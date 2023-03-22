На повоєнну відбудову України знадобиться не менше $411 млрд, - Світовий банк

Аналітики Світового банку переглянули в бік збільшення фінансові потреби України на відбудову та подолання наслідків, розпочатої Росією повномасштабної війни. Проведення повоєнної відбудови та відновлення України коштуватиме не менше 411 мільярдів доларів.

Такі оцінки оприлюднив у середу, 22 березня, Світовий банк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Крім того, згідно з оцінкою, зробленою спільно урядом України, Світовим банком, Європейською комісією та Організацією Об'єднаних Націй, Києву також знадобиться "14 мільярдів доларів на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відбудову в 2023 році", цитує інформаційна агенція AFP.

У Світовому банку підрахували, що в поточному році для повноцінного покриття цих потреб додатково знадобиться 11 мільярдів доларів на додачу до тих видатків, які уряд України вже запланував у державному бюджеті на 2023 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія оголосила про старт нової програми відбудови України

Нагадаємо, в презентованому в вересні 2022 року подібному звіті Світового банку загальні витрати на відбудову та відновлення України оцінювалися в розмірі 349 мільярдів доларів. Утім, автори тодішнього звіту очікували, що ця цифра зросте, оскільки війна триває.