На послевоенное восстановление Украины понадобится не менее $411 млрд, - Всемирный банк
Аналитики Всемирного банка пересмотрели в сторону увеличения финансовые потребности Украины на восстановление и преодоление последствий начатой Россией полномасштабной войны. Проведение послевоенного восстановления Украины обойдется не менее чем в 411 миллиардов долларов.
Такие оценки обнародовал в среду, 22 марта, Всемирный банк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Кроме того, согласно оценке, сделанной совместно правительством Украины, Всемирным банком, Европейской комиссией и Организацией Объединенных Наций, Киеву также понадобится "14 миллиардов долларов на критические и приоритетные инвестиции в реконструкцию и восстановление в 2023 году", цитирует информационное агентство AFP.
Во Всемирном банке подсчитали, что в текущем году для полноценного покрытия этих нужд дополнительно понадобится 11 миллиардов долларов в дополнение к расходам, которые правительство Украины уже запланировало в государственном бюджете на 2023 год.
Напомним, в представленном в сентябре 2022 года подобном отчете Всемирного банка общие затраты на восстановление и реконструкцию Украины оценивались в размере 349 миллиардов долларов. Впрочем, авторы тогдашнего отчета ожидали, что эта цифра увеличится, поскольку война продолжается.
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Их будет немного, но они потащат за собой, научат десятки других.