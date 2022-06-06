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Новини За кордоном
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Велика Британія (3683) голосування (452) відставка (1203) Джонсон Борис (533)

У Британії почалося голосування за відставку Джонсона

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

борис,джонсон

Депутати британського парламенту від Консервативної партії почали таємне голосування, яке визначить, чи залишиться Борис Джонсон прем'єр-міністром Британії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Голосування відбувається в одній із кімнат комітетів і триватиме наступні дві години. Результати будуть відомі за годину після завершення голосування - о 21 годині (23:00 за київським часом).

Щоб зберегти посаду, Джонсон має здобути підтримку щонайменше 180 консерваторів (якщо проголосують усі).

За підрахунком BBC, публічно про готовність підтримати Джонсона заявили 131 консерватор.

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Голосування проводиться з низкою запобіжників для підтримання таємності. Серед іншого, парламентарі заходитимуть у кімнату до голосування через одні двері, а виходитимуть через інші. Перед голосуванням вони здаватимуть мобільні телефони, щоб не повторити ситуацій, як під час голосування за відставку Терези Мей - коли дехто зафіксував свій голос на фото, на пам’ять або для доказів. Підрахунок голосів здійснюється у тій самій кімнаті.

Нагадаємо, проблеми у Джонсона виникли через скандал Partygate - членів уряду та співробітників звинуватили в організації вечірок із алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі зібрання були заборонені по всій країні. Нещодавно розслідування показало, що Джонсон особисто брав участь у цих вечірках, що раніше він спростовував. Це призвело до падіння рейтингу глави уряду. Сам Джонсон визнав свою помилку, але відмовляється йти з посади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсона хочуть відправити у відставку, за це нині голосуватиме парламент Британії
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Топ коментарі
+90
Тримаємо кулачки за Джонсона
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06.06.2022 21:36
+63
Та ми вже всі бачимо, що Британія в результаті виявилась правою, що війшла з того болота з Угорщиною, Францією, і Німеччиною.
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06.06.2022 21:43
+56
За вечірку ?
В нас шашлики, відпустки, днюхі на фоні загрози масштабної війни...і всі на посадах.
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06.06.2022 21:39
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Тримаємо кулачки за Джонсона
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06.06.2022 21:36 Відповісти
Кемерон если вернётся не хуже будет. Он еврооптимист и был против брекзита ,а Джонсон за
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06.06.2022 21:38 Відповісти
Та ми вже всі бачимо, що Британія в результаті виявилась правою, що війшла з того болота з Угорщиною, Францією, і Німеччиною.
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06.06.2022 21:43 Відповісти
Вы забыли что собственно Кэмерон и организовал референдум о выходе Британии из ЕС.
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06.06.2022 22:06 Відповісти
Але саме завдяки брекзиту Британія зараз не має питати дозволу Орбана чи чекати поки Шольц розвернеться, коли йдеться про санкції для кацапів та зброю для України
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06.06.2022 22:06 Відповісти
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06.06.2022 22:17 Відповісти
Демократія в дії: покарання за проступок є невідворотнім. Тому Британія досі могутня імперія, а в Україні вот ето всьо зе...
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06.06.2022 22:30 Відповісти
не дай бог нам нового Чемберлена
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06.06.2022 21:37 Відповісти
то що - рука пуйла і в британський парламент досягнула? видать комусь сильно не подобається рішучість Джонсона помагати Україні!
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06.06.2022 21:37 Відповісти
Джонсон против Ес и за брекзит был чем играл на руку пуйлу
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06.06.2022 21:39 Відповісти
З Брекзітом "не все так однозначно" було.
Варто лише подивитися на поведінку Німеччини та Франції - поточних "керівників" ЄС.
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06.06.2022 21:45 Відповісти
Та ти що , Джонсон за Великобританію .ЄС болото смердяче , я з 2005 року в UK , і повір це не на руку х@йлу .Він тоді мером Лондона був , а за Брекзіт проголосували багато старших консервативних англійців .
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06.06.2022 21:49 Відповісти
Удачи Борису и Нам!!
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06.06.2022 21:38 Відповісти
За вечірку ?
В нас шашлики, відпустки, днюхі на фоні загрози масштабної війни...і всі на посадах.
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06.06.2022 21:39 Відповісти
Я с Гибсоном в маю месяце 3 раза делал барбекю. Если есть возможность, то почему бы нет? потом не факт что выйдет...
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06.06.2022 21:46 Відповісти
Куево...У нас бы прокатило - "мудрый народ" все хавает. Надеюсь Джонсона пронесет!
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06.06.2022 21:39 Відповісти
може він таким чином приїде до Києва на постійне місце праці - давати копяка ЗеБені Боневтіку ?
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06.06.2022 21:40 Відповісти
А як що все такі знімуть (тфу, тільки не це), то у кого найбільші шанси стати прем'єром?
І як він до України відноситься?
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06.06.2022 21:41 Відповісти
Боже поможи.
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06.06.2022 21:41 Відповісти
Джонсона потрібно залишити на посаді, це зрозуміло всім.
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06.06.2022 21:41 Відповісти
ни дай бог
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06.06.2022 21:43 Відповісти
В свій час і у Британії знайшлися свої 73 відсотки: проголосували проти Уінстона Чьорчіля,що виграв Битву за Британію! Нажаль,зараз історія може повторитися - проголосують проти титана політики та патріота... Тримаємо кулаки за бОриса!
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06.06.2022 21:44 Відповісти
В нас тут війна, а у них звільняють за те що пивка попив. Нам би таких "корупціонерів".
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06.06.2022 21:44 Відповісти
Руки прочь от Бори!
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06.06.2022 21:44 Відповісти
Борисе тримайся...
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06.06.2022 21:45 Відповісти
Если бы в Украине была бы , такая же демократия , то Зеленский уже бы давно ушел , со своей бандой . Сколько было скандалов
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06.06.2022 21:46 Відповісти
Интересно у них. На вечеринку сходил, снимают с посады. У нас маски во время ковида продал за границу, Вагнергейт, Чонгар полное игнорирование угрозы войны, коррупционные скандалы итд, но он герой боневтик.
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06.06.2022 21:47 Відповісти
Бориса Джонсонюка в президенти України!!!!
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06.06.2022 21:47 Відповісти
а чмо в зеленой флисовой тряпке куда?
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06.06.2022 21:50 Відповісти
Ну про руський корабель ти чув?
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06.06.2022 21:52 Відповісти
в цугундер!
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06.06.2022 22:28 Відповісти
спочатку надамо громадянство
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06.06.2022 21:52 Відповісти
У Джонсонюка більше прав на громадянство України, чим у всяких там ...ських та ...ов
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06.06.2022 21:57 Відповісти
Боюсь что 73 % идиотов и за добронравого проголосуют
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06.06.2022 22:06 Відповісти
Ось і подивимось, якщо не дай Біг його знімуть з посади, Запросить його зелералісімус до нас і дасть громадянство як невзорову, чи ні... ( а може й посаду Прем'єра)
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06.06.2022 21:49 Відповісти
К черту подробности. ДЖОНСОН на своём месте.
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06.06.2022 21:49 Відповісти
Не отдадим левакам старину, нашего, Джонсона!
Иначе нам *****
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06.06.2022 21:51 Відповісти
Хто тепер буде Україну спасати, приїжджати Зелю відговорювати з Кацапією договори укладати?
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06.06.2022 21:56 Відповісти
Це москалі придумали.
Втримається Борис.
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06.06.2022 21:57 Відповісти
Держись Джонсон, Бог тебе в помощь!!!
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06.06.2022 22:02 Відповісти
капец... и кого вы хотите????
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06.06.2022 22:04 Відповісти
Борис, ти прав!
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06.06.2022 22:04 Відповісти
общечеловеки пошли в наступление. победили в штатах, теперь вот за UK принялись.
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06.06.2022 22:15 Відповісти
Пьянки с выпивоном? Всего-то? У нас Трюдо чистой уголовщиной пробавлялся (от пьянок с Ага Ханом за гос. счёт до давления на прокуратуру с целью выгородить своих квебекских дружков из SNC Lavalin, а также вливания огромных гос. средств в фонд, с которого кормились члены его семьи) - и ровным счётом НИЧЕГО! Правда в отличие от консервативных партий - Британии, как в этом примере, или Канады, недавно вот так же сместившей своего лидера Эрина О'Тула - либерасты, как нормальные неомарксисты, своих лидеров не смещают. Их смещают, если надо, только скрытые "спонсоры" из категории соросов-швабов.
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06.06.2022 22:17 Відповісти
Да вот вам хрен, а не отставка Джонсона, ишь, что придумали идиоты!
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06.06.2022 22:21 Відповісти
А шо делать, демократическая процедура. Имеют право...
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06.06.2022 22:32 Відповісти
Эх, Боря, Боря...
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06.06.2022 22:31 Відповісти
Тут мільярди грн крадуть і ніхто зпосад не йде.
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06.06.2022 22:31 Відповісти
пристали к настоящему мужику, проплаченные и прикормленные кацапской гнилью
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06.06.2022 22:32 Відповісти
Получается и в Англии зебилов докуя

...
Или кацапская мразь и там всех купила...
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06.06.2022 22:40 Відповісти
Все ок. Вотум довіри отримано.
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06.06.2022 22:40 Відповісти
Атака на Джонсона - це справа рук глобалістів-ліваків, які дуже добре контактують з крємлядями.
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06.06.2022 22:52 Відповісти
Саме так!!! 👍
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06.06.2022 22:58 Відповісти
Так так, Британія має свої цілі і бачить як Бубеньчік воює.
Та і як їх засуджувати, коли зелупки таке роблять самі.
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06.06.2022 22:55 Відповісти
 
 