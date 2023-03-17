Міноборони не може працювати через "Prozorro" і формує "закритий клуб" постачальників, - волонтерка Ярова
Українські військові не отримають літню форму відповідно до графіка, а виробники одягу продовжують скаржитися на співпрацю з Міноборони. Водночас лише 40% легкої промисловості залучені в процес виробництва для Міністерства оборони.
Про підсумки зустрічі із Міністерством оборони повідомила відома волонтерка і громадська діячка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.
"За словами Міністра оборони: МО не може працювати через Прозорро, бо немає досвіду роботи. Тільки в лютому Міністерство почало контрактувати літню форму і всі виробники кажуть про те, що це запізно: вчасно форма не буде поставлена. Підприємці порушували питання, що вже зараз треба контрактувати зимову форму - і це правильно відповідно до виробничого циклу. Міноборони не може вказати потреби", - констатувала Дана.
У відомстві сформувався "закритий клуб по інтересах", який незадоволений тим, що на їх ринок зайдуть конкуренти, додала волонтерка.
"Закритий клуб по інтересах" бере замовлення та імпортує Китай чи Туреччину, видаючи це за власне виробництво. За "дякую" Міноборони приймає товар неналежної якості. А окрім всього іншого виводить валюту за кордон, що б’є по платіжному балансу, який і так інколи показує ознаки життя. Представник МО жалівся, що вони не можуть розібратись, хто с постачальників реальні, хто ні. На мою пропозицію зайти в Міноборони, як в 2015-2016 роках і допомогти - у всіх відмовило слух", - підсумувала Ярова.
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За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, також винен особисто Порошенко.
Зацініть масштаб особистості.
і адмінреформа, то процес, а не знову повертатись до міцних голів обладміністрацій, бо так легше управляти з центра
і на медреформу треба виділяти кошти, а не надіятись на волонтерів із заходу, які постачатимуть безкоштовно прилади, ліки...
це все потребує неухильного продовження і в цих нелегких умовах
Скотиняка!!!
Bankova St, 11, Kyiv, 01220
Office of the President of Ukraine,
призначають резнікова начальником залужного і той резніков своєю тупістю доводить залужного до білого каління, залужний зривається, психує та йде у відставку і вуаля = немає для зеленського конкурента.
Не дают честным людям втридорога купить товар, получить откат и сказать лохам, что такая цена потому что доставка
"Найважливіші для обстрілу машини були розміщені в Гостомелі навмисно"
Напередодні або в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну літак АН-225 "Мрія" мав бути евакуйований до аеропорт "Галле" в Лейпцигу. Але цього так і не сталося. Про таке пише німецьке видання Bild.
Як зазначає видання, це летовище було "другим домом" для літака, який базувався в Гостомелі.
Через рік після знищення літака німецькі журналісти повідомили, що з'явився детальний звіт про розслідування.
"Вже було відомо, що Лейпциг мав стати притулком для "Мрії". Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений аеролайнер, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти "за розпорядженням вищого керівництва", - пише Bild
У виданні звіт назвали "вибухонебезпечним", наголосивши, що, за його інформацією, аеропорт "Галле" підготував усе для порятунку літака ще за місяць до повномасштабного російського вторгнення.
"Відповідно, з 26 січня 2022 року було забезпечено паркомісця для всього автопарку", - мовиться в статті.
"Переміщення АН-225 та меншого АН-124 було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше", - цитує видання речника німецького аеропорту Уве Шухарта.
Із посиланням на український новинний портал "Інформатор", Bild пише: капітан літака Дмитро Антонов повідомив, що німецька пропозиція не була відразу прийнята українською стороною. Ймовірний "тягач струни" та гендиректор "Антонова" Сергій Бичков, який, як сказано, тісно пов'язаний з росією, нібито в той час переправляв друзів і родичів за кордон як "авіаційних спеціалістів".
"Супутникові знімки мають засвідчити, що найважливіші для обстрілу машини були розміщені в Гостомелі навмисно. Літак, який не використовувався багато років, залишився неушкодженим. Дмитро Антонов підтверджує: "Ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити", - пише видання.
Як зазначає німецьке ЗМІ з посиланням на СБУ, Бичков і начальник його охорони затримані. Заступник Бичкова в розшуку. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Генералу Забродському не завадила вимога закону про заборону сумісництва статусу нардепа та військової служби. Він, як справжній генерал складає повноваження нардепа, щоб допомогти Валерію Залужному.
В той час як інші нардепти проводять важливі зустрічі з діаспорою в Таїланді.
"они просто пздят наши бабки"(с)
Чи вже КАКАЯРАЗНІЦА?
Епічно. Це означає, що з приходом Зельоних вони схематозили як могли в обхід "Прозоро".
not far away from Putin-Cleverness.
"No Job Experience" .
A lawyer, defending an accused criminal in the
Court of Judgement Day.
Reznikow on Wikipedia was a bomber pilot
during his army time.
How can he act as he does ?
He should defend traitors and deserters,
and not play minister.
Скоро в пари бригад з'явиться бажання зробити ротацію в Київ для проведення системного прибирання.