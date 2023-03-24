Розпочалося онлайн-голосування за кандидатів до антикорупційної ради Міноборони
Стартувало відкрите онлайн-голосування за кандидатів до антикорупційної ради Міністерства оборони України.
Про це повідомили в Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"У п'ятницю, 24 березня, з 8:00 на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції стартувало відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування за майбутніх членів громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Віддати свій голос за бажаного кандидата можуть усі бажаючі українці", - йдеться у повідомленні.
Голосування триватиме до 20:00. Взяти в ньому участь можна за цим лінком, а ознайомитися з інформацією про всіх кандидатів - за оцим.
Серед претендентів - журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.
Низка організації, зокрема Демсокира та Автомайдан оприлюднили свої списки кандидатів, яких вони пропонують підтримати:
4 Ярова Богдана Едуардівна
5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна
11 Прудковських Віктор Вячеславович
13 Шуба Анастасія Вадимівна
14 Масюк Віталій Володимирович
15 Свірко Олег Станіславович
16 Кальницький Віталій Володимирович
17 Грушовець Євген Анатолійович
18 Оджиковський Віталій Олегович
19 Остапенко Дмитро Миколайович
22 Григорян Артак Володійович
23 Піонтковський Костянтин Анатолійович.
Нагадаємо, при Міноборони працюватиме громадська антикорупційна рада. За результатами голосування з-поміж 29 кандидатів буде обрано 15 членів ради строком на один рік.
Громадська антикорупційна рада створюється для активнішої участі громадськості у забезпеченні оцінки корупційних ризиків у МОУ та формування відповідних антикорупційних заходів.
Будь ласка, зачекайте...
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печать нема де ставити
і мама з 58 ділянками землі
не пішлиб ви нах з своїми чесними кандидатами
Хост gromrada.nazk.gov.ua переспрямував вас забагато разів.
" Міністр оборони заявив, що не має претендентів на посаду першого заступника міністра. Всі відмовляються.
Так от, публічна оферта https://www.facebook.com/reznikovoleksii?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDffUATq-Fafhe5dLmW5eZ0-6TW2_e-3N_W9ymIjUlUfKbW9CT1RL7EsRO5PkGu4OnLP73f057T6Y3ZgXVkw2X2rvkYyEIRrAbCgVtppKzWDQQT9AAi8knA36J40hj8Oi9C4u4tEwE2dA1RdIy-FDMx5CUfVNW09rZ_Hp28E8TeJaWY4HRAhzolgVFY1j1sSVcSnVNVX260&__tn__=K-R Резніков Олексій я готова".
І знову за рибу гроші.
Сьогодні відбулась зустріч з https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D0%B8/717799834939715?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDffUATq-Fafhe5dLmW5eZ0-6TW2_e-3N_W9ymIjUlUfKbW9CT1RL7EsRO5PkGu4OnLP73f057T6Y3ZgXVkw2X2rvkYyEIRrAbCgVtppKzWDQQT9AAi8knA36J40hj8Oi9C4u4tEwE2dA1RdIy-FDMx5CUfVNW09rZ_Hp28E8TeJaWY4HRAhzolgVFY1j1sSVcSnVNVX260&__tn__=K-R Міністерство Оборони Украіни та https://www.facebook.com/mineconomdev?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDffUATq-Fafhe5dLmW5eZ0-6TW2_e-3N_W9ymIjUlUfKbW9CT1RL7EsRO5PkGu4OnLP73f057T6Y3ZgXVkw2X2rvkYyEIRrAbCgVtppKzWDQQT9AAi8knA36J40hj8Oi9C4u4tEwE2dA1RdIy-FDMx5CUfVNW09rZ_Hp28E8TeJaWY4HRAhzolgVFY1j1sSVcSnVNVX260&__tn__=K-R Міністерство економіки України та представниками легкоі промисловості.
Про хороше.
На зустрічі були озвучені основні тези Міністерсвом економіки, а саме:
- бажання залучити українського виробника на 100%
- бажання мілітаризувати економіку, бо це другий фронт.
- констатація, що лише 40% легкої промисловості залучені в процес виробництва для Міністерсва оборони.
За рік війни в воюючій країні- це триндець, малята .
Але, може констатувати, що Міністерсво економіки дуже професійно і правильно ставить акценти на важливих питаннях. За що я їм вдячна. Особливо https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDffUATq-Fafhe5dLmW5eZ0-6TW2_e-3N_W9ymIjUlUfKbW9CT1RL7EsRO5PkGu4OnLP73f057T6Y3ZgXVkw2X2rvkYyEIRrAbCgVtppKzWDQQT9AAi8knA36J40hj8Oi9C4u4tEwE2dA1RdIy-FDMx5CUfVNW09rZ_Hp28E8TeJaWY4HRAhzolgVFY1j1sSVcSnVNVX260&__tn__=K-R Юлія Свириденко .
Тепер про погане.
За словами Міністра оборони, тадам! МО не може працювати через Прозорро - немає досвіду роботи😈
Тільки в лютому МО почало контрактувати літню форму, і всі виробники кажуть про те, що це запізно, і вчасно форма не буде поставлена.
До відома. До 15.04.2023 МО має перевдягати всіх бійців на лінії фронту. Можемо констатувати, що це не відбудеться.
Підприємці піднімали питання, що вже зараз треба контрактувати зимову форму- і це правда, по виробничому циклу. МО не може вказати потреби.
Все той же « закритий клуб по інтересам» - був дуже незадоволений тим, що ще когось треба пустити на цей ринок. І це, мої маленькі друзі, дуже гірка українська історія. Коли і сам не гам, і другому не дам.
А ще, той же « закритий клуб по інтересам» бере замовлення та імпортує Китай чи Туреччину, видаючи це за власне виробництво, і за « дякую» МО приймає товар неналежної якості. А окрім всього іншого виводить валюту за кордон, що б'є по платіжному балансу, який і так інколи показує ознаки життя.
Представник МО жалівся, що вони не можуть розібратись, хто с постачальників реальні, хто ні. Як з ким співпрацювати. На мою пропозицію зайти в МО як в 2015-2016 роках і допомогти - у всіх відмовило слух.
Саме цікаве в цій всій історії, що Міністр оборони заявив, що не має претендентів на посаду першого заступника міністра. Всі відмовляються.
Так от, публічна оферта https://www.facebook.com/reznikovoleksii?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDffUATq-Fafhe5dLmW5eZ0-6TW2_e-3N_W9ymIjUlUfKbW9CT1RL7EsRO5PkGu4OnLP73f057T6Y3ZgXVkw2X2rvkYyEIRrAbCgVtppKzWDQQT9AAi8knA36J40hj8Oi9C4u4tEwE2dA1RdIy-FDMx5CUfVNW09rZ_Hp28E8TeJaWY4HRAhzolgVFY1j1sSVcSnVNVX260&__tn__=K-R Резніков Олексій я готова, і думаю, що багато хто мене підтримає в цьому пориві. 😈😈😈
Короче ви зрозуміли, вони жили бідно а потім всі померли.
Можете розшарити цю інформацію.
Прикладів вдосталь, за 30 років БЕЗКАРНОСТІ влади…. Чечетов, Кирпа, Кравченко, Кушнарьов….
Як проголосувати?
Крок 1. Тиць сюди: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvoting.mod.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2wGQraDx-Pmqi_O7MS8wMSLugCGyvmhH14t56-Ad_H0XQn0easnmR2oE4&h=AT2b_DFcrSlxJRHbENorFUx32jfB1O0c-bYFDt7t87YdLuEox5U5hHUbdwc-TH63dA3L4Oc5Do1vS3dfRgmFKJgzQDZ5n1HITzhKmT2kNFMWuMx2SUdcy6oa0tVN6CnI878L&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AREUbdHMA9d1wCa28EtUzVOah3FyoNVbp0JagcqTc5HWMSxAKct_EIwpwy5waw3nVW2EiRi052eaZCVKswdJuMebtbFSB3kyymBUhBPCSrc7O_iVLxEp1fwSGVtOUaqcvVRltzwlOEaia41VYJREMcQ https://voting.mod.gov.ua/
Крок 2. Натискайте кнопку "РОЗПОЧАТИ ГОЛОСУВАННЯ", проходьте тест "Я не робот" та підтверджуйте свою згоду з правилами конкурсу, поставивши відповідні відмітки.
Крок 3. Вкажіть адресу своєї електронної пошти - на неї буде надіслано код підтвердження. Його необхідно ввести у відповідне поле на сторінці голосування.
УВАГА! Якщо код Вам так і не надійшов, перевірте папку "Спам".
Крок 4. Вкажіть свій номер мобільного телефону (український мобільний оператор), на який буде надіслано SMS-повідомлення з кодом підтвердження. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування.
Крок 5. Обирайте кандидатів, поставивши позначки навпроти їхніх прізвищ і натискайте кнопку "ПРОГОЛОСУВАТИ". Проголосувати можна відразу за весь список! Источник:
5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна
11 Прудковських Віктор Вячеславович
13 Шуба Анастасія Вадимівна 1
4 Масюк Віталій Володимирович
15 Свірко Олег Станіславович
16 Кальницький Віталій Володимирович
17 Грушовець Євген Анатолійович
18 Оджиковський Віталій Олегович
19 Остапенко Дмитро Миколайович
22 Григорян Артак Володійович
23 Піонтковський Костянтин Анатолійович
і я хтусну....
бздинь! - кловани в хаті!.....
і які домбасясьцкі бабки труїли наших вояків?
різношорстні бариги, планові відділи, відділи закупівель... - у помийку.
Сподіваюсь Дана Ярова та Тетяна Ніколаенко будуть обраними.
«Друзі! Сьогодні, 24.03, з 8 години ранку до 20:00 вечора, відбувається дуже важливе електронне голосування за персональний склад Антикорупційної ради при Міністерстві оборони.
Закликаю вас проголосувати за таких людей:
4. Ярова Богдана Едуардівна - Громадська організація «СОРОРІТАС»
5. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна - Громадська організація «СОРОРІТАС»
11. Прудковських Віктор Вячеславович - Громадська організація «Антикорупційна Cокира»
13. Шуба Анастасія Вадимівна - Громадська організація «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»
15. Свірко Олег Станіславович - Громадська організація «СОРОРІТАС»
16. Кальницький Віталій Володимирович - Громадська організація «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»
17. Грушовець Євген Анатолійович - Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України»
18. Оджиковський Віталій Олегович - Всеукраїнська громадська орагнізація «Асоціація правників України»
19. Остапенко Дмитро Миколайович - Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України»
22. Григорян Артак Володійович - Громадська орагнізація «Всеукраїнське об'єднання Автомайдан»
23. Піонтковський Костянтин Анатолійович - Громадська орагнізація «Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан»
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvoting.mod.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR19zHc7ZVCFAgk2eZza0ehgaLElBf0kuvlKOJlv4YCQjjQTwHshnG66JQE&h=AT2iYmaLNAmOADayPA9lY68-azIbKKyHpyuKwMxOreW_BQjZwU1iA9pV8__YaQlaGPxiEfN2JLx2k3eNadMcsngVWU3w_JXTM0zrRDQ1aDJ_I_Q7xgEnsHj2L8azhOd3Lpmg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3XzPciK4TvszAOJQ4sPA11fePw-*******-3wrTiEo_H2dRuiOReuVdRHKiLcX3_1l7MLLWbZf82lFl8wiRcgAUNPEL4fYiWU5b7Jim8nOx6gjZGv0uYJ7qf-RyDfucLLa9hT1paKFGHlmvuZOhyXupn_C_Cojcdxg8_J45nG0XtI0oZ3U9z1Tnazia-fn70b9xGo https://voting.mod.gov.ua
Можна голосувати з-за кордону, якщо є український телефонний номер.»
Корупція "лікується" карним кодексом, органами прокуратури і громадянською свідомістю керівника відомства.
Цирк з цією антикорупційною радою.
пощада закрита.
крадіть!
допомога йде до дітей - ********* і ту на таможні ...
********* ....