Кабмин упростил условия для производства военных дронов
Кабинет Министров на заседании 24 марта запустил экспериментальный проект по оборонным закупкам беспилотников отечественного производства. В правительстве ожидают, что это даст старт массовому производству дронов в Украине.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное — создаст условия для стремительного развития украинского милтек.
Сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо расходования месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу - ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт.
Важно, что постановление фундаментально изменяет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги - 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Это нужно было изменить. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%", – рассказал Федоров.
Министерство обороны сообщило, что получило заявки от украинских производителей на 75 беспилотников разных типов, уже подписано 16 контрактов.
"Это только начало. Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения — воздух-земля-вода. Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/к, эвакуации раненых и т.п.", – заявил министр обороны Алексей Резников.
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я b їх забив.
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«Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.»
Більше року від початку повномасштабного вторгнення знадобилося Кабміну, щоб підписати кілька папірців.
І більше, ніж 9 років від початку війни.
Дивовижні люди. Хочеться познайомитися і розстрі…(проковтнув слово)
подала законопроект о переименовании РФ в Московию.
Согласно законопроекту, именно так это географическое недоразумение
должно было быть отмечено в украинских учебниках по географии,
учебниках, в официальных сообщениях.
Тогда законопроект был саботирован руководством ВР и большинством
депутатов, на голосование его так и не вынесли."
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Интересно, о ком это Д. Корчинский? Наверное о тех, кому все и всегда на часи)
Якби Пушкіних почали б зносити хоча б 1995 року і проводити деколонізацію..................
тобто, влада відгукується на запити народу і вона цим народом обрана...
такі настрої, як це не дивно...
"експериментальний проєкт"
доню і сина цілуй...
14 місяців війни не пройшло а вже не є, а лише буде результат
може через рік почнемо зброю випускати,
на приклад нептуни, вільхи, богдани...
та й там, через 2 роки стугни та корсари підуть
Хотя чему удивляться - Кабмином рулит Ахметовская ШАВКА, а ОПой командует Путинский Козачок.
https://www.youtube.com/watch?v=eRb36bv741U&lc= руський камікадзе "Бумеранг" в майстерні Бавовни бонус фото в кінці відео
Але так шкода міністра рєзнікова, адже прийдеться таки вписати в Перелік на закупівлю " весільних", і не тільки))) дронів, та ще й вітчизняного виробництва.
Яка біда! Ну що ти з цими стартапами заробиш?!...
А якщо серйозно, то варто щиро подякувати, так можна припустити, Віталію Дейнезі та Михайлу Федрову! Так тримати!!
Слава Україні!