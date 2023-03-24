Украинский дрон-камикадзе залетает в открытый люк российского танка Т-72Б3. ВИДЕО

В Донецкой области украинские воины уничтожили российский танк Т-72Б3 с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно как дрон залетает в открытый люк вражеской бронемашины и через мгновение она начинает дымить и гореть.

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