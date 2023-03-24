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Новини Війна
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Закінчення війни розпочнеться зі звільнення Криму, - Ташева

ташева

Постійний представник президента у Криму Таміла Ташева заявила, що закінчення війни РФ проти України розпочнеться зі звільнення тимчасово окупованого півострова. 

Про це йдеться у повідомленні Представництва президента в АРК, передає Цензор.НЕТ.

"24 березня 2021 року Президент України Володимир Зеленський своїм Указом № 117/2021 затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.

Стратегія стала першим з 2014 року та основоположним документом, який комплексно визначає напрями політики України щодо звільнення окупованого Криму від окупантів і подальшої реінтеграції. Також це був потужний сигнал нашим міжнародним партнерам напередодні запуску Кримської платформи, адже саме вона стала нашим ключовим зовнішньополітичним інструментом із консолідації міжнародних зусиль для деокупації півострова.

Саме ця Стратегія лежить в основі візійного документу Стратегії відновлення Криму після деокупації та інших напрацювань, якими ми керуємося під час розробки реінтеграційних заходів. Положення Стратегії стали підґрунтям Закону "Про корінні народи України".

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Цей важливий документ містить багато важливих тематичних блоків: інформаційна політика, захист прав людини, економічна та екологічна складова, культурна та технічна складова, соціально-економічні права. Стратегія передбачає реалізацію різних заходів для деокупації українського півострова — дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру.

Команда Представництва наполегливо працювала над створенням Стратегії. Її затвердження стало можливим завдяки провідній ролі Президента України Володимира Зеленського, який підняв на високий політичний рівень питання окупованого Криму та створення політик його деокупації та реінтеграції.

Так, Стратегія деокупації та реінтеграції визначала пріоритетним саме політико-дипломатичний шлях деокупації, однак ніколи не виключала військовий. Тому, в умовах повномасштабного вторгнення, Україна сама обиратиме, як звільнить своїх людей та територію від російських окупантів.

Цілі Стратегії — це цілі перемоги України. Відновлення територіальної цілісності та безпеки держави, забезпечення національної єдності та сталого всебічного розвитку на засадах європейської інтеграції, верховенство права та збереження культурного різноманіття корінних народів", - йдеться у повідомленні.

"Цього року деякі заходи й акценти Стратегії зазнають змін, які назріли в умовах повномасштабного вторгнення росії та є вимогою часу. Стратегія закріпить ключову тезу – завершення війни розпочнеться зі звільнення Криму, бо війна почалася з його окупації. Також з’являться положення, які деталізуватимуть рамку реінтеграційних заходів: від відновлення публічної влади до верифікації документів і правочинів", — зазначила Постійна Представниця Таміла Ташева.

Автор: 

Крим (14138) деокупація (950) Ташева Таміла (70)


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Топ коментарі
+4
Вуйку кацапський - так і має бути.
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24.03.2023 19:27
+4
Враження таке, що ця стаття спеціально зроблена на підтримку найвеличнішого. Щоб хоч якось з плінтусу підняти його національний рейтинг. Бо до чого зараз про якійсь там документ дворічної давнини?
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24.03.2023 19:47
+2
Звільнення суб'єктів РФ почнеться зі звільнення Криму...
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24.03.2023 19:23
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Звільнення суб'єктів РФ почнеться зі звільнення Криму...
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24.03.2023 19:23 Відповісти
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24.03.2023 19:29 Відповісти
Вуйку кацапський - так і має бути.
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24.03.2023 19:27 Відповісти
не бзди в кам оффф...
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24.03.2023 19:36 Відповісти
Ураааа!!!
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25.03.2023 01:14 Відповісти
ну так всем должности нужны
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24.03.2023 19:47 Відповісти
Закінчення війни наступить тоді, коли в Україні не залишиться жодного живого кацапа.
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24.03.2023 19:26 Відповісти
А куди пропонуєте дівати прокацаплених етнічних українців?
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24.03.2023 19:46 Відповісти
ХЗ, можливо кастрація?)
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24.03.2023 20:08 Відповісти
Україна вже перемогла! Своїм незламним духом та єднанням народу в єдниний міцний кулак відсічі.
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24.03.2023 19:29 Відповісти
Ну чому так накинулись? Слушна думка. Цілком ймовірно, що спочатку буде звільнено Крим, а потім крайній схід України.
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24.03.2023 19:31 Відповісти
Даже коли виб'ємо кацапопітеків з України не факт що війна припинеться. Вони будуть лупити зі своєї території , а поскільки зі слів ''зеленої влади-ми жє нє ахрєссарі'' стріляти у відповідь по мордору ЗСУ не дозволять то кацапи будуть обстрілювати Україну скільки захочуть. Мордор має бути знищений-роздроблений на десятки республік! Бо спокою нам не буде.
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24.03.2023 19:45 Відповісти
Не переймайтесь. Будуть удари у відповідь на глибину до 300 км.. Спершу по військовим об'єктам. Далі, якщо не дійде, по інфраструктурним...
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24.03.2023 19:50 Відповісти
Про Мордор можна забути, найближчими місяцям це вже території Китаю. А Китаю скоріш за все це не цікаво, Йому цікаво ЮВА включно з Тайванем. А Україна тільки як предмет торгу з США
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24.03.2023 19:51 Відповісти
оооооооооо
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24.03.2023 19:46 Відповісти
Враження таке, що ця стаття спеціально зроблена на підтримку найвеличнішого. Щоб хоч якось з плінтусу підняти його національний рейтинг. Бо до чого зараз про якійсь там документ дворічної давнини?
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24.03.2023 19:47 Відповісти
Я у мріях і снах бачу ПЕРЕМОГУ!!! Я живу цим, АЛЕ!!! давайте скажемо гоп як перескочимо. Бо двє-трі нєдєлі ой як давно вже ...
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24.03.2023 20:05 Відповісти
 
 