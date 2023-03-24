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Благодарны за то количество программ, которые банк реализует в Украине, - Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка

Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Всемирный банк за беспрецедентную поддержку, оказываемую Украине во времена полномасштабного российского вторжения.

"Мы благодарны за то количество программ, которые Всемирный банк реализует в Украине, особенно после начала полномасштабной войны. Мы благодарим за вашу готовность приходить на помощь даже в условиях военных вызовов", – сказал Владимир Зеленский.

Отдельное внимание было уделено обеспечению финансирования донорами при координации Всемирного банка проектов по восстановлению нашей страны, прежде всего в сферах транспортной инфраструктуры, электроэнергетики и здравоохранения.

Президент отметил актуальность реализации программ по быстрому восстановлению разрушенных объектов инфраструктуры, в первую очередь жилых домов и учебных учреждений.

Глава государства отдельно отметил важность реализации программ по страхованию бизнеса в Украине, что особенно актуально в контексте создания рабочих мест.

В ходе встречи была отмечена важность продолжения Всемирным банком работы с партнерами по координации усилий доноров с целью своевременного предоставления Украине необходимой помощи.

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Благодарны за то количество программ, которые банк реализует в Украине, - Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка 01

Автор: 

Всемирный Банк (447) Зеленский Владимир (20324)


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Не користі раді, а світу!
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24.03.2023 18:04 Ответить
Вава, пошли їх теж туди куди ти послав МВФ.
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24.03.2023 18:28 Ответить
Голобородько не справжній!
Той казав би ім своє фірмове:
- "ідітє в *опу".
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24.03.2023 18:28 Ответить
Вдячний за велику кількість програм Світовому банку - купили з пацанами Rolls-Royce, вілли в країнах НАТО та відкрили рахунки в оффшорах.
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24.03.2023 18:57 Ответить
Ще зелемарафон профінансували
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24.03.2023 19:27 Ответить
та вы шо.. боневтік янелохмнесорокдва
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24.03.2023 19:48 Ответить
 
 