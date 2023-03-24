Розпочалося онлайн-голосування за кандидатів до антикорупційної ради Міноборони

Стартувало відкрите онлайн-голосування за кандидатів до антикорупційної ради Міністерства оборони України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 24 березня, з 8:00 на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції стартувало відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування за майбутніх членів громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Віддати свій голос за бажаного кандидата можуть усі бажаючі українці", - йдеться у повідомленні.

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Голосування триватиме до 20:00. Взяти в ньому участь можна за цим лінком, а ознайомитися з інформацією про всіх кандидатів - за оцим.

Серед претендентів - журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Низка організації, зокрема Демсокира та Автомайдан оприлюднили свої списки кандидатів, яких вони пропонують підтримати:

4 Ярова Богдана Едуардівна

5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна

11 Прудковських Віктор Вячеславович

13 Шуба Анастасія Вадимівна

14 Масюк Віталій Володимирович

15 Свірко Олег Станіславович

16 Кальницький Віталій Володимирович

17 Грушовець Євген Анатолійович

18 Оджиковський Віталій Олегович

19 Остапенко Дмитро Миколайович

22 Григорян Артак Володійович

23 Піонтковський Костянтин Анатолійович.

Нагадаємо, при Міноборони працюватиме громадська антикорупційна рада. За результатами голосування з-поміж 29 кандидатів буде обрано 15 членів ради строком на один рік.

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Громадська антикорупційна рада створюється для активнішої участі громадськості у забезпеченні оцінки корупційних ризиків у МОУ та формування відповідних антикорупційних заходів.