Громадська рада при Міноборони закликає владу зробити дієві кроки з подолання корупції, адже її негативний вплив "компенсується кров’ю захисників"

Керівництво України має вжити дієвих заходів щодо удосконалення організаційних передумов упередження корупції і зловживань у військовій сфері, відділити бізнес від армії, обмежити неформальні впливи на прийняття управлінських рішень.

Про це йдеться у відкритому зверненні Громадської ради при Міністерстві оборони України, яке оприлюднив у фейсбуці один з членів органу Віктор Ківлюк, передає Цензор.НЕТ.

Наводимо текст повністю:

"Громадська рада при Міністерстві оборони України (далі – Громадська рада) реагуючи на останні оголошення підозр у вчиненні корупційних діянь, розглянувши на засіданні 16.02.2023 року за участю представників Міністерства оборони України питання "Стан виконання вимог законодавства та нормативно-правових актів України з питань внутрішнього контролю, аудиту та запобігання проявам корупції в Міністерстві оборони України" заявляє таке.

Об’єктивно в Міністерстві оборони України (далі – Міноборони) з 2014 року проведена значна робота з приведення системи управління ризиками в логістиці та оборонних закупівлях до стандартів НАТО.

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Проте незважаючи на правові, політичні, адміністративні заходи, що вживаються органами державної влади, продовжуються корупційні скандали пов’язані із Міністерством оборони України, основна причина яких - кадрові прорахунки в призначенні на відповідальні посади осіб з низьким рівнем доброчесності і професіоналізму, часто-густо лобістів бізнесових та кримінальних структур, розбещених відсутністю персональної відповідальності та її незворотністю за стан справ в сфері відповідальності.

Громадська рада переконана, що корупція - це суспільне явище, яке роз’їдає основи державності, моралі, підриває мотивацію до суспільно корисної діяльності, авторитет і повагу до України та українців міжнародних партнерів.

Але незважаючи на її згубний вплив, попри і всупереч цим скандалам, мотивація українського народу до перемоги не згасає, а її негативний вплив на міжнародний авторитет України, на жаль, компенсується кров’ю її захисників. Україна дуже дорого платить за толерантність до проявів корупції.

Тому Громадська рада закликає військово-політичне керівництво України, керівництво Міноборони і Збройних Сил України посилити роботу щодо усунення нормативно-правових передумов корупційних діянь. Ми наполягаємо на необхідності усунення розбіжностей і різночитань правових норм, які регулюють ті чи інші аспекти життєдіяльності військ. Значним корупційногенним чинником залишається зайва деталізація процесів життєдіяльності, тому вкрай необхідним є розвантаження нормативно-правових актів від обтяжуючих непринципових приписів.

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Громадська рада закликає вжити дієвих заходів щодо удосконалення організаційних передумов упередження корупції і зловживань у військовій сфері, відділити бізнес від армії, обмежити неформальні впливи на прийняття управлінських рішень. Предметом принципової і безкомпромісної боротьби мають бути хабарництво, незаконні штрафи, грошові побори у військових частинах і підрозділах.

Важливим фактором подолання корупції, мінімізації корупційногенних ризиків ми вважаємо подальше удосконалення інформаційної складової антикорупційної боротьби, прямих і відвертих комунікацій із громадянським суспільством, наповнення їх відповідними смислами, захисту конфіденційної інформації.

В той час, коли вся країна затягує паски і віддає останнє на вівтар перемоги, ми вважаємо, що корупційні діяння є вкрай аморальним явищем і має отримувати негайне правове реагування та різку негативну суспільну оцінку. Спільними зусиллями військового керівництва та громадянського суспільства корупція, як явище має бути подолане і члени Громадської ради при Міністерстві оборони України готові до участі в цій діяльності у будь-яких її формах".

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Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

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НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.