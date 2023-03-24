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Украинский дрон-камикадзе залетает в открытый люк российского танка Т-72Б3. ВИДЕО

В Донецкой области украинские воины уничтожили российский танк Т-72Б3 с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно как дрон залетает в открытый люк вражеской бронемашины и через мгновение она начинает дымить и гореть.

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армия РФ (19238) танк (2256) уничтожение (6931) дроны (3923)


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Топ комментарии
+38
Дуже подобається як з гармати дим йде. Буржуйка, ***!!
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24.03.2023 10:57
+34
Дуже файно. И кацапи запечені, до попілу. Живцем.
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24.03.2023 10:54
+32
Щоб ви всі повиздихали кляті москалі!!!! Файна робота хлопці!! Слава ЗСУ,
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24.03.2023 10:56
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Дуже файно. И кацапи запечені, до попілу. Живцем.
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24.03.2023 10:54 Ответить
Якаж красота
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24.03.2023 10:55 Ответить
так что, его не нужно было уничтожать...?
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24.03.2023 10:59 Ответить
Щоб ви всі повиздихали кляті москалі!!!! Файна робота хлопці!! Слава ЗСУ,
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24.03.2023 10:56 Ответить
Дуже подобається як з гармати дим йде. Буржуйка, ***!!
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24.03.2023 10:57 Ответить
Сначала был белый дым - семья танкиста выбрала нового папу....
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24.03.2023 11:56 Ответить
Отож треба вікна закривать, щоб протягу не було
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24.03.2023 10:59 Ответить
Танк аж закурив після такого.
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24.03.2023 11:04 Ответить
Мені теж сподобався "дим з труби"
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24.03.2023 11:18 Ответить
Захотів ведмідь стать на людину хожим Дивиться - дресирувальник курить Підходить і каже:
- Ваня! Дай в зубы - чтоб дым пошёл!
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25.03.2023 06:18 Ответить
"весільні дрони" то вам не яблука по 51 грн. Я би того Рєзнікова привязав до якогось БПЛА більш потужного і скинув в люк того танка
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24.03.2023 11:06 Ответить
каждой руZZкой семье -- груз 200!!!
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24.03.2023 11:09 Ответить
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24.03.2023 11:14 Ответить
кацапня смілива в лосіне-островскойсь! - **** 3 рази гвардія!
коли в Україні в полоні - то уже не дуже смілива, а за трупаків і слів нема...
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24.03.2023 11:18 Ответить
Жаль не показали как башню сорвало.
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24.03.2023 11:20 Ответить
Заряду аккумів на всі ваші забаганки не напасешся
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24.03.2023 12:58 Ответить
С противоположной стороны отчётливо виден разброс земли после подрыва, с эпицентром под гусеницей. Танк оставлен, и его решили гарантированно добить.
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24.03.2023 11:27 Ответить
Касап под корочкой это прекрасно...
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24.03.2023 11:53 Ответить
красиво горит свинособачье корыто........................СЛАВА ЗСУ!
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24.03.2023 12:08 Ответить
Когда становится уж очень жарко, экипаж, сбрасывает башню, упираясь в нее ногами...
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24.03.2023 12:40 Ответить
Я без выпендрежа...
А можно было его затрофеить ?
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24.03.2023 12:56 Ответить
Тяжело сказать, им на месте виднее
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24.03.2023 14:37 Ответить
Як в баскетболі - з відскоком.
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24.03.2023 13:07 Ответить
Ніколи не думав, що танки уміють курити
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24.03.2023 13:14 Ответить
Боевой комар?
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24.03.2023 13:37 Ответить
Оно круто конечно, но вроде танк и так был нежилой. Может стоило дрон использовать на более опасный, активный танк? А этот может удалось бы затрофеить.
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24.03.2023 15:32 Ответить
Может. Но ты ******** аж в Канаду! А то затрофеил бы, онозначно!
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24.03.2023 15:51 Ответить
Только сгоревший танк считается полностью уничтоженным.В остальных случаях он подлежит ремонту и восстановлению. Дрон от ВСУ все сделал правильно
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24.03.2023 17:34 Ответить
Звідки тобі відомо що він "нежилой"? Тільки тому що стоїть і люки відкриті? Так спиниться він може з багатьох причин - навіть для того шоб зорієнтуваться на аолі бою поки стоїть в улоговині і його корпусу не видно Крім того багато танкістів (і наших - теж) вважають що при відкритих люках зменшується удар кумулятивного стуменя і екіпаж має шанс вижить
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25.03.2023 06:15 Ответить
Тобі аби тільки похамити. Очевидно, що він підірвався на міні (права сторона з чорною окружністю землі від вибуху) й покинутий. Дроном просто добили й унеможливили його евакуацію та ремонт, якщо б росіяни на це зважились.
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25.03.2023 06:35 Ответить
І чим (та КОМУ САМЕ) я "хамив"? Тим, що висловив власну версію стояння танка посеред поля?
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25.03.2023 06:47 Ответить
ну й на..??- на евакуацию....----------------------((
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24.03.2023 16:23 Ответить
Очередное дно тик ток войск, стоячая брошенная техника, Слава тик ток войскам, пропагандоны рулят.
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24.03.2023 16:47 Ответить
По концовке марганцовка , башню снесло.
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24.03.2023 17:35 Ответить
ЗАКИПЕЛ САМОВАР )))
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25.03.2023 02:16 Ответить
Добре отих дрончиків трерують у пітомніках - як жіві - впав біля люку і всеодно повзком за кацапами у низ, до б/к.
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25.03.2023 13:16 Ответить
Главное в танке - не бздеть!
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26.03.2023 11:33 Ответить
 
 