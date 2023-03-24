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Новини
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Розпочалося онлайн-голосування за кандидатів до антикорупційної ради Міноборони

міноборони

Стартувало відкрите онлайн-голосування за кандидатів до антикорупційної ради Міністерства оборони України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 24 березня, з 8:00 на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції стартувало відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування за майбутніх членів громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Віддати свій голос за бажаного кандидата можуть усі бажаючі українці", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Не можна залишати місце для корупції в Міноборони - наш обов’язок не скандалити, а змінювати, – Свірко

Голосування триватиме до 20:00. Взяти в ньому участь можна за цим лінком, а ознайомитися з інформацією про всіх кандидатів - за оцим.

Серед претендентів - журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Низка організації, зокрема Демсокира та Автомайдан оприлюднили свої списки кандидатів, яких вони пропонують підтримати:

4 Ярова Богдана Едуардівна
5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна
11 Прудковських Віктор Вячеславович
13 Шуба Анастасія Вадимівна
14 Масюк Віталій Володимирович
15 Свірко Олег Станіславович
16 Кальницький Віталій Володимирович
17 Грушовець Євген Анатолійович
18 Оджиковський Віталій Олегович
19 Остапенко Дмитро Миколайович
22 Григорян Артак Володійович
23 Піонтковський Костянтин Анатолійович.

Нагадаємо, при Міноборони працюватиме громадська антикорупційна рада. За результатами голосування з-поміж 29 кандидатів буде обрано 15 членів ради строком на один рік.

Також читайте: Міноборони не може працювати через "Prozorro" і формує "закритий клуб" постачальників, - волонтерка Ярова

Громадська антикорупційна рада створюється для активнішої участі громадськості у забезпеченні оцінки корупційних ризиків у МОУ та формування відповідних антикорупційних заходів.

Автор: 

голосування (485) Міноборони (7349) громадська рада (99)


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Топ коментарі
+28
вже всі побачили як проходятьконкурси та хто стає переможцем по набу
печать нема де ставити
і мама з 58 ділянками землі
не пішлиб ви нах з своїми чесними кандидатами
показати весь коментар
24.03.2023 09:27
+20
В списку одні антикорупціонери. Аж очі розбігаються від назв. Ще б когось знати.
показати весь коментар
24.03.2023 09:32
+18
обожнюю коли вори самі за себе ґолосують...
показати весь коментар
24.03.2023 09:28
Коментувати
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Правила форума Рада форумчан
ермак!
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24.03.2023 09:26 Відповісти
дєрьмак.....
показати весь коментар
24.03.2023 09:50 Відповісти
вже всі побачили як проходятьконкурси та хто стає переможцем по набу
печать нема де ставити
і мама з 58 ділянками землі
не пішлиб ви нах з своїми чесними кандидатами
показати весь коментар
24.03.2023 09:27 Відповісти
голосуй не голосуй, дЄрмак всуне скрізь свій .уй...
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24.03.2023 12:30 Відповісти
Шкода що економіст на шкільних обідах не пройшов
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24.03.2023 19:08 Відповісти
Сторінка не працює

Хост gromrada.nazk.gov.ua переспрямував вас забагато разів.
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24.03.2023 09:28 Відповісти
все чудово працює
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24.03.2023 10:02 Відповісти
обожнюю коли вори самі за себе ґолосують...
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24.03.2023 09:28 Відповісти
навіть знаю результат
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24.03.2023 10:21 Відповісти
Ти хоч список дивився? Аби ляпнуть.
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24.03.2023 16:00 Відповісти
В списку одні антикорупціонери. Аж очі розбігаються від назв. Ще б когось знати.
показати весь коментар
24.03.2023 09:32 Відповісти
фамілії то таке. Цікаво чому так багато різних "антикорупційних" організацій? - чи вони може конкурують між собою. Або може якісь з них чесніші, а інші менш чесні?
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24.03.2023 10:27 Відповісти
куди подівся "найчесніший" військовий прокурор Матіос?? напишіть хто знає....
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24.03.2023 09:33 Відповісти
думаю, в батальйоні "Монако" служить
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24.03.2023 09:41 Відповісти
15 травня 2020-го отримав посвідчення адвоката й почав роботу адвокатом у Луцьку. Крім нього, того ж дня адвокатами стали кілька його підлеглих з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військової прокуратури : Ольга Миргородська, Дмитро Хортів, Віталій Опанасенко.========= Має позашлюбну доньку Софію Матіос.=============Брав участь в конкурсі на посаду глави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C Державного бюро розслідувань , відмовився пояснити походження майже 34 млн грн «дивідендів» від невідомого бізнесу його дружини.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] Згідно з декларацією, його дохід у 2014 році становив 264 тис. грн, а дружини - 34,7 млн грн.
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24.03.2023 15:46 Відповісти
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24.03.2023 16:29 Відповісти
Це тато з мамою та бабуся з дідусем подарунки ще не робили,було б набагато більше...Валєра,я офігів ...
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24.03.2023 17:12 Відповісти
можливо, Ви ще підкажете, де подівся Головний Тітушка України вадим тітушко?? ніде не можу знайти інформацію....
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24.03.2023 23:25 Відповісти
Кандидатів бачили? Чим більше корупція в Україні тим більше "громадських" організацій по боротьбі з нею.
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24.03.2023 09:33 Відповісти
Чим тебе зелена шльонда не влаштовує Ярова?
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24.03.2023 11:57 Відповісти
чергове шоу для зелохів
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24.03.2023 09:34 Відповісти
З усього списку проголосував за Дану Ярову
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24.03.2023 09:38 Відповісти
https://www.facebook.com/dana.yarovaya?hc_ref=ARSa3WCmD2wvdNp_66dcm6NNjL3Px976bVZWYnDVgHtRnR2gRIXqNqc0d_BPUPg7F78&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDffUATq-Fafhe5dLmW5eZ0-6TW2_e-3N_W9ymIjUlUfKbW9CT1RL7EsRO5PkGu4OnLP73f057T6Y3ZgXVkw2X2rvkYyEIRrAbCgVtppKzWDQQT9AAi8knA36J40hj8Oi9C4u4tEwE2dA1RdIy-FDMx5CUfVNW09rZ_Hp28E8TeJaWY4HRAhzolgVFY1j1sSVcSnVNVX260&__tn__=C-R Dana Yarovaya
" Міністр оборони заявив, що не має претендентів на посаду першого заступника міністра. Всі відмовляються.
Так от, публічна оферта https://www.facebook.com/reznikovoleksii?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDffUATq-Fafhe5dLmW5eZ0-6TW2_e-3N_W9ymIjUlUfKbW9CT1RL7EsRO5PkGu4OnLP73f057T6Y3ZgXVkw2X2rvkYyEIRrAbCgVtppKzWDQQT9AAi8knA36J40hj8Oi9C4u4tEwE2dA1RdIy-FDMx5CUfVNW09rZ_Hp28E8TeJaWY4HRAhzolgVFY1j1sSVcSnVNVX260&__tn__=K-R Резніков Олексій я готова".

І знову за рибу гроші.
Сьогодні відбулась зустріч з https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D0%B8/717799834939715?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDffUATq-Fafhe5dLmW5eZ0-6TW2_e-3N_W9ymIjUlUfKbW9CT1RL7EsRO5PkGu4OnLP73f057T6Y3ZgXVkw2X2rvkYyEIRrAbCgVtppKzWDQQT9AAi8knA36J40hj8Oi9C4u4tEwE2dA1RdIy-FDMx5CUfVNW09rZ_Hp28E8TeJaWY4HRAhzolgVFY1j1sSVcSnVNVX260&__tn__=K-R Міністерство Оборони Украіни та https://www.facebook.com/mineconomdev?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDffUATq-Fafhe5dLmW5eZ0-6TW2_e-3N_W9ymIjUlUfKbW9CT1RL7EsRO5PkGu4OnLP73f057T6Y3ZgXVkw2X2rvkYyEIRrAbCgVtppKzWDQQT9AAi8knA36J40hj8Oi9C4u4tEwE2dA1RdIy-FDMx5CUfVNW09rZ_Hp28E8TeJaWY4HRAhzolgVFY1j1sSVcSnVNVX260&__tn__=K-R Міністерство економіки України та представниками легкоі промисловості.
Про хороше.
На зустрічі були озвучені основні тези Міністерсвом економіки, а саме:
- бажання залучити українського виробника на 100%
- бажання мілітаризувати економіку, бо це другий фронт.
- констатація, що лише 40% легкої промисловості залучені в процес виробництва для Міністерсва оборони.
За рік війни в воюючій країні- це триндець, малята .
Але, може констатувати, що Міністерсво економіки дуже професійно і правильно ставить акценти на важливих питаннях. За що я їм вдячна. Особливо https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDffUATq-Fafhe5dLmW5eZ0-6TW2_e-3N_W9ymIjUlUfKbW9CT1RL7EsRO5PkGu4OnLP73f057T6Y3ZgXVkw2X2rvkYyEIRrAbCgVtppKzWDQQT9AAi8knA36J40hj8Oi9C4u4tEwE2dA1RdIy-FDMx5CUfVNW09rZ_Hp28E8TeJaWY4HRAhzolgVFY1j1sSVcSnVNVX260&__tn__=K-R Юлія Свириденко .
Тепер про погане.
За словами Міністра оборони, тадам! МО не може працювати через Прозорро - немає досвіду роботи😈
Тільки в лютому МО почало контрактувати літню форму, і всі виробники кажуть про те, що це запізно, і вчасно форма не буде поставлена.
До відома. До 15.04.2023 МО має перевдягати всіх бійців на лінії фронту. Можемо констатувати, що це не відбудеться.
Підприємці піднімали питання, що вже зараз треба контрактувати зимову форму- і це правда, по виробничому циклу. МО не може вказати потреби.
Все той же « закритий клуб по інтересам» - був дуже незадоволений тим, що ще когось треба пустити на цей ринок. І це, мої маленькі друзі, дуже гірка українська історія. Коли і сам не гам, і другому не дам.
А ще, той же « закритий клуб по інтересам» бере замовлення та імпортує Китай чи Туреччину, видаючи це за власне виробництво, і за « дякую» МО приймає товар неналежної якості. А окрім всього іншого виводить валюту за кордон, що б'є по платіжному балансу, який і так інколи показує ознаки життя.
Представник МО жалівся, що вони не можуть розібратись, хто с постачальників реальні, хто ні. Як з ким співпрацювати. На мою пропозицію зайти в МО як в 2015-2016 роках і допомогти - у всіх відмовило слух.
Саме цікаве в цій всій історії, що Міністр оборони заявив, що не має претендентів на посаду першого заступника міністра. Всі відмовляються.
Так от, публічна оферта https://www.facebook.com/reznikovoleksii?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDffUATq-Fafhe5dLmW5eZ0-6TW2_e-3N_W9ymIjUlUfKbW9CT1RL7EsRO5PkGu4OnLP73f057T6Y3ZgXVkw2X2rvkYyEIRrAbCgVtppKzWDQQT9AAi8knA36J40hj8Oi9C4u4tEwE2dA1RdIy-FDMx5CUfVNW09rZ_Hp28E8TeJaWY4HRAhzolgVFY1j1sSVcSnVNVX260&__tn__=K-R Резніков Олексій я готова, і думаю, що багато хто мене підтримає в цьому пориві. 😈😈😈
Короче ви зрозуміли, вони жили бідно а потім всі померли.
Можете розшарити цю інформацію.
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24.03.2023 10:11 Відповісти
Спочатку треба конфіскувати майно у попередніх трьох Перших замів, юристів та їх родичів, а наступні «красти і адвокатити та консультувати» більше не будуть!!!
Прикладів вдосталь, за 30 років БЕЗКАРНОСТІ влади…. Чечетов, Кирпа, Кравченко, Кушнарьов….
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24.03.2023 14:33 Відповісти
Зелені шльондри намалюють який їм треба результат, а розумний наріТ не проти. Так зебілятки?
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24.03.2023 09:40 Відповісти
🤡🤡🤡
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24.03.2023 09:45 Відповісти
Якщо нема корупції то для чого антикорупційний орган? І для чого тоді НАБУ, САП, БЕБ,Прокуратура, СБУ і інші борцуни? Нам в кожному кабінеті їх ставити? Ще один "сліпий" орган
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24.03.2023 09:47 Відповісти
неочікувано перемогне буба!
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24.03.2023 09:48 Відповісти
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24.03.2023 09:48 Відповісти
Як на мене вартий уваги Боровський Тарас Володимирович.Якщо ви переглядаєте кандидата і в нього записано що був чи є директором підприємства(Кальницький Віталій Володимирович ,,Антикорупційна сокира,,директор ,,Югсталь)то виникає питання чи можна вести в Україні бізнес на підприємстві чесно.
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24.03.2023 09:49 Відповісти
Не виходить зареєструватись.Якась мильна бульбашка, а не голосування
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24.03.2023 09:53 Відповісти
Угу, треба було ще 150 прізвищ виставити...
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24.03.2023 09:54 Відповісти
Monkey Business!
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24.03.2023 14:50 Відповісти
"

Як проголосувати?

Крок 1. Тиць сюди: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvoting.mod.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2wGQraDx-Pmqi_O7MS8wMSLugCGyvmhH14t56-Ad_H0XQn0easnmR2oE4&h=AT2b_DFcrSlxJRHbENorFUx32jfB1O0c-bYFDt7t87YdLuEox5U5hHUbdwc-TH63dA3L4Oc5Do1vS3dfRgmFKJgzQDZ5n1HITzhKmT2kNFMWuMx2SUdcy6oa0tVN6CnI878L&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AREUbdHMA9d1wCa28EtUzVOah3FyoNVbp0JagcqTc5HWMSxAKct_EIwpwy5waw3nVW2EiRi052eaZCVKswdJuMebtbFSB3kyymBUhBPCSrc7O_iVLxEp1fwSGVtOUaqcvVRltzwlOEaia41VYJREMcQ https://voting.mod.gov.ua/

Крок 2. Натискайте кнопку "РОЗПОЧАТИ ГОЛОСУВАННЯ", проходьте тест "Я не робот" та підтверджуйте свою згоду з правилами конкурсу, поставивши відповідні відмітки.

Крок 3. Вкажіть адресу своєї електронної пошти - на неї буде надіслано код підтвердження. Його необхідно ввести у відповідне поле на сторінці голосування.

УВАГА! Якщо код Вам так і не надійшов, перевірте папку "Спам".

Крок 4. Вкажіть свій номер мобільного телефону (український мобільний оператор), на який буде надіслано SMS-повідомлення з кодом підтвердження. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування.

Крок 5. Обирайте кандидатів, поставивши позначки навпроти їхніх прізвищ і натискайте кнопку "ПРОГОЛОСУВАТИ". Проголосувати можна відразу за весь список! Источник:
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24.03.2023 10:00 Відповісти
На телеграм каналі Д. Чекалкіна о 9-34 опубліковано список осіб рекомендованих для голосування.
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24.03.2023 10:19 Відповісти
4 Ярова Богдана Едуардівна
5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна
11 Прудковських Віктор Вячеславович
13 Шуба Анастасія Вадимівна 1
4 Масюк Віталій Володимирович
15 Свірко Олег Станіславович
16 Кальницький Віталій Володимирович
17 Грушовець Євген Анатолійович
18 Оджиковський Віталій Олегович
19 Остапенко Дмитро Миколайович
22 Григорян Артак Володійович
23 Піонтковський Костянтин Анатолійович
показати весь коментар
24.03.2023 13:26 Відповісти
Проголосував за Ярову. Будем подивитись
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24.03.2023 13:36 Відповісти
Крок 5 Обрати кандидатів на протязі 10 ХВИЛИН ! Час обмежений.
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24.03.2023 17:18 Відповісти
Жирная работа,одно место мне отдайте,сколько стоит,не поскуплюсь.
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24.03.2023 10:04 Відповісти
яблука по 22 гр - передасте до ЗСУ по 51?
і я хтусну....
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24.03.2023 10:05 Відповісти
помилка, перепошування, вибачяння!@.....
бздинь! - кловани в хаті!.....
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24.03.2023 10:16 Відповісти
не забуваємо да - яких кацапів ми не додавили?
і які домбасясьцкі бабки труїли наших вояків?
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24.03.2023 10:36 Відповісти
https://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskistyu/gromadska-antikorupczijna-rada-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/perelik-kandidativ-dlya-uchasti-u-konkursi-do-gromadskoi-antikorupczijnoi-radi-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/26-gerashhenko-oleksandr-volodimirovich-gromadska-oragnizacziya-czentr-protidii-rejderstvu-ta-korupczii.html 26. Геращенко Олександр Володимирович - Громадська орагнізація «Центр протидії рейдерству та корупції»
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24.03.2023 10:42 Відповісти
Цікаво - яким способом батько трьох дітей і весь такий громадський активіст на життя й "дєтішкам на молочішко" заробляє?
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24.03.2023 12:32 Відповісти
Дивитись біографію. місця роботи.
різношорстні бариги, планові відділи, відділи закупівель... - у помийку.
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24.03.2023 10:43 Відповісти
Замість того щоб покарати 2-3 злодіїв Зеля всьому народові країни влаштував якусь "маму". Це не його вина і не вина Резникова, а вина народу що не влаштували такий захід раніше. Євреї краіни мають піддержати такий захід. Хуцпа !
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24.03.2023 15:19 Відповісти
жиди всю дорогу кидали українців на українській землі
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24.03.2023 16:43 Відповісти
Все працює як швейцарський годинник!
Сподіваюсь Дана Ярова та Тетяна Ніколаенко будуть обраними.
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24.03.2023 11:06 Відповісти
Я там нікого не знаю. В інтернеті інформації про них немає. Немає фото, біографій. За кого голосувати? За якими критеріями?
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24.03.2023 11:12 Відповісти
біографії є у всіх майже там чи ти незрячий(а)? от по ним і треба галасувати
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24.03.2023 16:44 Відповісти
Біографії є,але часу мало,всього 10 хвилин на голосування...
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24.03.2023 17:22 Відповісти
Добродомов на "миротворці" як московський посіпака. Василь Вовк - печерний антисеміт
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24.03.2023 11:18 Відповісти
По просьбе https://www.facebook.com/dana.yarovaya?__cft__[0]=AZW-KqjK4txxkHNhoIJqkSQesoxTbXdRBH_YKsF_u19MjcNlgRt5Lx4R4Pds8ND4t0-blU1RONL_lqCf_R_Ory9IAwCndZe5gx7kBOkh1CebqwqDWwFzD06y5nRZjG9b7Llpz0CKnBpsgNWAttaz6RgOje6ag7AGNsuwlbALi1ng5g&__tn__=-]K-R Dana Yarovaya :

«Друзі! Сьогодні, 24.03, з 8 години ранку до 20:00 вечора, відбувається дуже важливе електронне голосування за персональний склад Антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

Закликаю вас проголосувати за таких людей:

4. Ярова Богдана Едуардівна - Громадська організація «СОРОРІТАС»

5. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна - Громадська організація «СОРОРІТАС»

11. Прудковських Віктор Вячеславович - Громадська організація «Антикорупційна Cокира»

13. Шуба Анастасія Вадимівна - Громадська організація «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»

15. Свірко Олег Станіславович - Громадська організація «СОРОРІТАС»

16. Кальницький Віталій Володимирович - Громадська організація «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»

17. Грушовець Євген Анатолійович - Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України»

18. Оджиковський Віталій Олегович - Всеукраїнська громадська орагнізація «Асоціація правників України»

19. Остапенко Дмитро Миколайович - Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України»

22. Григорян Артак Володійович - Громадська орагнізація «Всеукраїнське об'єднання Автомайдан»

23. Піонтковський Костянтин Анатолійович - Громадська орагнізація «Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан»

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvoting.mod.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR19zHc7ZVCFAgk2eZza0ehgaLElBf0kuvlKOJlv4YCQjjQTwHshnG66JQE&h=AT2iYmaLNAmOADayPA9lY68-azIbKKyHpyuKwMxOreW_BQjZwU1iA9pV8__YaQlaGPxiEfN2JLx2k3eNadMcsngVWU3w_JXTM0zrRDQ1aDJ_I_Q7xgEnsHj2L8azhOd3Lpmg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3XzPciK4TvszAOJQ4sPA11fePw-*******-3wrTiEo_H2dRuiOReuVdRHKiLcX3_1l7MLLWbZf82lFl8wiRcgAUNPEL4fYiWU5b7Jim8nOx6gjZGv0uYJ7qf-RyDfucLLa9hT1paKFGHlmvuZOhyXupn_C_Cojcdxg8_J45nG0XtI0oZ3U9z1Tnazia-fn70b9xGo https://voting.mod.gov.ua

Можна голосувати з-за кордону, якщо є український телефонний номер.»
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24.03.2023 11:28 Відповісти
Цих людей підтримують, зокрема, https://www.facebook.com/victor.tregubov.5?__cft__[0]=AZX_M_IJUZm2vFEvbesFCoNDay0Qa9g-APS5KP8CVzRHYzoxSSpFDAbrE8GbJESlHNpVtngq_dI-NF8ZCSVe7_SvH_P978T3VPE3uI_FbF4igLNDo_P7h3eX8t--IStpx3_fWbKuAE4IvGW9O00ketBxpaiDIncKYwbCzkkwx7dICaCD3OAhlTISh87-d3lEPXLCVAObUVZtmZ_BscYJw__y&__tn__=-UC%2CP-R https://www.facebook.com/victor.tregubov.5?__cft__[0]=AZX_M_IJUZm2vFEvbesFCoNDay0Qa9g-APS5KP8CVzRHYzoxSSpFDAbrE8GbJESlHNpVtngq_dI-NF8ZCSVe7_SvH_P978T3VPE3uI_FbF4igLNDo_P7h3eX8t--IStpx3_fWbKuAE4IvGW9O00ketBxpaiDIncKYwbCzkkwx7dICaCD3OAhlTISh87-d3lEPXLCVAObUVZtmZ_BscYJw__y&__tn__=-UC%2CP-R Victor Tregubov , https://www.facebook.com/hudymenko?__cft__[0]=AZV3RBVoWQb0jCt96YlY_pO-P6EOnEd-O3pf5xhDnZ0pxbmhi_O8KAOUt0DjaVbmBXTgjhmS9mpb1SIpThVOM0PRFziG4x8OeLDLcGLMIecfzQ2kh-tCyGGtTtXqHgB3KQ3sc60PsaN9BeTfDsXkTo3FZL-25BmxSG0Os1AN4rcIJCs5jPt0P3wPEU4fQSqK1r8&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Гудименко , https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZW-KqjK4txxkHNhoIJqkSQesoxTbXdRBH_YKsF_u19MjcNlgRt5Lx4R4Pds8ND4t0-blU1RONL_lqCf_R_Ory9IAwCndZe5gx7kBOkh1CebqwqDWwFzD06y5nRZjG9b7Llpz0CKnBpsgNWAttaz6RgOje6ag7AGNsuwlbALi1ng5g&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк , https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZVGEVwI6nulYE27m699TCGwAWaVvQv2MF8WpbW8cjUwXM8CHYI7PODm0vLrKpRZ_CkWVNPSy3okzTo16P6HPecYDE64VKSwiAcmdbDwDl2LcBcgJo_ZKAqwCNv5YjfDz26-qZZmOB1c3t9m-lS2G4jKxpxqtPy6PgMw9Eq3jVjO8KbpXU4ltMHnCclhhJ-sAJQ&__tn__=-UC%2CP-R Karl Volokh . А їм я вірю.
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24.03.2023 11:35 Відповісти
подивіться швеця відео десь місяць назад перед голосуванням він саме зазначив людей ермака, і казав слідкувати за ними пильно, і о диво, один з них перемагає ))
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24.03.2023 18:22 Відповісти
За Вовка проголосував.
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24.03.2023 11:35 Відповісти
Міноборони буде боротись з самим собою.
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24.03.2023 12:20 Відповісти
Там до цього часу не було квартала. А зараз і там буде.
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24.03.2023 14:40 Відповісти
Мертва ідея.
Корупція "лікується" карним кодексом, органами прокуратури і громадянською свідомістю керівника відомства.
Цирк з цією антикорупційною радою.
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24.03.2023 12:57 Відповісти
після Бучі?- вузький глаз в полон не брат
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24.03.2023 13:52 Відповісти
буряти, якути, папуаси - ви стока натворіли в Україні ?
пощада закрита.
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24.03.2023 13:55 Відповісти
А тувінці,земляки алєнєвода-кунжутавіча ?
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24.03.2023 17:35 Відповісти
в Україні можна красти....
крадіть!
допомога йде до дітей - ********* і ту на таможні ...
********* ....
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24.03.2023 14:01 Відповісти
Замість боротьби з коррупцією Зеля наповняє усі інстіуції країни кварталом 95.
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24.03.2023 14:37 Відповісти
Правильніше сказати -почалось нове шоу від 95 кварталу...суки,вміють же подати муйню лохам. І головне , лохи ж схавають
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24.03.2023 19:17 Відповісти
 
 