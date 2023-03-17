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Новини
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Міноборони не може працювати через "Prozorro" і формує "закритий клуб" постачальників, - волонтерка Ярова

міноборони

Українські військові не отримають літню форму відповідно до графіка, а виробники одягу продовжують скаржитися на співпрацю з Міноборони. Водночас лише 40% легкої промисловості залучені в процес виробництва для Міністерства оборони.

Про підсумки зустрічі із Міністерством оборони повідомила відома волонтерка і громадська діячка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

"За словами Міністра оборони: МО не може працювати через Прозорро, бо немає досвіду роботи. Тільки в лютому Міністерство почало контрактувати літню форму і всі виробники кажуть про те, що це запізно: вчасно форма не буде поставлена. Підприємці порушували питання, що вже зараз треба контрактувати зимову форму - і це правильно відповідно до виробничого циклу. Міноборони не може вказати потреби", -  констатувала Дана.

У відомстві сформувався "закритий клуб по інтересах", який незадоволений тим, що на їх ринок зайдуть конкуренти, додала волонтерка.

"Закритий клуб по інтересах" бере замовлення та імпортує Китай чи Туреччину, видаючи це за власне виробництво. За "дякую" Міноборони приймає товар неналежної якості. А окрім всього іншого виводить валюту за кордон, що б’є по платіжному балансу, який і так інколи показує ознаки життя. Представник МО жалівся, що вони не можуть розібратись, хто с постачальників реальні, хто ні. На мою пропозицію зайти в Міноборони, як в 2015-2016 роках і допомогти - у всіх відмовило слух", - підсумувала Ярова.

Читайте: Постачальники харчів для ЗСУ закуповують продукти вдвічі-втричі дешевше, ніж продають їх Міноборони, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Міноборони (7513) Prozorro (1987) Ярова Дана (62)


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Топ коментарі
+34
За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, був винен особисто Порошенко: від проблем з інтернетом до брудної підлоги на вокзалі.

За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, також винен особисто Порошенко.

Зацініть масштаб особистості.
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17.03.2023 15:20 Відповісти
+24
ну так вам зебілам і через 2 роки в усьому буде винен Порошенко, а не зелений запроданець і наркоман !!!






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17.03.2023 15:21 Відповісти
+18
Ну невже ще комусь не зрозуміло, що таке це рєзніков і те, що його кришує?
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17.03.2023 15:16 Відповісти
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От клятий Порошенко!!!
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17.03.2023 15:11 Відповісти
як він реформував поліцію суди та прокуратуру ??
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17.03.2023 15:13 Відповісти
Особливо, останні три роки, правда?....
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17.03.2023 15:18 Відповісти
За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, був винен особисто Порошенко: від проблем з інтернетом до брудної підлоги на вокзалі.

За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, також винен особисто Порошенко.

Зацініть масштаб особистості.
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17.03.2023 15:20 Відповісти
ну так вам зебілам і через 2 роки в усьому буде винен Порошенко, а не зелений запроданець і наркоман !!!






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17.03.2023 15:21 Відповісти
реформування, то процес...його треба продовжувати, а не зупиняти вчасно
і адмінреформа, то процес, а не знову повертатись до міцних голів обладміністрацій, бо так легше управляти з центра
і на медреформу треба виділяти кошти, а не надіятись на волонтерів із заходу, які постачатимуть безкоштовно прилади, ліки...
це все потребує неухильного продовження і в цих нелегких умовах
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17.03.2023 15:23 Відповісти
Та не кажи... От він тварюка. З 2019 року взагалі нічим не займається крім як корупцією, придушенням демократії, наступом на свободу слова, переслідуванням опозиції.
Скотиняка!!!
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17.03.2023 15:23 Відповісти
Те що ти перерахував, називається одним терміном - УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ і привела ця узурпація до авторитаризму, такому собі путінізму в Україні.
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17.03.2023 16:07 Відповісти
Большиє дь'Єрмищі, юридична адреса

Bankova St, 11, Kyiv, 01220

Office of the President of Ukraine,
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17.03.2023 15:34 Відповісти
зеленський не звільнив резнікова бо йому підказали геніяльну ідею що з ним робити

призначають резнікова начальником залужного і той резніков своєю тупістю доводить залужного до білого каління, залужний зривається, психує та йде у відставку і вуаля = немає для зеленського конкурента.
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17.03.2023 15:14 Відповісти
Зепєрдєнт (та його господарі) активно піарить сирського, щоб створити картинку "профєсіанала" на зміну Залужному. Але з сирського командующий - як з рєзнікова міністр оборони. При цьому не забувають в кожну новину всунути ***** одного зі "слуг", або ж рекламу свого грального бізнесу.
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17.03.2023 18:35 Відповісти
Ну невже ще комусь не зрозуміло, що таке це рєзніков і те, що його кришує?
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17.03.2023 15:16 Відповісти
а дєрмака спитати треба про це
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17.03.2023 15:19 Відповісти
.
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17.03.2023 15:38 Відповісти
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17.03.2023 15:41 Відповісти
Це обіСцянка для 73% ( за останніми опитуваннями 82%) лохторату. А ВАЗеленський- неЛох, щоб її виконувати
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17.03.2023 16:00 Відповісти
Блаблаблаблабла. Через прозорро паливно воровать, ясен перец
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17.03.2023 15:18 Відповісти
гарнюньо влаштувались таргани
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17.03.2023 15:18 Відповісти
Прозорро проливает свет на яйца Резникова
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17.03.2023 15:18 Відповісти
туди не світло требя лляти, а окріп...
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17.03.2023 15:23 Відповісти
Крім того, що вони там всі збагачуються, так ще у постачальника бронь і жодний з працівників і тим паче керівництво і засновник ніколи в житті не потраплять в армію і через себе не пропустять жахіття цієї війни. Сформована каста, несправедливість тільки призведе до поглиблення проблем в нашому травмованому суспільстві.
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17.03.2023 15:20 Відповісти
Яйця по 17 знову повертаються
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17.03.2023 15:20 Відповісти
Тільки зараз вони будуть по 27.
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17.03.2023 17:55 Відповісти
Ох уж эти активисты со своим прозорро!
Не дают честным людям втридорога купить товар, получить откат и сказать лохам, что такая цена потому что доставка
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17.03.2023 15:21 Відповісти
МРІЮ" МАЛИ ЕВАКУЮВАТИ ДО ЛЕЙПЦИГА, АЛЕ ЦЬОГО НЕ СТАЛОСЯ "ЗА ВКАЗІВКОЮ ЗГОРИ" - BILD ОПРИЛЮДНИВ ЗВІТ РОЗСЛІДУВАННЯ

"Найважливіші для обстрілу машини були розміщені в Гостомелі навмисно"
Напередодні або в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну літак АН-225 "Мрія" мав бути евакуйований до аеропорт "Галле" в Лейпцигу. Але цього так і не сталося. Про таке пише німецьке видання Bild.

Як зазначає видання, це летовище було "другим домом" для літака, який базувався в Гостомелі.

Через рік після знищення літака німецькі журналісти повідомили, що з'явився детальний звіт про розслідування.

"Вже було відомо, що Лейпциг мав стати притулком для "Мрії". Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений аеролайнер, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти "за розпорядженням вищого керівництва", - пише Bild
У виданні звіт назвали "вибухонебезпечним", наголосивши, що, за його інформацією, аеропорт "Галле" підготував усе для порятунку літака ще за місяць до повномасштабного російського вторгнення.

"Відповідно, з 26 січня 2022 року було забезпечено паркомісця для всього автопарку", - мовиться в статті.

"Переміщення АН-225 та меншого АН-124 було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше", - цитує видання речника німецького аеропорту Уве Шухарта.

Із посиланням на український новинний портал "Інформатор", Bild пише: капітан літака Дмитро Антонов повідомив, що німецька пропозиція не була відразу прийнята українською стороною. Ймовірний "тягач струни" та гендиректор "Антонова" Сергій Бичков, який, як сказано, тісно пов'язаний з росією, нібито в той час переправляв друзів і родичів за кордон як "авіаційних спеціалістів".

"Супутникові знімки мають засвідчити, що найважливіші для обстрілу машини були розміщені в Гостомелі навмисно. Літак, який не використовувався багато років, залишився неушкодженим. Дмитро Антонов підтверджує: "Ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити", - пише видання.

Як зазначає німецьке ЗМІ з посиланням на СБУ, Бичков і начальник його охорони затримані. Заступник Бичкова в розшуку. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
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17.03.2023 15:23 Відповісти
Давно вже хочеться почути прізвище цієї "ВКАЗІВКИ ЗГОРИ".
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17.03.2023 15:49 Відповісти
Йозеф Кнехт



Генералу Забродському не завадила вимога закону про заборону сумісництва статусу нардепа та військової служби. Він, як справжній генерал складає повноваження нардепа, щоб допомогти Валерію Залужному.
В той час як інші нардепти проводять важливі зустрічі з діаспорою в Таїланді.
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17.03.2023 15:23 Відповісти
спокійно. дубинській повернувся, все пояснить.

"они просто пздят наши бабки"(с)
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17.03.2023 15:23 Відповісти
щоб стало поперек горла
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17.03.2023 15:24 Відповісти
То що, не "наржалися"?
Чи вже КАКАЯРАЗНІЦА?
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17.03.2023 15:25 Відповісти
Країні приходить гаплик і вже не потехеньку, а широкими кроками. Значить досвіду праці з Прозоро у них нема. А красти досвід є. зеленский дав зелене світло міністру-крашанки на остаточне знищення та розкрадання наших податків з ЗСУ. Шо ж ви робите, суки - пацюки.
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17.03.2023 15:25 Відповісти
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17.03.2023 15:27 Відповісти
Нахєра рєзнікову думати про військову форму для армії, якщо солдат сам себе забезпечить
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17.03.2023 15:31 Відповісти
То вони зараз всі конкурси так проводити будуть. Нагальна необхідність і під одного учасника, шляхом запиту цінових пропозицій. Без об'яви конкурсу..во там намиють бабла..
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17.03.2023 15:33 Відповісти
"МО не може працювати через Прозорро, бо немає досвіду роботи."
Епічно. Це означає, що з приходом Зельоних вони схематозили як могли в обхід "Прозоро".
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17.03.2023 15:44 Відповісти
То хай вже узаконять в зРаді крєпостноє право,бо так пручаються наче у них родове право на мзду забирають.
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17.03.2023 15:52 Відповісти
Наверное и Резникову с Зе придется все лето в валенках проходить. .
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17.03.2023 16:31 Відповісти
*****, немає досвіду? То нехай напрацьовують, в чому проблема?
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17.03.2023 17:45 Відповісти
Їм зручніше продовжувати красти ! А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ.
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17.03.2023 17:51 Відповісти
Reznikov inherits Peasant's Smartness,
not far away from Putin-Cleverness.

"No Job Experience" .

A lawyer, defending an accused criminal in the
Court of Judgement Day.

Reznikow on Wikipedia was a bomber pilot
during his army time.

How can he act as he does ?

He should defend traitors and deserters,
and not play minister.
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17.03.2023 19:05 Відповісти
Без візиту групи хороших людей із добрим запасом мотузок і мила - ніяких змін не буде.
Скоро в пари бригад з'явиться бажання зробити ротацію в Київ для проведення системного прибирання.
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18.03.2023 14:40 Відповісти
Виходить що це резніков повний дебіл ,а його заступники взагалі з дурки ? Хоча чому дивуватися коли мінетчиці послиці ,а повії герої .....
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19.03.2023 23:21 Відповісти
 
 