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Триває онлайн-голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при Міноборони

міноборони

У п’ятницю, 24 лютого відбувається голосування за кандидатів до антикорупційної ради Міноборони. Її створення було ініційоване у відповідь на скандали з постачанням харчів для військових за завищеними цінами. Голосування триватиме до 20.00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Щоб проголосувати, треба перейти на сторінку https://voting.mod.gov.ua/.

Далі натискайте кнопку "РОЗПОЧАТИ ГОЛОСУВАННЯ", проходьте тест "Я не робот" та підтверджуйте свою згоду з правилами конкурсу, поставивши відповідні відмітки.

Вам треба вказати адресу своєї електронної пошти — на неї буде надіслано код підтвердження. Його необхідно ввести у відповідне поле на сторінці голосування. В більшості випадків код приходить у папку "Спам", тому перевірте її.

Вкажіть свій номер мобільного телефону (український мобільний оператор), на який буде надіслано SMS-повідомлення з кодом підтвердження. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування.

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Ви можете проголосувати за кілька кандидатів, поставивши за галочки навпроти їхніх прізвищ.

Низка організації, зокрема Демсокира та Автомайдан оприлюднили свої списки кандидатів, яких вони пропонують підтримати. Серед них:

4 Ярова Богдана Едуардівна
5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна
11 Прудковських Віктор Вячеславович
13 Шуба Анастасія Вадимівна
14 Масюк Віталій Володимирович
15 Свірко Олег Станіславович
16 Кальницький Віталій Володимирович
17 Грушовець Євген Анатолійович
18 Оджиковський Віталій Олегович
19 Остапенко Дмитро Миколайович
22 Григорян Артак Володійович
23 Піонтковський Костянтин Анатолійович

Автор: 

голосування (485) Міноборони (7349) громадська рада (99)


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Топ коментарі
+7
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__[0]=AZXketWmIRKCdkuZQC74wkX7ouCCiHeQwx_IvV3DXYfF7ar8VsnCMoeWgSiAyve8DZZpp6EQzV9QZfGTdNyPkloTELntQNvoxYll6MCfVzv4J8vG2Q_3zFk5irrKPE7oOD91wPfhQeuvoHQ_y8ucNk89lxzKa12CTw-ysVKsInWmLwaELLLHNt5BmXFUTEDwY3E&__tn__=-UC%2CP-y1.g-R Дмитро Чекалкин

Друзі! Сьогодні, 24.03, з 8 години ранку до 20:00 вечора, відбувається дуже важливе електронне голосування за персональний склад Антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

Оборонні закупівлі без корупції - наша з вами відповідальність. Відповідальність перед тими, хто несе свій фронтовий чин захисту народу та держави. Нижче список погоджених, порядних кандидатів - волонтерів, юристів та журналістів, за які я прошу віддати Ваш голос.

П'ять хвилин вашого часу збережуть життя бійців! Дадуть їм можливості ефективніше боротися з ворогом! Закликаю вас проголосувати за таких кандидатів:

4 Ярова Богдана Едуардівна

5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна

11 Прудковських Віктор Вячеславович

13 Шуба Анастасія Вадимівна

14 Масюк Віталій Володимирович

15 Свірко Олег Станіславович

16 Кальницький Віталій Володимирович

17 Грушовець Євген Анатолійович

18 Оджиковський Віталій Олегович

19 Остапенко Дмитро Миколайович

22 Григорян Артак Володійович

23 Піонтковський Костянтин Анатолійович
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24.03.2023 13:21
+6
Процедура займає не більше 5 хвилин:

- заходите на сайт за адресою;

- вказуєте адресу ел.пошти -- туди прилітає лист з одним кодом -- вводите його на сайті
- вказуєте номер свого телефону -- отримуєте SMS з кодом -- вводите цей код -
- відкривається список кандидатів -- ставите галочку напроти людей з наведеного списку -
- все.

Я зробив це.
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24.03.2023 13:17
+4
Ще одне шоу для зелохів
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24.03.2023 13:12
Коментувати
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що значить "за кілька кандидатів"? Їх кількість якось обмежене чи можна за весь представлений тут список ?
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24.03.2023 13:02 Відповісти
там список 29 осіб, проголосувати можна за 15чол
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24.03.2023 13:07 Відповісти
! Проголосувати не «можна за 15», а потрібно обрати одразу15 з 29 які і будуть громадській антикорупційній раді.
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24.03.2023 16:00 Відповісти
обрав 12 зі списку...все пройшло, не потрібно 15 з 29 натягувать
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24.03.2023 16:45 Відповісти
Можна і за одного голосувати, але буде обрано 15
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24.03.2023 17:01 Відповісти
Ще одне шоу для зелохів
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24.03.2023 13:12 Відповісти
Процедура займає не більше 5 хвилин:

- заходите на сайт за адресою;

- вказуєте адресу ел.пошти -- туди прилітає лист з одним кодом -- вводите його на сайті
- вказуєте номер свого телефону -- отримуєте SMS з кодом -- вводите цей код -
- відкривається список кандидатів -- ставите галочку напроти людей з наведеного списку -
- все.

Я зробив це.
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24.03.2023 13:17 Відповісти
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__[0]=AZXketWmIRKCdkuZQC74wkX7ouCCiHeQwx_IvV3DXYfF7ar8VsnCMoeWgSiAyve8DZZpp6EQzV9QZfGTdNyPkloTELntQNvoxYll6MCfVzv4J8vG2Q_3zFk5irrKPE7oOD91wPfhQeuvoHQ_y8ucNk89lxzKa12CTw-ysVKsInWmLwaELLLHNt5BmXFUTEDwY3E&__tn__=-UC%2CP-y1.g-R Дмитро Чекалкин

Друзі! Сьогодні, 24.03, з 8 години ранку до 20:00 вечора, відбувається дуже важливе електронне голосування за персональний склад Антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

Оборонні закупівлі без корупції - наша з вами відповідальність. Відповідальність перед тими, хто несе свій фронтовий чин захисту народу та держави. Нижче список погоджених, порядних кандидатів - волонтерів, юристів та журналістів, за які я прошу віддати Ваш голос.

П'ять хвилин вашого часу збережуть життя бійців! Дадуть їм можливості ефективніше боротися з ворогом! Закликаю вас проголосувати за таких кандидатів:

4 Ярова Богдана Едуардівна

5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна

11 Прудковських Віктор Вячеславович

13 Шуба Анастасія Вадимівна

14 Масюк Віталій Володимирович

15 Свірко Олег Станіславович

16 Кальницький Віталій Володимирович

17 Грушовець Євген Анатолійович

18 Оджиковський Віталій Олегович

19 Остапенко Дмитро Миколайович

22 Григорян Артак Володійович

23 Піонтковський Костянтин Анатолійович
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24.03.2023 13:21 Відповісти
Я нікого з них не знаю і навіть не чув.
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24.03.2023 13:21 Відповісти
Якщо ти, 5 копійок, не чув хто така Дана Ярова (Ярова Богдана Едуардівна) - дуже відома волонтер, яка так багато зробила і робить для нашої перемоги, то краще б не позорився і не вставляв своїх 5 копійок. Хоч би погуглив. І ще написано ж, що уе список від Демсокири і Автомайдану. Чи ти шанувальник Антимайдану?
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24.03.2023 13:33 Відповісти
Навіщо мені копирсатись в Тирнеті? Це повинні бути всім відомі люди.
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24.03.2023 13:54 Відповісти
Лисий з Кварталу і його друган Пікалов - відомі люди. А ще суддя Вовк, Татаров, Трухін...
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24.03.2023 14:34 Відповісти
Там на кожного є досьє - вивчайте.
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24.03.2023 16:01 Відповісти
Богдана Яровая -- вона ж Дана Яровая -- https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&rlz=1C1SKPL_enUA672UA672&oq=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&aqs=chrome..69i57j0i512l7.2072j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&rlz=1C1SKPL_enUA672UA672&oq=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&aqs=chrome..69i57j0i512l7.2072j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

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24.03.2023 13:42 Відповісти
Я теж не знаю, але Чекалкіну довіряю і тому проголосую.
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24.03.2023 13:48 Відповісти
В списку Чекалкіна нема.
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24.03.2023 13:52 Відповісти
Чекалкін у своєму фізбучіку звернувся з проханням підтримати цей спасок. Я вам написала, що довіряю. А ви ж самі собі вирішуйте, ваша справа
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24.03.2023 13:59 Відповісти
Я по фейсбучикам не шастаю. Мені вистачає з головою і ЦН .
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24.03.2023 14:02 Відповісти
мій голос за якогось інваліда в кінці списку. з усіх автобіографія більш прийнятна, майже всі підставні бариги
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24.03.2023 13:22 Відповісти
О, ще один бот - Софія Пожарова, "підставна барига"
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24.03.2023 13:35 Відповісти
у нього релігійна криша

https://vkursi.pro/search/recognitionfoundersstring?q=%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%20%D0%86%D0%93%D0%9E%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7 Лисов Ігор Володимирович

РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТАВРОПІГІЙНА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЇ НА ЧЕСТЬ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА"
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24.03.2023 16:54 Відповісти
Це непогана іниціатива , бо виконує Закон Державотворення , який говорить про те ,що КОНТРОЛЮВАТИ всі гілки влади повинні Справжні Громадяни Країни. Головне щоб в цьому списку не було представників олігархічних кланів або тих ,хто пов'язаний з владою !
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24.03.2023 13:27 Відповісти
Лично я проголосовал.
Хотя я на 100% уверен, что ложка меда в бочке говна, содержимое бочки не меняет.
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24.03.2023 13:44 Відповісти
А якщо кожен по ложці медку добавить?
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24.03.2023 13:52 Відповісти
Повеселили.
Давайте по другому скажу: Представьте канистру с соляркой. Вы полностью вылили от туда солярку и залили молоко например. Это будет канистра с молоком?
Возвращаясь к моему примеру. Говно - это коррупция. А ложки меда - это наши попытки с ней бороться. А теперь задумайтесь: А что есть сама бочка?
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24.03.2023 14:26 Відповісти
а якщо посцяти туди чи вважатиметься це квартальним пійлом?
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24.03.2023 16:55 Відповісти
вже була подібна хрінь-"п'ять питань від президента"...
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24.03.2023 13:52 Відповісти
Ви не праві. То була така ж хрінь, як і президент. А тут бере участь Демсокира, значить це не хрінь і треба допомогти.
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24.03.2023 13:55 Відповісти
А поки там голосують, на місцях продовжується підписання УСІЛЯКИХ актів про отримання та надання 24/7 господарюючими суб'єктами послуг військовослужбовцям ЗСУ!!!!
Резніков добре розуміє, разом з квартальними, про, які ШАЛЕННІ суми йдеться….
Говорили, балакали, кричали, аж плакали!!! СХАМАТОЗНИКИ мародерять!!!
Співпадіння???? Беня, бананов, шефір…..
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24.03.2023 14:21 Відповісти
 
 