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Новости За рубежом
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Великобритания (4267) голосование (1382) отставка (3094) Джонсон_Борис (478)

В Британии началось голосование за отставку Джонсона

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

борис,джонсон

Депутаты британского парламента от Консервативной партии начали тайное голосование, которое определит, останется ли Борис Джонсон премьер-министром Британии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Голосование проходит в одной из комнат комитетов и продлится два часа. Результаты будут известны через час после завершения голосования - в 21:00  (23:00 по киевскому времени).

Чтобы сохранить должность, Джонсон должен получить поддержку не менее 180 консерваторов (если проголосуют все).

По подсчету BBC, публично о готовности поддержать Джонсона заявил 131 консерватор.

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Голосование проводится с рядом предохранителей для поддержания секретности. Среди прочего, парламентарии будут заходить в комнату до голосования через одну дверь, а выходить - через другую. Перед голосованием они будут сдавать мобильные телефоны, чтобы не повторить ситуаций, как во время голосования за отставку Терезы Мэй, когда некоторые зафиксировали свой голос на фото, на память или для доказательств. Подсчет голосов проводится в той же комнате.

Напомним, проблемы у Джонсона возникли из-за скандала Partygate - членов правительства и сотрудников офиса обвинили в организации вечеринок с алкоголем во время пандемии COVID-19, когда такие собрания были запрещены по всей стране. Недавно расследование показало, что Джонсон лично участвовал в этих вечеринках, что он раньше опровергал. Это привело к падению рейтинга главы правительства. Сам Джонсон утверждает, что ему стыдно и он берет на себя ответственность, но отказывается уходить с должности.

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Топ комментарии
+90
Тримаємо кулачки за Джонсона
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06.06.2022 21:36
+63
Та ми вже всі бачимо, що Британія в результаті виявилась правою, що війшла з того болота з Угорщиною, Францією, і Німеччиною.
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06.06.2022 21:43
+56
За вечірку ?
В нас шашлики, відпустки, днюхі на фоні загрози масштабної війни...і всі на посадах.
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06.06.2022 21:39
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Тримаємо кулачки за Джонсона
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06.06.2022 21:36 Ответить
Кемерон если вернётся не хуже будет. Он еврооптимист и был против брекзита ,а Джонсон за
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06.06.2022 21:38 Ответить
Та ми вже всі бачимо, що Британія в результаті виявилась правою, що війшла з того болота з Угорщиною, Францією, і Німеччиною.
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06.06.2022 21:43 Ответить
Вы забыли что собственно Кэмерон и организовал референдум о выходе Британии из ЕС.
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06.06.2022 22:06 Ответить
Але саме завдяки брекзиту Британія зараз не має питати дозволу Орбана чи чекати поки Шольц розвернеться, коли йдеться про санкції для кацапів та зброю для України
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06.06.2022 22:06 Ответить
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06.06.2022 22:17 Ответить
Демократія в дії: покарання за проступок є невідворотнім. Тому Британія досі могутня імперія, а в Україні вот ето всьо зе...
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06.06.2022 22:30 Ответить
не дай бог нам нового Чемберлена
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06.06.2022 21:37 Ответить
то що - рука пуйла і в британський парламент досягнула? видать комусь сильно не подобається рішучість Джонсона помагати Україні!
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06.06.2022 21:37 Ответить
Джонсон против Ес и за брекзит был чем играл на руку пуйлу
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06.06.2022 21:39 Ответить
З Брекзітом "не все так однозначно" було.
Варто лише подивитися на поведінку Німеччини та Франції - поточних "керівників" ЄС.
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06.06.2022 21:45 Ответить
Та ти що , Джонсон за Великобританію .ЄС болото смердяче , я з 2005 року в UK , і повір це не на руку х@йлу .Він тоді мером Лондона був , а за Брекзіт проголосували багато старших консервативних англійців .
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06.06.2022 21:49 Ответить
Удачи Борису и Нам!!
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06.06.2022 21:38 Ответить
За вечірку ?
В нас шашлики, відпустки, днюхі на фоні загрози масштабної війни...і всі на посадах.
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06.06.2022 21:39 Ответить
Я с Гибсоном в маю месяце 3 раза делал барбекю. Если есть возможность, то почему бы нет? потом не факт что выйдет...
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06.06.2022 21:46 Ответить
Куево...У нас бы прокатило - "мудрый народ" все хавает. Надеюсь Джонсона пронесет!
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06.06.2022 21:39 Ответить
може він таким чином приїде до Києва на постійне місце праці - давати копяка ЗеБені Боневтіку ?
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06.06.2022 21:40 Ответить
А як що все такі знімуть (тфу, тільки не це), то у кого найбільші шанси стати прем'єром?
І як він до України відноситься?
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06.06.2022 21:41 Ответить
Боже поможи.
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06.06.2022 21:41 Ответить
Джонсона потрібно залишити на посаді, це зрозуміло всім.
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06.06.2022 21:41 Ответить
ни дай бог
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06.06.2022 21:43 Ответить
В свій час і у Британії знайшлися свої 73 відсотки: проголосували проти Уінстона Чьорчіля,що виграв Битву за Британію! Нажаль,зараз історія може повторитися - проголосують проти титана політики та патріота... Тримаємо кулаки за бОриса!
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06.06.2022 21:44 Ответить
В нас тут війна, а у них звільняють за те що пивка попив. Нам би таких "корупціонерів".
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06.06.2022 21:44 Ответить
Руки прочь от Бори!
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06.06.2022 21:44 Ответить
Борисе тримайся...
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06.06.2022 21:45 Ответить
Если бы в Украине была бы , такая же демократия , то Зеленский уже бы давно ушел , со своей бандой . Сколько было скандалов
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06.06.2022 21:46 Ответить
Интересно у них. На вечеринку сходил, снимают с посады. У нас маски во время ковида продал за границу, Вагнергейт, Чонгар полное игнорирование угрозы войны, коррупционные скандалы итд, но он герой боневтик.
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06.06.2022 21:47 Ответить
Бориса Джонсонюка в президенти України!!!!
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06.06.2022 21:47 Ответить
а чмо в зеленой флисовой тряпке куда?
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06.06.2022 21:50 Ответить
Ну про руський корабель ти чув?
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06.06.2022 21:52 Ответить
в цугундер!
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06.06.2022 22:28 Ответить
спочатку надамо громадянство
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06.06.2022 21:52 Ответить
У Джонсонюка більше прав на громадянство України, чим у всяких там ...ських та ...ов
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06.06.2022 21:57 Ответить
Боюсь что 73 % идиотов и за добронравого проголосуют
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06.06.2022 22:06 Ответить
Ось і подивимось, якщо не дай Біг його знімуть з посади, Запросить його зелералісімус до нас і дасть громадянство як невзорову, чи ні... ( а може й посаду Прем'єра)
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06.06.2022 21:49 Ответить
К черту подробности. ДЖОНСОН на своём месте.
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06.06.2022 21:49 Ответить
Не отдадим левакам старину, нашего, Джонсона!
Иначе нам *****
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06.06.2022 21:51 Ответить
Хто тепер буде Україну спасати, приїжджати Зелю відговорювати з Кацапією договори укладати?
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06.06.2022 21:56 Ответить
Це москалі придумали.
Втримається Борис.
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06.06.2022 21:57 Ответить
Держись Джонсон, Бог тебе в помощь!!!
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06.06.2022 22:02 Ответить
капец... и кого вы хотите????
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06.06.2022 22:04 Ответить
Борис, ти прав!
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06.06.2022 22:04 Ответить
общечеловеки пошли в наступление. победили в штатах, теперь вот за UK принялись.
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06.06.2022 22:15 Ответить
Пьянки с выпивоном? Всего-то? У нас Трюдо чистой уголовщиной пробавлялся (от пьянок с Ага Ханом за гос. счёт до давления на прокуратуру с целью выгородить своих квебекских дружков из SNC Lavalin, а также вливания огромных гос. средств в фонд, с которого кормились члены его семьи) - и ровным счётом НИЧЕГО! Правда в отличие от консервативных партий - Британии, как в этом примере, или Канады, недавно вот так же сместившей своего лидера Эрина О'Тула - либерасты, как нормальные неомарксисты, своих лидеров не смещают. Их смещают, если надо, только скрытые "спонсоры" из категории соросов-швабов.
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06.06.2022 22:17 Ответить
Да вот вам хрен, а не отставка Джонсона, ишь, что придумали идиоты!
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06.06.2022 22:21 Ответить
А шо делать, демократическая процедура. Имеют право...
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06.06.2022 22:32 Ответить
Эх, Боря, Боря...
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06.06.2022 22:31 Ответить
Тут мільярди грн крадуть і ніхто зпосад не йде.
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06.06.2022 22:31 Ответить
пристали к настоящему мужику, проплаченные и прикормленные кацапской гнилью
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06.06.2022 22:32 Ответить
Получается и в Англии зебилов докуя

...
Или кацапская мразь и там всех купила...
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06.06.2022 22:40 Ответить
Все ок. Вотум довіри отримано.
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06.06.2022 22:40 Ответить
Атака на Джонсона - це справа рук глобалістів-ліваків, які дуже добре контактують з крємлядями.
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06.06.2022 22:52 Ответить
Саме так!!! 👍
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06.06.2022 22:58 Ответить
Так так, Британія має свої цілі і бачить як Бубеньчік воює.
Та і як їх засуджувати, коли зелупки таке роблять самі.
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06.06.2022 22:55 Ответить
 
 