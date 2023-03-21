Стартовала новая программа восстановления Украины
Европейская комиссия объявила о старте новой программы регионального развития и обновления Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.
"Стартовала программа New European Bauhaus для стимулирования и помощи местным громадам в реализации программ восстановления. Программа разработана по инициативе украинских партнеров, таких как Ro3kvit, ReThink, Соглашение мэров – Восток, а также Совета архитекторов Европы", - говорится в сообщении.
В частности, в целях реализации программы с апреля будет проведена серия специализированных вебинаров для местных территориальных громад в Украине. Под них будут представлены возможные модели сотрудничества по реализации проектов восстановления, пути оценки необходимых ресурсов и их распределения, финансирования и привлечения местного населения к выполнению проектов.
"Мы отстроим Украину. Мы должны это сделать и сделаем. Восстановление должно происходить в духе Нового европейского Баухауса. Самыми активными участниками являются градостроители, архитекторы, инженеры, и их будет вдохновлять концепция НЕБ. Наше видение состоит в том, чтобы превратить нанесенные войной разрушения в возможности построить для Украины хорошее и здоровое будущее", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, во время целевых вебинаров будет рассматриваться решение проблемы восстановления разрушенного жилья, общие условия обеспечения жильем в Украине. Рассматриваются различные модели обеспечения жильем и роль, которую могут играть местные муниципалитеты, включая решение проблем социальной защиты и градостроительного планирования.
На основании результатов этих вебинаров Еврокомиссия и украинские партнеры разработают дальнейшие мероприятия в рамках проектов по восстановлению Украины при поддержке всего сообщества Нового европейского Баухауса.
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