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Громадська рада при Міноборони закликає владу зробити дієві кроки з подолання корупції, адже її негативний вплив "компенсується кров’ю захисників"

міноборони

Керівництво України має вжити дієвих заходів щодо удосконалення організаційних передумов упередження корупції і зловживань у військовій сфері, відділити бізнес від армії, обмежити неформальні впливи на прийняття управлінських рішень.

Про це йдеться у відкритому зверненні Громадської ради при Міністерстві оборони України, яке оприлюднив у фейсбуці один з членів органу Віктор Ківлюк, передає Цензор.НЕТ.

Наводимо текст повністю:

"Громадська рада при Міністерстві оборони України (далі – Громадська рада) реагуючи на останні оголошення підозр у вчиненні корупційних діянь, розглянувши на засіданні 16.02.2023 року за участю представників Міністерства оборони України питання "Стан виконання вимог законодавства та нормативно-правових актів України з питань внутрішнього контролю, аудиту та запобігання проявам корупції в Міністерстві оборони України" заявляє таке.

Об’єктивно в Міністерстві оборони України (далі – Міноборони) з 2014 року проведена значна робота з приведення системи управління ризиками в логістиці та оборонних закупівлях до стандартів НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич заблокував ухвалення законопроєкту 8381 про публічність незбройних закупівель Міноборони, - Шабунін

Проте незважаючи на правові, політичні, адміністративні заходи, що вживаються органами державної влади, продовжуються корупційні скандали пов’язані із Міністерством оборони України, основна причина яких - кадрові прорахунки в призначенні на відповідальні посади осіб з низьким рівнем доброчесності і професіоналізму, часто-густо лобістів бізнесових та кримінальних структур, розбещених відсутністю персональної відповідальності та її незворотністю за стан справ в сфері відповідальності.

Громадська рада переконана, що корупція - це суспільне явище, яке роз’їдає основи державності, моралі, підриває мотивацію до суспільно корисної діяльності, авторитет і повагу до України та українців міжнародних партнерів.

Але незважаючи на її згубний вплив, попри і всупереч цим скандалам, мотивація українського народу до перемоги не згасає, а її негативний вплив на міжнародний авторитет України, на жаль, компенсується кров’ю її захисників. Україна дуже дорого платить за толерантність до проявів корупції.

Тому Громадська рада закликає військово-політичне керівництво України, керівництво Міноборони і Збройних Сил України посилити роботу щодо усунення нормативно-правових передумов корупційних діянь. Ми наполягаємо на необхідності усунення розбіжностей і різночитань правових норм, які регулюють ті чи інші аспекти життєдіяльності військ. Значним корупційногенним чинником залишається зайва деталізація процесів життєдіяльності, тому вкрай необхідним є розвантаження нормативно-правових актів від обтяжуючих непринципових приписів.

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Громадська рада закликає вжити дієвих заходів щодо удосконалення організаційних передумов упередження корупції і зловживань у військовій сфері, відділити бізнес від армії, обмежити неформальні впливи на прийняття управлінських рішень. Предметом принципової і безкомпромісної боротьби мають бути хабарництво, незаконні штрафи, грошові побори у військових частинах і підрозділах.

Важливим фактором подолання корупції, мінімізації корупційногенних ризиків ми вважаємо подальше удосконалення інформаційної складової антикорупційної боротьби, прямих і відвертих комунікацій із громадянським суспільством, наповнення їх відповідними смислами, захисту конфіденційної інформації.

В той час, коли вся країна затягує паски і віддає останнє на вівтар перемоги, ми вважаємо, що корупційні діяння є вкрай аморальним явищем і має отримувати негайне правове реагування та різку негативну суспільну оцінку. Спільними зусиллями військового керівництва та громадянського суспільства корупція, як явище має бути подолане і члени Громадської ради при Міністерстві оборони України готові до участі в цій діяльності у будь-яких її формах".

Громадська рада при Міноборони закликає владу зробити дієві кроки з подолання корупції, адже її негативний вплив компенсується кров’ю захисників 01

Читайте також: Резніков своїм наказом перевів на денну форму навчання ексдиректора скандального департаменту закупівель Міноборони Хмельницького, - Центр протидії корупції

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

Читайте: Кабмін призначив Дейнегу і Шевченка заступниками міністра оборони

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Автор: 

корупція (4689) Міноборони (7413) громадська рада (100)


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Топ коментарі
+9
Ось це і є бабло на крові захисників України...
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21.02.2023 19:55
+7
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21.02.2023 19:57
+6
Безнаказанность - величайшее поощрение преступления.
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21.02.2023 20:03
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Ось це і є бабло на крові захисників України...
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21.02.2023 19:55 Відповісти
Вже співробітники МО прохають, умоляють начальство разом з зельою не тирити. Дожилися!
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21.02.2023 20:15 Відповісти
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21.02.2023 20:36 Відповісти
громадська рада може робити заяви до влади, може не робити заяви питання в іншому ! скажіть на милість а хто має реагувати на ті заяви? Зеленський? смішно, людина в цій країні відповідає хіба за випуск відосиків і зачитування з бумажки, більше того він кричить на весь світ що в країні корупція зникла, а може парламент відреагує на чолі з " слугами народу" на чолі з Арахамкою ? також ні, тоді може новостворені антикорупційні канторки під керівництвом Татаріна? знову смішно, тоді залишається Дєрмак? о, так і буде, Дєрмак відреагує і всі чудово розуміють як саме відреагує агент кремля.
то до кого ж звертається громадська рада при МО? До влади звертатись виходить справа марна, максимум що можна почути у відповідь на звернення уже всім гірко відоме "не на часі", та й по всьому. ось і виходить що звертатись нема до кого а звідси і результат від того звернення прогнозований, тож допоки народ в цій країні буде не просити а вимагати від тих нікчемних слуг негайної реакції на звернення нічого в цій країні і не зміниться.
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21.02.2023 21:11 Відповісти
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21.02.2023 19:55 Відповісти
нє даждьотєсь, ссучєне яйцеголове чьмо у відставку не подасть.
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21.02.2023 19:56 Відповісти
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21.02.2023 19:57 Відповісти
таке ганьбище, господи
а насєлєніє хаває, чо
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21.02.2023 19:58 Відповісти
Якщо перейменувати корупцію на "часи правління Зеленського",
тоді в Україні немає корупції, а є "часи правління Зеленського".
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21.02.2023 20:02 Відповісти
Безнаказанность - величайшее поощрение преступления.
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21.02.2023 20:03 Відповісти
Тотальнии контроль за закупівлями - бо хто б не приишов иого буде ломати нажитися .
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21.02.2023 20:08 Відповісти
"призывает власти"
---
коррумпированных чиновников нужно не призывать, а периодически пи#дить, сажать в тюрьму, конфисковывать, расстреливать и вешать
--
все осиальное - от лукавого
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21.02.2023 20:15 Відповісти
якщо ти рада то порадь зеленськосу посадити міністра резніка пожизнено.за мародерство в составі опг із 610. це не суспільне явище це практіка зеленського і його партіі
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21.02.2023 20:17 Відповісти
Та цим підерасам насрати на наші побажання....
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21.02.2023 20:18 Відповісти
Вот если бы милиция просто просила воров не воровать,они бы перестали воровать?
А при поимке читали бы ему лекцию о не хорошем поведении.
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21.02.2023 20:23 Відповісти
Ви що, гадаєте що закликами змусите владу відмоаитися від величезних халявних грошей? Та тут без крові не обійдеться
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21.02.2023 20:26 Відповісти
Вот это цинизм! Верхушку МО уличили в коррупции, зеленский прикрыл главного коррупционера, и теперь из МО кричат властям сделать действенные шаги по преодолению коррупции.

ПОДОНКИ!
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21.02.2023 20:31 Відповісти
Треба не громадська рада невідомого походження, а рада з делегованих солдат і офіцерів від кожної бригади. Там багато грамотних хлопців і вони швидко наведуть порядок не тільки в МО. а й розкажуть ВР, що негоже приймати рабовласницькі закони по відношенню до військовослужбовців.
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21.02.2023 20:43 Відповісти
Громадська рада при Міноборони звучить як свідки єгови при єгові.

хто ви такі - ви жрете крихти зі стола яйцекрада, тож ваша думка нікому не цікава бо вона холуйська.
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21.02.2023 21:11 Відповісти
Влада думає що вони будут роками красти, а народ буде роками воювати.
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21.02.2023 21:55 Відповісти
Резниковы Татаровы незаменимые руки Дерьмака и его воровской коррупционных схем
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21.02.2023 23:16 Відповісти
 
 