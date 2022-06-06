У Британії почалося голосування за відставку Джонсона
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Депутати британського парламенту від Консервативної партії почали таємне голосування, яке визначить, чи залишиться Борис Джонсон прем'єр-міністром Британії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.
Голосування відбувається в одній із кімнат комітетів і триватиме наступні дві години. Результати будуть відомі за годину після завершення голосування - о 21 годині (23:00 за київським часом).
Щоб зберегти посаду, Джонсон має здобути підтримку щонайменше 180 консерваторів (якщо проголосують усі).
За підрахунком BBC, публічно про готовність підтримати Джонсона заявили 131 консерватор.
Голосування проводиться з низкою запобіжників для підтримання таємності. Серед іншого, парламентарі заходитимуть у кімнату до голосування через одні двері, а виходитимуть через інші. Перед голосуванням вони здаватимуть мобільні телефони, щоб не повторити ситуацій, як під час голосування за відставку Терези Мей - коли дехто зафіксував свій голос на фото, на пам’ять або для доказів. Підрахунок голосів здійснюється у тій самій кімнаті.
Нагадаємо, проблеми у Джонсона виникли через скандал Partygate - членів уряду та співробітників звинуватили в організації вечірок із алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі зібрання були заборонені по всій країні. Нещодавно розслідування показало, що Джонсон особисто брав участь у цих вечірках, що раніше він спростовував. Це призвело до падіння рейтингу глави уряду. Сам Джонсон визнав свою помилку, але відмовляється йти з посади.
Будь ласка, зачекайте...
Варто лише подивитися на поведінку Німеччини та Франції - поточних "керівників" ЄС.
В нас шашлики, відпустки, днюхі на фоні загрози масштабної війни...і всі на посадах.
І як він до України відноситься?
Иначе нам *****
Втримається Борис.
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Или кацапская мразь и там всех купила...
Та і як їх засуджувати, коли зелупки таке роблять самі.