На повоєнну відбудову України знадобиться не менше $411 млрд, - Світовий банк
Аналітики Світового банку переглянули в бік збільшення фінансові потреби України на відбудову та подолання наслідків, розпочатої Росією повномасштабної війни. Проведення повоєнної відбудови та відновлення України коштуватиме не менше 411 мільярдів доларів.
Такі оцінки оприлюднив у середу, 22 березня, Світовий банк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Крім того, згідно з оцінкою, зробленою спільно урядом України, Світовим банком, Європейською комісією та Організацією Об'єднаних Націй, Києву також знадобиться "14 мільярдів доларів на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відбудову в 2023 році", цитує інформаційна агенція AFP.
У Світовому банку підрахували, що в поточному році для повноцінного покриття цих потреб додатково знадобиться 11 мільярдів доларів на додачу до тих видатків, які уряд України вже запланував у державному бюджеті на 2023 рік.
Нагадаємо, в презентованому в вересні 2022 року подібному звіті Світового банку загальні витрати на відбудову та відновлення України оцінювалися в розмірі 349 мільярдів доларів. Утім, автори тодішнього звіту очікували, що ця цифра зросте, оскільки війна триває.
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Stalo bytj navrazziji let na 200 jageleva deta.
Их будет немного, но они потащат за собой, научат десятки других.