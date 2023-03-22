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Новости Война
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На послевоенное восстановление Украины понадобится не менее $411 млрд, - Всемирный банк

київщина,відбудова

Аналитики Всемирного банка пересмотрели в сторону увеличения финансовые потребности Украины на восстановление и преодоление последствий начатой Россией полномасштабной войны. Проведение послевоенного восстановления Украины обойдется не менее чем в 411 миллиардов долларов.

Такие оценки обнародовал в среду, 22 марта, Всемирный банк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Кроме того, согласно оценке, сделанной совместно правительством Украины, Всемирным банком, Европейской комиссией и Организацией Объединенных Наций, Киеву также понадобится "14 миллиардов долларов на критические и приоритетные инвестиции в реконструкцию и восстановление в 2023 году", цитирует информационное агентство AFP.

Во Всемирном банке подсчитали, что в текущем году для полноценного покрытия этих нужд дополнительно понадобится 11 миллиардов долларов в дополнение к расходам, которые правительство Украины уже запланировало в государственном бюджете на 2023 год.

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Напомним, в представленном в сентябре 2022 года подобном отчете Всемирного банка общие затраты на восстановление и реконструкцию Украины оценивались в размере 349 миллиардов долларов. Впрочем, авторы тогдашнего отчета ожидали, что эта цифра увеличится, поскольку война продолжается.

Автор: 

Всемирный Банк (447) восстановление (210)


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Топ комментарии
+5
Так ''зелені'' на трильйон розраховують
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22.03.2023 19:01
+3
У зельоних апетити вже тепер 900 млрд.
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22.03.2023 19:16
+3
но если как с яйцами по 17 то не меньше триллиона
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22.03.2023 19:47
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Так ''зелені'' на трильйон розраховують
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22.03.2023 19:01 Ответить
вони ще півроку тому називали 650
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22.03.2023 20:35 Ответить
На РФ счет уже отправили !?
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22.03.2023 19:01 Ответить
А кінця війни ще і не видно, по суті це може бути в кінцевому результаті і 1трлн долларів і більше. Кацапи по суті розуміють,що Україну вони не переомжуть і наностять колосальну шкоду на всіх напрямках, знищують український цвіт нації,взамін у них гинуть зеки і різні дебіли, знищують під нуль нашу економіку в той час я к уних все працює як і до війни, роблять коллапс в українській демографії, скільки людей виїде з України і не повернеться ніхто не знає.
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22.03.2023 19:03 Ответить
то з розрахунком того скільки *****..ть Зе і його команда?
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22.03.2023 19:03 Ответить
А як ти думаєш, на Заході настільки дебіли сидять,що будуть трильйони сюди давати щоб зекоманда це все крала?
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22.03.2023 19:05 Ответить
В бюджет України - жодної копійки! Всі гроші мають бути цільовими грантами в громади! А краще - заводьте свої підпр ємства і наймайте українців.
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22.03.2023 19:11 Ответить
в громадах крадуть ще крутіше ніж в ОП, тільки гроші дай!
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22.03.2023 19:48 Ответить
У зельоних апетити вже тепер 900 млрд.
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22.03.2023 19:16 Ответить
но если как с яйцами по 17 то не меньше триллиона
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22.03.2023 19:47 Ответить
То світовий банк не знає що в нас є дєрьмак , треба в розрахунки коеффіцієнт на розкрадання вводити
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22.03.2023 19:49 Ответить
3 трильйона доларів і не менше. Стільки треба взяти репарацій з рф.
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22.03.2023 20:15 Ответить
На послевоенное восстановление Украины понадобится не менее $411 млрд, - Всемирный банк...
Stalo bytj navrazziji let na 200 jageleva deta.
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22.03.2023 20:55 Ответить
Для восстановления экономики очень важны "зёрна роста" - высококвалифицированные специалисты в своей области. Не все они работают на тех предприятиях, которые могут забронировать своих специалистов от мобилизации. Но в рыночной экономике есть единый критерий эффективности специалиста - его заработная плата. Чтобы их сохранить для восстановления экономики предлагаю бронь предоставить работникам всех отраслей производства и видов собственности с зарплатой выше 80000 грн/мес за прошлый квартал по даным налоговых служб (цифры пусть уточняют экономисты, статисты и пр. - 80 000, 100000, 120000).

Их будет немного, но они потащат за собой, научат десятки других.
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25.03.2023 11:07 Ответить
 
 