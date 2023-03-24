Український дрон-камікадзе залітає у відчинений люк російського танка Т-72Б3. ВIДЕО

На Донеччині українські воїни знищили російський танк Т-72Б3 за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, видно, як дрон залітає у відчинений люк ворожої бронемашини і за мить вона починає диміти та горіти.

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