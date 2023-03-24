Окончание войны начнется с освобождения Крыма, - Ташева

Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что окончание войны РФ против Украины начнется с освобождения временно оккупированного полуострова.

Об этом говорится в сообщении представительства президента в АРК, передает Цензор.НЕТ.

"24 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №117/2021 утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

Стратегия стала первым с 2014 года и основополагающим документом, комплексно определяющим направления политики Украины по освобождению оккупированного Крыма от оккупантов и последующей реинтеграции. Это был мощный сигнал нашим международным партнерам накануне запуска "Крымской платформы", ведь именно она стала нашим ключевым внешнеполитическим инструментом по консолидации международных усилий для деоккупации полуострова.

Эта Стратегия лежит в основе визионного документа Стратегии восстановления Крыма после деоккупации и других наработок, которыми мы руководствуемся при разработке реинтеграционных мероприятий. Положения Стратегии стали основой Закона "О коренных народах Украины".

Читайте также: Проблемы со здоровьем имеют около 50 политзаключенных, удерживаемых российскими оккупантами в Крыму, - Ташева

Этот документ содержит много важных тематических блоков: информационная политика, защита прав человека, экономическая и экологическая составляющая, культурная и техническая составляющая, социально-экономические права. Стратегия предусматривает реализацию различных мер по деоккупации украинского полуострова — дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера.

Команда представительства упорно трудилась над созданием Стратегии. Ее утверждение стало возможным благодаря ведущей роли президента Украины Владимира Зеленского, поднявшего на высокий политический уровень вопросы оккупированного Крыма и создания политик его деоккупации и реинтеграции.

Да, Стратегия деоккупации и реинтеграции определяла приоритетным именно политико-дипломатический путь деоккупации, однако никогда не исключала военный. Поэтому в условиях полномасштабного вторжения Украина сама будет выбирать, как освободить своих людей и территорию от российских оккупантов.

Цели Стратегии – это цели победы Украины. Восстановление территориальной целостности и безопасности государства, обеспечение национального единства и устойчивого всестороннего развития на основе европейской интеграции, верховенство права и сохранение культурного разнообразия коренных народов", - говорится в сообщении.

"В этом году некоторые меры и акценты Стратегии претерпят изменения, которые назрели в условиях полномасштабного вторжения России и являются требованием времени. Стратегия закрепит ключевой тезис – завершение войны начнется с освобождения Крыма, потому что война началась с его оккупации. Также появятся положения, которые будут детализировать рамку реинтеграционных мер: от возобновления публичной власти до верификации документов и сделок", — отметила постоянній представитель Тамила Ташева.