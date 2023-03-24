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Вдячні за ту кількість програм, які банк реалізує в Україні, - Зеленський провів зустріч із делегацією Світового банку

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Світового банку на чолі з віцепрезидентом у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Зеленський подякував Світовому банку за безпрецедентну підтримку, що надається Україні в часи повномасштабного російського вторгнення.

"Ми вдячні за ту кількість програм, які Світовий банк реалізує в Україні, особливо після початку повномасштабної війни. Ми дякуємо за вашу готовність приходити на допомогу навіть в умовах воєнних викликів", – сказав Володимир Зеленський.

Окрему увагу було приділено забезпеченню фінансування донорами за координації Світового банку проектів з відновлення нашої країни, насамперед у сферах транспортної інфраструктури, електроенергетики та охорони здоров’я.

Президент наголосив на актуальності реалізації програм зі швидкого відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури, передусім житлових будинків та закладів освіти.

Глава держави окремо відзначив важливість реалізації програм зі страхування бізнесу в Україні, що є особливо актуальним у контексті створення робочих місць.

Під час зустрічі було відзначено важливість продовження Світовим банком роботи з партнерами щодо координації зусиль донорів з метою своєчасного надання Україні необхідної допомоги.

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Вдячні за ту кількість програм, які банк реалізує в Україні, - Зеленський провів зустріч із делегацією Світового банку 01

Автор: 

Світовий банк (813) Зеленський Володимир (23790)


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Не користі раді, а світу!
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24.03.2023 18:04 Відповісти
Вава, пошли їх теж туди куди ти послав МВФ.
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24.03.2023 18:28 Відповісти
Голобородько не справжній!
Той казав би ім своє фірмове:
- "ідітє в *опу".
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24.03.2023 18:28 Відповісти
Вдячний за велику кількість програм Світовому банку - купили з пацанами Rolls-Royce, вілли в країнах НАТО та відкрили рахунки в оффшорах.
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24.03.2023 18:57 Відповісти
Ще зелемарафон профінансували
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24.03.2023 19:27 Відповісти
та вы шо.. боневтік янелохмнесорокдва
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24.03.2023 19:48 Відповісти
 
 