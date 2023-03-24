Благодарны за то количество программ, которые банк реализует в Украине, - Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка
Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский поблагодарил Всемирный банк за беспрецедентную поддержку, оказываемую Украине во времена полномасштабного российского вторжения.
"Мы благодарны за то количество программ, которые Всемирный банк реализует в Украине, особенно после начала полномасштабной войны. Мы благодарим за вашу готовность приходить на помощь даже в условиях военных вызовов", – сказал Владимир Зеленский.
Отдельное внимание было уделено обеспечению финансирования донорами при координации Всемирного банка проектов по восстановлению нашей страны, прежде всего в сферах транспортной инфраструктуры, электроэнергетики и здравоохранения.
Президент отметил актуальность реализации программ по быстрому восстановлению разрушенных объектов инфраструктуры, в первую очередь жилых домов и учебных учреждений.
Глава государства отдельно отметил важность реализации программ по страхованию бизнеса в Украине, что особенно актуально в контексте создания рабочих мест.
В ходе встречи была отмечена важность продолжения Всемирным банком работы с партнерами по координации усилий доноров с целью своевременного предоставления Украине необходимой помощи.
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