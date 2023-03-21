У парламенті Швейцарії запропонували надати Україні понад 5,4 млрд доларів
Комітет із зовнішньої політики Національної ради Швейцарії запропонував виділити 5 млрд швейцарських франків для підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SwishInfo.
13 членів Комітету проголосували "за", 11 - "проти". До цього на засіданні обговорювали проблеми України в гуманітарній сфері та в галузі політики безпеки.
Згідно із заявою, більшість членів комісії дотримуються думки, що Україна потребує суттєвої фінансової підтримки. Меншість же дотримується думки, що численні питання, які стосуються відновлення України та міжнародного співробітництва щодо цього, ще потребують прояснення.
Ці гроші мають піти на гуманітарну допомогу, захист цивільного населення, розмінування та відновлення інфраструктури.
Нагадаємо, Швейцарія не передає зброю Україні та не дає дозволу на реекспорт зброї власного виробництва. Україна проводить "роз'яснювальну роботу" в Швейцарії, щоб вплинути на думку уряду.
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тому, як на мене оці подачки можуть собі в сраку запхати.
тому, не тикайте мені.
у вас, гнид, піску в пустелі не випросиш, тож не розказуйте мені про инших, про себе розказуйте.
вас просили допомогти Україні зброєю, просили допомогти дозволом иншим нам передати, віддати, продати зброю, просили набої і снаряди.
ви ж, сучі діти, сказали що українці нехай здихають, вас наша смерть не колише і щоб вас з питання смертей українців більше не турбували бо у вас нейтралітет і все, що вироблено в швейцарії українцям забороняєте давати, нехай помруть, вам насрать.
ну то будьте послідовні.
перестаньте купувати їжу та продукти, вироблені з українських продуктів та з українського зерна.
і заберіть з нашої країни ваші йо*ані представництва та постирайте наші контакти щоб вами і не смерділо в Україні.
всі люди як люди, допомогають а швейцарія як кінська за*упа - набундючилася і каже що навіть снігу українцям взимку не продасть а не те що зброю чи набої.
Ви дісно вважаєте це розумним ходом? Отак взяти, надути щоки і назло бабусі відморозити вуха?
правда що петров виграв мільйон в лотерею.
правда.
тільки не мільйон а сто тисяч, не в лотерею а в карти і не виграв а програв.
.
не 54 мільярди а 5.4 мільярди.
і не доларів а франків.
і, як виявиться не виграв а програв.
був би я президент то відмовився б.
і спитав свій народ - у нас є гідність чи ми як с*чки, хто більше грошей кине тому і танцюємо?
брати гроші у тих, хто демонстративно від нас відвернувся і іржавої гвинтівки не дав то ганьба. у нас гідність була, є і завжди буде а не тільки один день в році, коли майдан святкують.
Слава Б-гу шо ви не президент.
величезна подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️