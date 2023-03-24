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Новости Война
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Кабмин упростил условия для производства военных дронов

дрони

Кабинет Министров на заседании 24 марта запустил экспериментальный проект по оборонным закупкам беспилотников отечественного производства. В правительстве ожидают, что это даст старт массовому производству дронов в Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное — создаст условия для стремительного развития украинского милтек.

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Сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо расходования месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу - ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт.

Важно, что постановление фундаментально изменяет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги - 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Это нужно было изменить. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%", – рассказал Федоров.

Министерство обороны сообщило, что получило заявки от украинских производителей на 75 беспилотников разных типов, уже подписано 16 контрактов.

"Это только начало. Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения — воздух-земля-вода. Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/к, эвакуации раненых и т.п.", – заявил министр обороны Алексей Резников.

Автор: 

Кабмин (14026) производство (462) Федоров Михаил (506) дроны (3896)


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Топ комментарии
+34
Мдаа, більше року ''дозрівали''. Чи на відкати очікували?
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24.03.2023 18:46
+25
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«Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.»

Більше року від початку повномасштабного вторгнення знадобилося Кабміну, щоб підписати кілька папірців.

І більше, ніж 9 років від початку війни.

Дивовижні люди. Хочеться познайомитися і розстрі…(проковтнув слово)
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24.03.2023 18:50
+23
Та ну нах -- після року віини роздуплилися .
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24.03.2023 18:47
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Правила форума Совет форумчан
Дрони в законі!))
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24.03.2023 18:46 Ответить
Мдаа, більше року ''дозрівали''. Чи на відкати очікували?
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24.03.2023 18:46 Ответить
Зараз виробництво, державні випробування, і держзамовлення на дрони кришує Арахамія...
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24.03.2023 20:06 Ответить
Няню искали .наконец нашли
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30.03.2023 22:02 Ответить
Та ну нах -- після року віини роздуплилися .
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24.03.2023 18:47 Ответить
Іноді краще пізніше, ніж ніколи.
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24.03.2023 22:56 Ответить
Іноді, але не в нашому випадку. Кожне рішення із запізненням коштує життів та загальній справі.
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25.03.2023 11:24 Ответить
русня - " на ученіях" вже не каиае?
я b їх забив.
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24.03.2023 18:50 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZX6RUwsj3V0TehQlnl8Zadd8uovOQshju8WtlgG8LMdLbQjQB9ZWZe0NUv5o_ukMqJCCH8HEx_cbmHfaTHARwGiLNO9ZSt4L51l6yIFv3Xe4xBntKMy_2DvmLkw-4IhbF7PfGtCAqDWtVvdQ5mClCKZbRvXJDXly1ZRhkeDn3vBlw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid036TwPhoDxz58bekzWqoW5g54rjVVC2pfrEQzSYNFQdWPeDLhT21EZRmTV2sUt8BCzl?__cft__[0]=AZX6RUwsj3V0TehQlnl8Zadd8uovOQshju8WtlgG8LMdLbQjQB9ZWZe0NUv5o_ukMqJCCH8HEx_cbmHfaTHARwGiLNO9ZSt4L51l6yIFv3Xe4xBntKMy_2DvmLkw-4IhbF7PfGtCAqDWtVvdQ5mClCKZbRvXJDXly1ZRhkeDn3vBlw&__tn__=%2CO%2CP-R 9 хв ·

«Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.»

Більше року від початку повномасштабного вторгнення знадобилося Кабміну, щоб підписати кілька папірців.

І більше, ніж 9 років від початку війни.

Дивовижні люди. Хочеться познайомитися і розстрі…(проковтнув слово)
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24.03.2023 18:50 Ответить
"Еще в 2015 году Оксана Корчинская, которая тогда была депутатом ВР,
подала законопроект о переименовании РФ в Московию.
Согласно законопроекту, именно так это географическое недоразумение
должно было быть отмечено в украинских учебниках по географии,
учебниках, в официальных сообщениях.
Тогда законопроект был саботирован руководством ВР и большинством
депутатов, на голосование его так и не вынесли."
-------------
Интересно, о ком это Д. Корчинский? Наверное о тех, кому все и всегда на часи)
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24.03.2023 19:16 Ответить
влада України все робить правильно але із запізненням у 10-15 років - якби вона запізнювалася хоча б на 5 років то путін напасти б не наважився і Крим не був би окупований зараз

Якби Пушкіних почали б зносити хоча б 1995 року і проводити деколонізацію..................
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24.03.2023 19:24 Ответить
влада контактує з народом...а народ у 19 році обирав її по приколу в особах слуг на чолі з натхненником...і зараз той народ на другому році масштабної війни все ще підтримує упц мп...
тобто, влада відгукується на запити народу і вона цим народом обрана...
такі настрої, як це не дивно...
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25.03.2023 09:59 Ответить
Сподіваюсь, Ви не про зепокидьків?! - вони дуже вчасно допомагають пуйлу і тільки вимушено приймають проукраїнські рішення.
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25.03.2023 10:28 Ответить
повірю лише тоді, коли виробники скажуть зер гут, а так п...ж.
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24.03.2023 20:05 Ответить
То що? тепер той кабмін у дупу цілувать?
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24.03.2023 18:51 Ответить
тсм збоку ще кусок зеленого гімнa - слізнить
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24.03.2023 18:59 Ответить
Кабмін "спростив умови"... то це що ? Досьогодні заважав ? Так їх падлюк треба у в"язницю за саботаж
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24.03.2023 19:02 Ответить
Пишаюся оперативною реакцією та швидким вирішенням проблеми з боку Кабіну - одразу видно, що працює молода команда професіоналів.
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24.03.2023 19:05 Ответить
Якщо це не сарказм,то вам потрібно до лікарні.
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24.03.2023 19:25 Ответить
14 осіб лайкнули без таких питань...
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25.03.2023 10:01 Ответить
Тому що і коню понятно, і не треба ставити ідіотських запитань.
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25.03.2023 11:26 Ответить
А чого кабмін порушує гендерну рівність? Тепер ця контора має називатися "кабінет міністрів та міністерок".
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24.03.2023 19:08 Ответить
краще, розлогих піхт та членів корабельних сосен.
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24.03.2023 20:47 Ответить
На другий рік тотальной війни, ключові слова:
"експериментальний проєкт"
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24.03.2023 19:10 Ответить
"Сьогодні Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні " Не пізнувато всрались? Нє?...
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24.03.2023 19:16 Ответить
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24.03.2023 19:23 Ответить
за всю історію телебачення- жодне не падло на ньому не отримало ефіру...
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24.03.2023 20:49 Ответить
єдиний марафон з рейтингом 10 відсотків залишається єдиним...
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25.03.2023 10:03 Ответить
чи при гладковському і турчинову теж треба було стільки часу на таке виробництво?
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25.03.2023 10:05 Ответить
Гладковський і Турчинов розвивали ракетну програму, як і ряд іншої техніки, що зараз використовується на фронті. Не коректне порівняння з міністром оборони, що 2 роки не проводив закупок.
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25.03.2023 11:29 Ответить
вовки, саньки не воюють - воюють Тараси!
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24.03.2023 19:29 Ответить
рідна, я з хати на пару років кацапню *********...
доню і сина цілуй...
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24.03.2023 20:47 Ответить
Навіщо раніше ускланював?
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24.03.2023 19:29 Ответить
навіть не віриться що так оперативно зпрацював кабмін
14 місяців війни не пройшло а вже не є, а лише буде результат
може через рік почнемо зброю випускати,
на приклад нептуни, вільхи, богдани...
та й там, через 2 роки стугни та корсари підуть
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24.03.2023 19:35 Ответить
гетьманцева на палю
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24.03.2023 19:52 Ответить
гетьманцева на зелю та арахамією притрусити - рецепт успіху.
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25.03.2023 10:32 Ответить
Піздно всрав*я,. Фєдя!
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24.03.2023 19:55 Ответить
Я бы сделал так - выбрал бы одну или несколько БЧ взрывчатки с известными массами и габаритами. Потом полигон, где любой Вася, хоть пионер из кружка моделистов мог бы поставить БЧ или её макет и испытать свой дрон на типовых целях, или в достижении определенной точки. Потом дать возможность пульнуть по русне, и в случае успеха получить несколько тыщ баксов в качестве бонуса, и финансирование опытной партии... От энтузиастов бы отбоя небыло.
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24.03.2023 20:09 Ответить
Тоді получиться що купа людей з некислими зарплатами в різних профільних установах і нах не потрібні
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24.03.2023 20:29 Ответить
Цілком слушна думка. У нас чимало " Кулібінів", які за певні гроші і не таке можуть змайструвати. Але на загал таке як завжди не на часі. Краще купити за кордоном у тридорога...та на різниці у ціні набити кишені. Я вже п'ять років шукаю спонсора для втілення у життя ідеї бездвигунового літального пристрою, якому немає аналогів у світі, але усе даремно, так як наші "бариги" звикли тільки до швидких прибутків...сьогодні купив за 5, завтра продав за 20...
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24.03.2023 20:39 Ответить
Не кажи гоп поки..,а що там з дозволами на підключення до енергомережі досі хабарі вимагають від виробників?
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24.03.2023 20:46 Ответить
******* ЗЕленые СУКИ - год война уже длится, а они ТВАРИ вместо производства уже десятков тысяч дронов "тільки умови спрощують...".
Хотя чему удивляться - Кабмином рулит Ахметовская ШАВКА, а ОПой командует Путинский Козачок.
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24.03.2023 20:56 Ответить
Як спрощення умов закупівлі може спростити виробництво? Яким чином зміна відсотків прибутку впливає на технологічний процес виробництва? Але сам віцепрем'єр міністр з інновацій, розвитку науки і технологій, не хто-небуть, стверджує що може. Ідіоти навіть попіаритись грамотно не здатні. Такі заходи можуть стимулювати виробництво і то якщо на шляху не буде черги корупціонерів за відкатами та саботажників.
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24.03.2023 21:02 Ответить
Ну почему же, может. Теперь очевидно можно не парится происхождением деталей и закупать все за бугром. До этого так же делали но приходилось еще "придумывать" тут работу и липовые детали чтобы было на чем цену поставить - за 1% никто собираться это не будет...
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24.03.2023 23:16 Ответить
Ви теж не розумієте різниці між стимуляцією і спрощенням. Спрощення стосується технології, тобто процесу виробництва, а пільги і фінансування стимулюють, тобто заоохочують виробляди якусь продукцію.
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25.03.2023 20:12 Ответить
Не отнять---как слажено сработали и в срок! Загляденье просто! Раз---и вилкой в глаз! Оп--- и куем в лоб!
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24.03.2023 21:26 Ответить
Прокинулися, кацапи вже почали з лайна серійно виробляти...

https://www.youtube.com/watch?v=eRb36bv741U&lc= руський камікадзе "Бумеранг" в майстерні Бавовни бонус фото в кінці відео
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24.03.2023 22:22 Ответить
Так-так, гарна новина!
Але так шкода міністра рєзнікова, адже прийдеться таки вписати в Перелік на закупівлю " весільних", і не тільки))) дронів, та ще й вітчизняного виробництва.
Яка біда! Ну що ти з цими стартапами заробиш?!...

А якщо серйозно, то варто щиро подякувати, так можна припустити, Віталію Дейнезі та Михайлу Федрову! Так тримати!!
Слава Україні!
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25.03.2023 00:47 Ответить
до чього тут Федоров? Він до цього рішення має відношення з 21 березня, аж 3 дні!
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25.03.2023 10:49 Ответить
На кінець кабмін побачив, що в нас війна...країна(уряд) повних ідіотів.
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25.03.2023 06:55 Ответить
..а эти дроны будут тОчно не свадебные?
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25.03.2023 09:05 Ответить
 
 