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Новини Війна
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На повоєнну відбудову України знадобиться не менше $411 млрд, - Світовий банк

київщина,відбудова

Аналітики Світового банку переглянули в бік збільшення фінансові потреби України на відбудову та подолання наслідків, розпочатої Росією повномасштабної війни. Проведення повоєнної відбудови та відновлення України коштуватиме не менше 411 мільярдів доларів.

Такі оцінки оприлюднив у середу, 22 березня, Світовий банк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Крім того, згідно з оцінкою, зробленою спільно урядом України, Світовим банком, Європейською комісією та Організацією Об'єднаних Націй, Києву також знадобиться "14 мільярдів доларів на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відбудову в 2023 році", цитує інформаційна агенція AFP.

У Світовому банку підрахували, що в поточному році для повноцінного покриття цих потреб додатково знадобиться 11 мільярдів доларів на додачу до тих видатків, які уряд України вже запланував у державному бюджеті на 2023 рік.

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Нагадаємо, в презентованому в вересні 2022 року подібному звіті Світового банку загальні витрати на відбудову та відновлення України оцінювалися в розмірі 349 мільярдів доларів. Утім, автори тодішнього звіту очікували, що ця цифра зросте, оскільки війна триває.

Автор: 

Світовий банк (812) відбудова (353)


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Топ коментарі
+5
Так ''зелені'' на трильйон розраховують
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22.03.2023 19:01
+3
У зельоних апетити вже тепер 900 млрд.
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22.03.2023 19:16
+3
но если как с яйцами по 17 то не меньше триллиона
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22.03.2023 19:47
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Так ''зелені'' на трильйон розраховують
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22.03.2023 19:01 Відповісти
вони ще півроку тому називали 650
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22.03.2023 20:35 Відповісти
На РФ счет уже отправили !?
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22.03.2023 19:01 Відповісти
А кінця війни ще і не видно, по суті це може бути в кінцевому результаті і 1трлн долларів і більше. Кацапи по суті розуміють,що Україну вони не переомжуть і наностять колосальну шкоду на всіх напрямках, знищують український цвіт нації,взамін у них гинуть зеки і різні дебіли, знищують під нуль нашу економіку в той час я к уних все працює як і до війни, роблять коллапс в українській демографії, скільки людей виїде з України і не повернеться ніхто не знає.
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22.03.2023 19:03 Відповісти
то з розрахунком того скільки *****..ть Зе і його команда?
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22.03.2023 19:03 Відповісти
А як ти думаєш, на Заході настільки дебіли сидять,що будуть трильйони сюди давати щоб зекоманда це все крала?
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22.03.2023 19:05 Відповісти
В бюджет України - жодної копійки! Всі гроші мають бути цільовими грантами в громади! А краще - заводьте свої підпр ємства і наймайте українців.
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22.03.2023 19:11 Відповісти
в громадах крадуть ще крутіше ніж в ОП, тільки гроші дай!
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22.03.2023 19:48 Відповісти
У зельоних апетити вже тепер 900 млрд.
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22.03.2023 19:16 Відповісти
но если как с яйцами по 17 то не меньше триллиона
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22.03.2023 19:47 Відповісти
То світовий банк не знає що в нас є дєрьмак , треба в розрахунки коеффіцієнт на розкрадання вводити
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22.03.2023 19:49 Відповісти
3 трильйона доларів і не менше. Стільки треба взяти репарацій з рф.
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22.03.2023 20:15 Відповісти
На послевоенное восстановление Украины понадобится не менее $411 млрд, - Всемирный банк...
Stalo bytj navrazziji let na 200 jageleva deta.
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22.03.2023 20:55 Відповісти
Для восстановления экономики очень важны "зёрна роста" - высококвалифицированные специалисты в своей области. Не все они работают на тех предприятиях, которые могут забронировать своих специалистов от мобилизации. Но в рыночной экономике есть единый критерий эффективности специалиста - его заработная плата. Чтобы их сохранить для восстановления экономики предлагаю бронь предоставить работникам всех отраслей производства и видов собственности с зарплатой выше 80000 грн/мес за прошлый квартал по даным налоговых служб (цифры пусть уточняют экономисты, статисты и пр. - 80 000, 100000, 120000).

Их будет немного, но они потащат за собой, научат десятки других.
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25.03.2023 11:07 Відповісти
 
 