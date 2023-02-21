Громадська рада при Міноборони закликає владу зробити дієві кроки з подолання корупції, адже її негативний вплив "компенсується кров’ю захисників"
Керівництво України має вжити дієвих заходів щодо удосконалення організаційних передумов упередження корупції і зловживань у військовій сфері, відділити бізнес від армії, обмежити неформальні впливи на прийняття управлінських рішень.
Про це йдеться у відкритому зверненні Громадської ради при Міністерстві оборони України, яке оприлюднив у фейсбуці один з членів органу Віктор Ківлюк, передає Цензор.НЕТ.
Наводимо текст повністю:
"Громадська рада при Міністерстві оборони України (далі – Громадська рада) реагуючи на останні оголошення підозр у вчиненні корупційних діянь, розглянувши на засіданні 16.02.2023 року за участю представників Міністерства оборони України питання "Стан виконання вимог законодавства та нормативно-правових актів України з питань внутрішнього контролю, аудиту та запобігання проявам корупції в Міністерстві оборони України" заявляє таке.
Об’єктивно в Міністерстві оборони України (далі – Міноборони) з 2014 року проведена значна робота з приведення системи управління ризиками в логістиці та оборонних закупівлях до стандартів НАТО.
Проте незважаючи на правові, політичні, адміністративні заходи, що вживаються органами державної влади, продовжуються корупційні скандали пов’язані із Міністерством оборони України, основна причина яких - кадрові прорахунки в призначенні на відповідальні посади осіб з низьким рівнем доброчесності і професіоналізму, часто-густо лобістів бізнесових та кримінальних структур, розбещених відсутністю персональної відповідальності та її незворотністю за стан справ в сфері відповідальності.
Громадська рада переконана, що корупція - це суспільне явище, яке роз’їдає основи державності, моралі, підриває мотивацію до суспільно корисної діяльності, авторитет і повагу до України та українців міжнародних партнерів.
Але незважаючи на її згубний вплив, попри і всупереч цим скандалам, мотивація українського народу до перемоги не згасає, а її негативний вплив на міжнародний авторитет України, на жаль, компенсується кров’ю її захисників. Україна дуже дорого платить за толерантність до проявів корупції.
Тому Громадська рада закликає військово-політичне керівництво України, керівництво Міноборони і Збройних Сил України посилити роботу щодо усунення нормативно-правових передумов корупційних діянь. Ми наполягаємо на необхідності усунення розбіжностей і різночитань правових норм, які регулюють ті чи інші аспекти життєдіяльності військ. Значним корупційногенним чинником залишається зайва деталізація процесів життєдіяльності, тому вкрай необхідним є розвантаження нормативно-правових актів від обтяжуючих непринципових приписів.
Громадська рада закликає вжити дієвих заходів щодо удосконалення організаційних передумов упередження корупції і зловживань у військовій сфері, відділити бізнес від армії, обмежити неформальні впливи на прийняття управлінських рішень. Предметом принципової і безкомпромісної боротьби мають бути хабарництво, незаконні штрафи, грошові побори у військових частинах і підрозділах.
Важливим фактором подолання корупції, мінімізації корупційногенних ризиків ми вважаємо подальше удосконалення інформаційної складової антикорупційної боротьби, прямих і відвертих комунікацій із громадянським суспільством, наповнення їх відповідними смислами, захисту конфіденційної інформації.
В той час, коли вся країна затягує паски і віддає останнє на вівтар перемоги, ми вважаємо, що корупційні діяння є вкрай аморальним явищем і має отримувати негайне правове реагування та різку негативну суспільну оцінку. Спільними зусиллями військового керівництва та громадянського суспільства корупція, як явище має бути подолане і члени Громадської ради при Міністерстві оборони України готові до участі в цій діяльності у будь-яких її формах".
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.
Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.
Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.
НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.
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то до кого ж звертається громадська рада при МО? До влади звертатись виходить справа марна, максимум що можна почути у відповідь на звернення уже всім гірко відоме "не на часі", та й по всьому. ось і виходить що звертатись нема до кого а звідси і результат від того звернення прогнозований, тож допоки народ в цій країні буде не просити а вимагати від тих нікчемних слуг негайної реакції на звернення нічого в цій країні і не зміниться.
а насєлєніє хаває, чо
тоді в Україні немає корупції, а є "часи правління Зеленського".
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коррумпированных чиновников нужно не призывать, а периодически пи#дить, сажать в тюрьму, конфисковывать, расстреливать и вешать
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все осиальное - от лукавого
А при поимке читали бы ему лекцию о не хорошем поведении.
ПОДОНКИ!
хто ви такі - ви жрете крихти зі стола яйцекрада, тож ваша думка нікому не цікава бо вона холуйська.