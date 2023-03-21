У парламенті Швейцарії запропонували надати Україні понад 5,4 млрд доларів

Комітет із зовнішньої політики Національної ради Швейцарії запропонував виділити 5 млрд швейцарських франків для підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SwishInfo.

13 членів Комітету проголосували "за", 11 - "проти". До цього на засіданні обговорювали проблеми України в гуманітарній сфері та в галузі політики безпеки.

Згідно із заявою, більшість членів комісії дотримуються думки, що Україна потребує суттєвої фінансової підтримки. Меншість же дотримується думки, що численні питання, які стосуються відновлення України та міжнародного співробітництва щодо цього, ще потребують прояснення.

Ці гроші мають піти на гуманітарну допомогу, захист цивільного населення, розмінування та відновлення інфраструктури.

Нагадаємо, Швейцарія не передає зброю Україні та не дає дозволу на реекспорт зброї власного виробництва. Україна проводить "роз'яснювальну роботу" в Швейцарії, щоб вплинути на думку уряду.

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