Кабмин упростил условия для производства военных дронов

Кабинет Министров на заседании 24 марта запустил экспериментальный проект по оборонным закупкам беспилотников отечественного производства. В правительстве ожидают, что это даст старт массовому производству дронов в Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное — создаст условия для стремительного развития украинского милтек.

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Сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо расходования месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу - ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт.

Важно, что постановление фундаментально изменяет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги - 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Это нужно было изменить. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%", – рассказал Федоров.

Министерство обороны сообщило, что получило заявки от украинских производителей на 75 беспилотников разных типов, уже подписано 16 контрактов.

"Это только начало. Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения — воздух-земля-вода. Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/к, эвакуации раненых и т.п.", – заявил министр обороны Алексей Резников.