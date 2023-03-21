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Новости Помощь Украине
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Стартовала новая программа восстановления Украины

єс,євросоюз

Европейская комиссия объявила о старте новой программы регионального развития и обновления Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

"Стартовала программа New European Bauhaus для стимулирования и помощи местным громадам в реализации программ восстановления. Программа разработана по инициативе украинских партнеров, таких как Ro3kvit, ReThink, Соглашение мэров – Восток, а также Совета архитекторов Европы", - говорится в сообщении.

В частности, в целях реализации программы с апреля будет проведена серия специализированных вебинаров для местных территориальных громад в Украине. Под них будут представлены возможные модели сотрудничества по реализации проектов восстановления, пути оценки необходимых ресурсов и их распределения, финансирования и привлечения местного населения к выполнению проектов.

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"Мы отстроим Украину. Мы должны это сделать и сделаем. Восстановление должно происходить в духе Нового европейского Баухауса. Самыми активными участниками являются градостроители, архитекторы, инженеры, и их будет вдохновлять концепция НЕБ. Наше видение состоит в том, чтобы превратить нанесенные войной разрушения в возможности построить для Украины хорошее и здоровое будущее", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, во время целевых вебинаров будет рассматриваться решение проблемы восстановления разрушенного жилья, общие условия обеспечения жильем в Украине. Рассматриваются различные модели обеспечения жильем и роль, которую могут играть местные муниципалитеты, включая решение проблем социальной защиты и градостроительного планирования.

На основании результатов этих вебинаров Еврокомиссия и украинские партнеры разработают дальнейшие мероприятия в рамках проектов по восстановлению Украины при поддержке всего сообщества Нового европейского Баухауса.

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Автор: 

Еврокомиссия (1443) Министерство культуры и информационной политики (771) помощь и поддержка (865) Урсула фон дер Ляйен (509) восстановление (210)


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Топ комментарии
+9
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21.03.2023 21:22
+8
ЗЕ вже закінчив війну?
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21.03.2023 21:11
+8
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21.03.2023 21:23
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ЗЕ вже закінчив війну?
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21.03.2023 21:11 Ответить
та він уже мир в очах побачив
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21.03.2023 21:12 Ответить
В очах Сі Цзінь Піня?
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21.03.2023 23:46 Ответить
Там же ж чітко сказано :" шляхи оцінки необхідних ресурсів та їх розподілу".
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21.03.2023 21:14 Ответить
Ага, вже відзначає перемоги

Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв, - Зеленський
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21.03.2023 23:45 Ответить
Да,відбудова..И компенсация за житло.На днях,в славном городе Покровск(Донецкая обл) выплатили 28 "счастливым семьям" компенсацию за уничтоженное жилье..Там ракета прилетела прямо в жилой дом,как и в Днепре..Семьи получили в среднем 78тыс за жилье на "рыло"...А теперь попробуйте за 2тыс баксов купить хотя бы однокомнатную квартиру в любом районном центре где нибудь в Украине.. Не говоря уже за всякие бытовые необходимости..Как Вам??Круто?! Будку разве что собачью,в Эпицентре...А то здесь возмущались,мол дали в Днепре компенсацию 1млн,что на него купишь в Днепре....А 2 тыс за жилье не хотите??Не??? С такой відбудовой,скоро в Украине полстраны бомжами будут,а остальные-просто ****... за кордон,когда последние откроют.Стыдоба!
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21.03.2023 21:16 Ответить
Стеб засчитан....зеленые они те еще экономисты.
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21.03.2023 21:24 Ответить
Да какой же это стеб?? Раздолбило людям жилье полностью,а им выдали 2тыс.баксов компенсации.Где здесь стеб??Себя на их место поставьте и что будете делать,если не дай Бог такое случится.И судя по всему,такое после войны ожидается сплошь и рядом..Нах.. вообще какая то компенсация??? Чтоб не говорили что мало,или какие то мутки с помощью и грантами на восстановление...Возьмите,постройте в том же регионе многоквартирные дома,где их уничтожило войной или ударами и раздайте людям ключи...Все-никаких вопросов.Была у тебя двушка.Расх.. ее.Получи двушку,с запретом продажи на 5 лет.Ключи на руки-пытань нема,все свободны.Но в Украине,все естественно будет гораздо *********... и проще...известно в чью сторону.
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21.03.2023 22:08 Ответить
Не хотел Вас обидеть, просто их *****ж постоянный просто зашкаливает. Помните ту высотку в Киеве куда прилетела ракета, там все перегородки и несущая стена были повреждены, говорили что отстроят, помогут, умгу...спасение утопающих-дело рук самих утопающих. Люди наивные продолжают верить, проходимцы этим пользуются...Коленька (76 лет) попал к нам город в апреле 22-го из тогда еще не совсем разбомбленного Северодонецка за 1000 км, говорил: найди мне мой дом на Гагарина через гугл мап, мол там должны фото быть, я заяву напишу и мне нужны доказательства, мне дадут компенсацию, я куплю здесь дом в селе, и совсем не понимал, что в лучше случае будет вид сверху, а сумма компенсации будет мизерная...Это как в пенсионном фонде главная мечта, чтобы не было пенсионеров, которые постоянно путаются под ногами, зудят. и только очереди создают.
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21.03.2023 22:32 Ответить
Сейчас о компенсациях вообще говорить,вообще як говориться-не на часі.Но люди паникуют что останутся ни с чем...и ни с чем остаются.Просто чувство возмущения и справедливости просто вскипает,когда читаешь такие вот материалы,о которых я изначально написал..А отрапортовала об этом сама Покровская громада,мол выделено семьям 2млн 200 что ли тысяч гривен(вот точную сумму до копейки не помню) на 28 семей..и это один дом...А что же будет по Попасной,Северодонецку,Волновахе,Соледару и Бахмуту??? которые стерли до основания.Полчища бомжей,которым раздадут по 80-130тыс.грн?? Цена банальной однушки(не говоря о домах и двушках-трешках) до войны в данных городах,оценивалась в среднем 8-12тыс$ от района(за исключением пожалуй Соледара-Попасной,там может чуть дешевле) в среднем и это цена банальных хрущовок,то есть-минимальная.А дом отстроить сколько будет стоить минимум,из говна и веток хотя бы....
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21.03.2023 23:14 Ответить
Тепер обхохочутся
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21.03.2023 23:49 Ответить
"Стидоба"- не підходить .а продовження дій на знедолення, збидлячення та розпорошення країни та її українського народу з населенням саме те. Остаточне підтвердження результату буде на майбутніх виборах дійсно українського президента та відбудові країни, як показник життєвої стійкості всих без виключення прошарків населення,а особливо патріотів,які взяли на себе тяжкий груз відповідальність за долю країни. По результату, виборів і відбудови країни і буде дійсна ціна всих, хто бере відповідальність за країну, хто чого вартий на ділі, а не на сторінках соцмереж.
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22.03.2023 06:50 Ответить
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21.03.2023 21:22 Ответить
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21.03.2023 21:23 Ответить
Їх одинадцять штук під час війни придбали, отже, залишилося дізнатися імена ще десятьох щасливих власників. Також 16 осіб потішили себе автівками від Bentley.
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21.03.2023 21:33 Ответить
Друзі подарували...
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21.03.2023 21:26 Ответить
При нынешнем преЗеденте все строительные программы закончатся:
- рядовым кирпичом по 17,00 грн/шт
- линолеумом по 51,00 грн/ кв.см
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21.03.2023 21:27 Ответить
І знову гроші посипалися на "молоду" "нову", "не воровиту", "не кумовську", "не мародерну" і "патріотичну" команду Зе і "ригів" - красти по чорному, не оглядаючись. Для них нові жнива врожаю доларів і євро, будуть по-новому стригти баранів-нарід, які потрапили в їх кіно про Голобородьку, в їх сітки марафонів.
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21.03.2023 22:09 Ответить
ШО, ОПЯТЬ??????
велике будівництво, похоронило оборонзамовлення 2020-2022 та побудувало дорогу оркам
але зеленим сподобалося будувати...
тому, що вони підуть з влади, не розраховуйте
на кону півтрільйона зелених, бакінськиг гриваків...
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21.03.2023 22:16 Ответить
А кому же еще давать как не действующей власти? Альтернативы то нет и судя по всему после 2024 не будет. А страну восстанавливать нужно и сейчас и потом.
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21.03.2023 22:20 Ответить
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21.03.2023 22:34 Ответить
Это уже было в 22 году как то. Сразу с места отвечаю---не ребята демократы, с начала в НАТО, потом в ЕС, можно наоборот---но всё равно сначала в НАТО---а уже потом строить, ваять, валять, созерцать, танхаузы и прочие коттеджи с фонтанами и старлинками на крыше дома твоего!
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21.03.2023 22:36 Ответить
До задниці всі ці програми коли гниди розкрадають все.
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22.03.2023 04:51 Ответить
не смешите мои носки...это кодло деребанит ещё больше чем перед войной...восстанавливать с ними они собрались...
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22.03.2023 08:43 Ответить
 
 