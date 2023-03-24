Украинский дрон-камикадзе залетает в открытый люк российского танка Т-72Б3. ВИДЕО
В Донецкой области украинские воины уничтожили российский танк Т-72Б3 с помощью дрона-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно как дрон залетает в открытый люк вражеской бронемашины и через мгновение она начинает дымить и гореть.
Топ комментарии
+38 Ol Ol #553754
показать весь комментарий24.03.2023 10:57
+34 Старый зольдат
показать весь комментарий24.03.2023 10:54
+32 Леонид Полотненко #551208
показать весь комментарий24.03.2023 10:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Ваня! Дай в зубы - чтоб дым пошёл!
коли в Україні в полоні - то уже не дуже смілива, а за трупаків і слів нема...
А можно было его затрофеить ?