Началось онлайн-голосование за кандидатов в антикоррупционный совет Минобороны

Стартовало открытое онлайн-голосование за кандидатов в антикоррупционный совет Министерства обороны Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 24 марта, с 8:00 на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции стартовало открытое общенациональное онлайн-голосование за будущих членов общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Отдать свой голос за желаемого кандидата могут все желающие украинцы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Британии началось голосование за отставку Джонсона

Голосование продлится до 20:00. Принять в нем участие можно по этой ссылке, а ознакомиться с информацией обо всех кандидатах - по этой.

Среди претендентов – журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

Ряд организаций, в частности, Демсокира и Автомайдан обнародовали свои списки кандидатов, которых они предлагают поддержать:

4 Яровая Богдана Эдуардовна

5 Николаенко Татьяна Владимировна

11 Прудковских Виктор Вячеславович

13 Шуба Анастасия Вадимовна

14 Масюк Виталий Владимирович

15 Свирко Олег Станиславович

16 Кальницкий Виталий Владимирович

17 Грушовец Евгений Анатольевич

18 Оджиковский Виталий Олегович

19 Остапенко Дмитрий Николаевич

22 Григорян Артак Владиевич

23 Пионтковский Константин Анатольевич.

Напомним, при Минобороны будет работать общественный антикоррупционный совет. По результатам голосования из 29 кандидатов будет избрано 15 членов совета сроком на один год.

Читайте: Сегодня Сенат США будет голосовать за пакет помощи Украине почти на $40 млрд

Общественный антикоррупционный совет создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в МОУ и формирования соответствующих антикоррупционных мер.