Далі натискайте кнопку "РОЗПОЧАТИ ГОЛОСУВАННЯ", проходьте тест "Я не робот" та підтверджуйте свою згоду з правилами конкурсу, поставивши відповідні відмітки.
Вам треба вказати адресу своєї електронної пошти — на неї буде надіслано код підтвердження. Його необхідно ввести у відповідне поле на сторінці голосування. В більшості випадків код приходить у папку "Спам", тому перевірте її.
Вкажіть свій номер мобільного телефону (український мобільний оператор), на який буде надіслано SMS-повідомлення з кодом підтвердження. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування.
Ви можете проголосувати за кілька кандидатів, поставивши за галочки навпроти їхніх прізвищ.
Низка організації, зокрема Демсокира та Автомайдан оприлюднили свої списки кандидатів, яких вони пропонують підтримати. Серед них:
4 Ярова Богдана Едуардівна
5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна
11 Прудковських Віктор Вячеславович
13 Шуба Анастасія Вадимівна
14 Масюк Віталій Володимирович
15 Свірко Олег Станіславович
16 Кальницький Віталій Володимирович
17 Грушовець Євген Анатолійович
18 Оджиковський Віталій Олегович
19 Остапенко Дмитро Миколайович
22 Григорян Артак Володійович
23 Піонтковський Костянтин Анатолійович
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- заходите на сайт за адресою;
- вказуєте адресу ел.пошти -- туди прилітає лист з одним кодом -- вводите його на сайті
- вказуєте номер свого телефону -- отримуєте SMS з кодом -- вводите цей код -
- відкривається список кандидатів -- ставите галочку напроти людей з наведеного списку -
- все.
Я зробив це.
Друзі! Сьогодні, 24.03, з 8 години ранку до 20:00 вечора, відбувається дуже важливе електронне голосування за персональний склад Антикорупційної ради при Міністерстві оборони.
Оборонні закупівлі без корупції - наша з вами відповідальність. Відповідальність перед тими, хто несе свій фронтовий чин захисту народу та держави. Нижче список погоджених, порядних кандидатів - волонтерів, юристів та журналістів, за які я прошу віддати Ваш голос.
П'ять хвилин вашого часу збережуть життя бійців! Дадуть їм можливості ефективніше боротися з ворогом! Закликаю вас проголосувати за таких кандидатів:
4 Ярова Богдана Едуардівна
5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна
11 Прудковських Віктор Вячеславович
13 Шуба Анастасія Вадимівна
14 Масюк Віталій Володимирович
15 Свірко Олег Станіславович
16 Кальницький Віталій Володимирович
17 Грушовець Євген Анатолійович
18 Оджиковський Віталій Олегович
19 Остапенко Дмитро Миколайович
22 Григорян Артак Володійович
23 Піонтковський Костянтин Анатолійович
https://vkursi.pro/search/recognitionfoundersstring?q=%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%20%D0%86%D0%93%D0%9E%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7 Лисов Ігор Володимирович
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТАВРОПІГІЙНА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЇ НА ЧЕСТЬ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА"
Хотя я на 100% уверен, что ложка меда в бочке говна, содержимое бочки не меняет.
Давайте по другому скажу: Представьте канистру с соляркой. Вы полностью вылили от туда солярку и залили молоко например. Это будет канистра с молоком?
Возвращаясь к моему примеру. Говно - это коррупция. А ложки меда - это наши попытки с ней бороться. А теперь задумайтесь: А что есть сама бочка?
Резніков добре розуміє, разом з квартальними, про, які ШАЛЕННІ суми йдеться….
Говорили, балакали, кричали, аж плакали!!! СХАМАТОЗНИКИ мародерять!!!
Співпадіння???? Беня, бананов, шефір…..