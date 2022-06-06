В Британии началось голосование за отставку Джонсона

Депутаты британского парламента от Консервативной партии начали тайное голосование, которое определит, останется ли Борис Джонсон премьер-министром Британии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Голосование проходит в одной из комнат комитетов и продлится два часа. Результаты будут известны через час после завершения голосования - в 21:00 (23:00 по киевскому времени).

Чтобы сохранить должность, Джонсон должен получить поддержку не менее 180 консерваторов (если проголосуют все).

По подсчету BBC, публично о готовности поддержать Джонсона заявил 131 консерватор.

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Голосование проводится с рядом предохранителей для поддержания секретности. Среди прочего, парламентарии будут заходить в комнату до голосования через одну дверь, а выходить - через другую. Перед голосованием они будут сдавать мобильные телефоны, чтобы не повторить ситуаций, как во время голосования за отставку Терезы Мэй, когда некоторые зафиксировали свой голос на фото, на память или для доказательств. Подсчет голосов проводится в той же комнате.

Напомним, проблемы у Джонсона возникли из-за скандала Partygate - членов правительства и сотрудников офиса обвинили в организации вечеринок с алкоголем во время пандемии COVID-19, когда такие собрания были запрещены по всей стране. Недавно расследование показало, что Джонсон лично участвовал в этих вечеринках, что он раньше опровергал. Это привело к падению рейтинга главы правительства. Сам Джонсон утверждает, что ему стыдно и он берет на себя ответственность, но отказывается уходить с должности.

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