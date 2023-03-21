Єврокомісія оголосила про старт нової програми відбудови України
Європейська комісія оголосила про старт нової програми регіонального розвитку та відновлення України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.
"Стартувала програма New European Bauhaus для стимулювання та допомоги місцевим громадам у реалізації програм відновлення та відбудови. Програма розроблена з ініціативи українських партнерів, таких як Ro3kvit, ReThink, Угода мерів – Схід, а також Ради архітекторів Європи", - сказано в повідомленні.
Метою програми з квітня буде проведена серії спеціальних вебінарів для місцевих територіальних громад в Україні. Під час цих зустрічей будуть представлені можливі моделі співпраці у реалізації проєктів відбудови, шляхи оцінки необхідних ресурсів та їх розподілу, фінансування та залучення місцевого населення до виконання проєктів.
"Ми відбудуємо Україну. Ми маємо це зробити і зробимо. Відбудова має відбуватись у дусі Нового європейського Баухауса. Найактивнішими учасниками є містобудівники, архітектори, інженери, і їх надихатиме концепція НЄБ. Наше бачення полягає в тому, щоб перетворити завдані війною руйнування на можливості побудувати для України гарне і здорове майбутнє", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Крім того, під час цільових вебінарів розглядатиметься подолання проблеми відбудови зруйнованого житла, загальні умови забезпечення житлом в Україні. Розглядатимуться різні моделі забезпечення житлом та роль, яку можуть відігравати місцеві муніципалітети, включаючи розв'язання проблем соціального захисту та містобудівного планування.
На підставі результатів цих вебінарів Єврокомісія та українські партнери розроблять подальші заходи в межах проєктів з відбудови України за підтримки всієї спільноти Нового європейського Баухауса.
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але зеленим сподобалося будувати...
тому, що вони підуть з влади, не розраховуйте
на кону півтрільйона зелених, бакінськиг гриваків...