РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6659 посетителей онлайн
Новости Война
4 725 19

Окончание войны начнется с освобождения Крыма, - Ташева

ташева

Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что окончание войны РФ против Украины начнется с освобождения временно оккупированного полуострова.

Об этом говорится в сообщении представительства президента в АРК, передает Цензор.НЕТ.

"24 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №117/2021 утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

Стратегия стала первым с 2014 года и основополагающим документом, комплексно определяющим направления политики Украины по освобождению оккупированного Крыма от оккупантов и последующей реинтеграции. Это был мощный сигнал нашим международным партнерам накануне запуска "Крымской платформы", ведь именно она стала нашим ключевым внешнеполитическим инструментом по консолидации международных усилий для деоккупации полуострова.

Эта Стратегия лежит в основе визионного документа Стратегии восстановления Крыма после деоккупации и других наработок, которыми мы руководствуемся при разработке реинтеграционных мероприятий. Положения Стратегии стали основой Закона "О коренных народах Украины".

Читайте также: Проблемы со здоровьем имеют около 50 политзаключенных, удерживаемых российскими оккупантами в Крыму, - Ташева

Этот документ содержит много важных тематических блоков: информационная политика, защита прав человека, экономическая и экологическая составляющая, культурная и техническая составляющая, социально-экономические права. Стратегия предусматривает реализацию различных мер по деоккупации украинского полуострова — дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера.

Команда представительства упорно трудилась над созданием Стратегии. Ее утверждение стало возможным благодаря ведущей роли президента Украины Владимира Зеленского, поднявшего на высокий политический уровень вопросы оккупированного Крыма и создания политик его деоккупации и реинтеграции.

Да, Стратегия деоккупации и реинтеграции определяла приоритетным именно политико-дипломатический путь деоккупации, однако никогда не исключала военный. Поэтому в условиях полномасштабного вторжения Украина сама будет выбирать, как освободить своих людей и территорию от российских оккупантов.

Цели Стратегии – это цели победы Украины. Восстановление территориальной целостности и безопасности государства, обеспечение национального единства и устойчивого всестороннего развития на основе европейской интеграции, верховенство права и сохранение культурного разнообразия коренных народов", - говорится в сообщении.

"В этом году некоторые меры и акценты Стратегии претерпят изменения, которые назрели в условиях полномасштабного вторжения России и являются требованием времени. Стратегия закрепит ключевой тезис – завершение войны начнется с освобождения Крыма, потому что война началась с его оккупации. Также появятся положения, которые будут детализировать рамку реинтеграционных мер: от возобновления публичной власти до верификации документов и сделок", — отметила постоянній представитель Тамила Ташева.

Автор: 

Крым (26376) деоккупация (847) Ташева Тамила (54)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Вуйку кацапський - так і має бути.
показать весь комментарий
24.03.2023 19:27
+4
Враження таке, що ця стаття спеціально зроблена на підтримку найвеличнішого. Щоб хоч якось з плінтусу підняти його національний рейтинг. Бо до чого зараз про якійсь там документ дворічної давнини?
показать весь комментарий
24.03.2023 19:47
+2
Звільнення суб'єктів РФ почнеться зі звільнення Криму...
показать весь комментарий
24.03.2023 19:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звільнення суб'єктів РФ почнеться зі звільнення Криму...
показать весь комментарий
24.03.2023 19:23 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2023 19:29 Ответить
Вуйку кацапський - так і має бути.
показать весь комментарий
24.03.2023 19:27 Ответить
не бзди в кам оффф...
показать весь комментарий
24.03.2023 19:36 Ответить
Ураааа!!!
показать весь комментарий
25.03.2023 01:14 Ответить
ну так всем должности нужны
показать весь комментарий
24.03.2023 19:47 Ответить
Закінчення війни наступить тоді, коли в Україні не залишиться жодного живого кацапа.
показать весь комментарий
24.03.2023 19:26 Ответить
А куди пропонуєте дівати прокацаплених етнічних українців?
показать весь комментарий
24.03.2023 19:46 Ответить
ХЗ, можливо кастрація?)
показать весь комментарий
24.03.2023 20:08 Ответить
Україна вже перемогла! Своїм незламним духом та єднанням народу в єдниний міцний кулак відсічі.
показать весь комментарий
24.03.2023 19:29 Ответить
Ну чому так накинулись? Слушна думка. Цілком ймовірно, що спочатку буде звільнено Крим, а потім крайній схід України.
показать весь комментарий
24.03.2023 19:31 Ответить
Даже коли виб'ємо кацапопітеків з України не факт що війна припинеться. Вони будуть лупити зі своєї території , а поскільки зі слів ''зеленої влади-ми жє нє ахрєссарі'' стріляти у відповідь по мордору ЗСУ не дозволять то кацапи будуть обстрілювати Україну скільки захочуть. Мордор має бути знищений-роздроблений на десятки республік! Бо спокою нам не буде.
показать весь комментарий
24.03.2023 19:45 Ответить
Не переймайтесь. Будуть удари у відповідь на глибину до 300 км.. Спершу по військовим об'єктам. Далі, якщо не дійде, по інфраструктурним...
показать весь комментарий
24.03.2023 19:50 Ответить
Про Мордор можна забути, найближчими місяцям це вже території Китаю. А Китаю скоріш за все це не цікаво, Йому цікаво ЮВА включно з Тайванем. А Україна тільки як предмет торгу з США
показать весь комментарий
24.03.2023 19:51 Ответить
оооооооооо
показать весь комментарий
24.03.2023 19:46 Ответить
Враження таке, що ця стаття спеціально зроблена на підтримку найвеличнішого. Щоб хоч якось з плінтусу підняти його національний рейтинг. Бо до чого зараз про якійсь там документ дворічної давнини?
показать весь комментарий
24.03.2023 19:47 Ответить
Я у мріях і снах бачу ПЕРЕМОГУ!!! Я живу цим, АЛЕ!!! давайте скажемо гоп як перескочимо. Бо двє-трі нєдєлі ой як давно вже ...
показать весь комментарий
24.03.2023 20:05 Ответить
 
 