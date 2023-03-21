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Новини Допомога Україні
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У парламенті Швейцарії запропонували надати Україні понад 5,4 млрд доларів

швейцарія

Комітет із зовнішньої політики Національної ради Швейцарії запропонував виділити 5 млрд швейцарських франків для підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SwishInfo.

13 членів Комітету проголосували "за", 11 - "проти". До цього на засіданні обговорювали проблеми України в гуманітарній сфері та в галузі політики безпеки.

Згідно із заявою, більшість членів комісії дотримуються думки, що Україна потребує суттєвої фінансової підтримки. Меншість же дотримується думки, що численні питання, які стосуються відновлення України та міжнародного співробітництва щодо цього, ще потребують прояснення.

Ці гроші мають піти на гуманітарну допомогу, захист цивільного населення, розмінування та відновлення інфраструктури.

Нагадаємо, Швейцарія не передає зброю Україні та не дає дозволу на реекспорт зброї власного виробництва. Україна проводить "роз'яснювальну роботу" в Швейцарії, щоб вплинути на думку уряду. 

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гроші (962) Україна (5861) Швейцарія (860) допомога і підтримка (1156)


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Топ коментарі
+5
Тепер зільоним внукам хватіт.
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21.03.2023 20:06
+5
Всім цивілізованим краінам , які допомагають нашій краіні ,
величезна подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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21.03.2023 20:19
+4
вдруге кажу - не тикай мені, путінська гнидо.

вас просили допомогти Україні зброєю, просили допомогти дозволом иншим нам передати, віддати, продати зброю, просили набої і снаряди.

ви ж, сучі діти, сказали що українці нехай здихають, вас наша смерть не колише і щоб вас з питання смертей українців більше не турбували бо у вас нейтралітет і все, що вироблено в швейцарії українцям забороняєте давати, нехай помруть, вам насрать.

ну то будьте послідовні.

перестаньте купувати їжу та продукти, вироблені з українських продуктів та з українського зерна.

і заберіть з нашої країни ваші йо*ані представництва та постирайте наші контакти щоб вами і не смерділо в Україні.

всі люди як люди, допомогають а швейцарія як кінська за*упа - набундючилася і каже що навіть снігу українцям взимку не продасть а не те що зброю чи набої.
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21.03.2023 20:48
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Тепер зільоним внукам хватіт.
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21.03.2023 20:06 Відповісти
Виправте долари на франкі у заголовку)
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21.03.2023 20:06 Відповісти
Мабуть, вважають, що якщо курс майже один до одного, то для кращого розуміння краще написати долари.
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21.03.2023 20:09 Відповісти
і млрд на млн
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21.03.2023 20:09 Відповісти
там млрд в оригинале, удивительно
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21.03.2023 23:10 Відповісти
чисто по-людськи швейцарці йдуть в сраку бо неодноразово показали як їм на Україну насрати.

тому, як на мене оці подачки можуть собі в сраку запхати.
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21.03.2023 20:10 Відповісти
В світі близько 200 країн, більшість з яких чи зможеш хоч назву їх сказати, чи тобі насрати на них?
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21.03.2023 20:22 Відповісти
я не знаю які там у вас свинячі порядки але у нас, в Україні на ти тільки до родичів та до побратимів а я вас уперше чую і бачу.

тому, не тикайте мені.

у вас, гнид, піску в пустелі не випросиш, тож не розказуйте мені про инших, про себе розказуйте.
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21.03.2023 20:33 Відповісти
Розкажи, скільки і кому дав ти піска.
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21.03.2023 20:42 Відповісти
вдруге кажу - не тикай мені, путінська гнидо.

вас просили допомогти Україні зброєю, просили допомогти дозволом иншим нам передати, віддати, продати зброю, просили набої і снаряди.

ви ж, сучі діти, сказали що українці нехай здихають, вас наша смерть не колише і щоб вас з питання смертей українців більше не турбували бо у вас нейтралітет і все, що вироблено в швейцарії українцям забороняєте давати, нехай помруть, вам насрать.

ну то будьте послідовні.

перестаньте купувати їжу та продукти, вироблені з українських продуктів та з українського зерна.

і заберіть з нашої країни ваші йо*ані представництва та постирайте наші контакти щоб вами і не смерділо в Україні.

всі люди як люди, допомогають а швейцарія як кінська за*упа - набундючилася і каже що навіть снігу українцям взимку не продасть а не те що зброю чи набої.
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21.03.2023 20:48 Відповісти
Чего они должны тебе помогать? Именно ДОЛЖНЫ?
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21.03.2023 22:10 Відповісти
Та я понял, что ты прибабахнутый. Но начинай привыкать, что тебе никто НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
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21.03.2023 22:17 Відповісти
Сашко, це ви отак запросто відмовляєтесь від 54 лярди баксів? (вашого дозволу звичайно ніхто не питає і грошей тих ви всеодно не побачите, але тим не менше).
Ви дісно вважаєте це розумним ходом? Отак взяти, надути щоки і назло бабусі відморозити вуха?
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21.03.2023 21:00 Відповісти
ви як вірменське радіо.

правда що петров виграв мільйон в лотерею.

правда.

тільки не мільйон а сто тисяч, не в лотерею а в карти і не виграв а програв.

.

не 54 мільярди а 5.4 мільярди.

і не доларів а франків.

і, як виявиться не виграв а програв.
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21.03.2023 21:04 Відповісти
Навіть 5.4мільярди франків. Ви готові відмовитися від них чисто через принцип? Давайте без віхлянь сракою і "вірменських радіов". Готові чи не готові?
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21.03.2023 21:07 Відповісти
я не президент.

був би я президент то відмовився б.

і спитав свій народ - у нас є гідність чи ми як с*чки, хто більше грошей кине тому і танцюємо?

брати гроші у тих, хто демонстративно від нас відвернувся і іржавої гвинтівки не дав то ганьба. у нас гідність була, є і завжди буде а не тільки один день в році, коли майдан святкують.
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21.03.2023 21:14 Відповісти
"був би я президент то відмовився б"
Слава Б-гу шо ви не президент.
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21.03.2023 21:23 Відповісти
ну так, я навіть вимовити не можу УКРАЇНА ПРИЙМАЄ З УСІХ БОКІВ а не те що почати приймати.
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21.03.2023 21:35 Відповісти
це ви з козирів зайшли
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21.03.2023 21:36 Відповісти
Так долларов или швейцарских франков?
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21.03.2023 20:10 Відповісти
Курс близько 1:1.
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21.03.2023 20:28 Відповісти
Насправді, бакси - сама сильна зброя! - сильніша за будь-яку))
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21.03.2023 20:14 Відповісти
Всім цивілізованим краінам , які допомагають нашій краіні ,
величезна подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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21.03.2023 20:19 Відповісти
відправте 11 членів комісії для "прояснення " в Бахмут ...
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21.03.2023 20:21 Відповісти
краще би закупили озброєнь на цю суму чи амуніції, гроші перерахують то розкрадуть все
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21.03.2023 20:24 Відповісти
чуйку маю, що не дадуть, весь парламент не проголосує.
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21.03.2023 20:25 Відповісти
Будь-яка допомога зайвою не буде, але якщо вона грошова - потрібен контроль, бо без нього все опиниться на рахунках корупціонерів.
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21.03.2023 20:31 Відповісти
Скажу так. Якщо справді дасте те бабло, то я вам все пробачу. Тим більше шо ви нічим не ризикуєте, бо ці гроші майже одразу повернуться назад.
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21.03.2023 20:57 Відповісти
дати зброю-прикриваються "нейтральністю", дозволити щоб інші давали зброю(реекспорт тих же ***********)-прикриваються "нейтральністю", як дати бабло то будьласка, я цю логіку не розумію, бабло будуть дерибанити тільки так
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21.03.2023 21:05 Відповісти
давати бабло не шкодить нейтральному статусу. вони ж бо дають його тільки і виключно (бггг ) на гуманітарні проекти.
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21.03.2023 21:09 Відповісти
Так навіть краще ніж зброєю.
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21.03.2023 21:56 Відповісти
не иначе как бенина диктова постаралась... кому-то дала или у кого-то взяла? или это тайны дипломатии?
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22.03.2023 07:18 Відповісти
 
 