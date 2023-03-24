Закінчення війни розпочнеться зі звільнення Криму, - Ташева

Постійний представник президента у Криму Таміла Ташева заявила, що закінчення війни РФ проти України розпочнеться зі звільнення тимчасово окупованого півострова.

Про це йдеться у повідомленні Представництва президента в АРК, передає Цензор.НЕТ.

"24 березня 2021 року Президент України Володимир Зеленський своїм Указом № 117/2021 затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.

Стратегія стала першим з 2014 року та основоположним документом, який комплексно визначає напрями політики України щодо звільнення окупованого Криму від окупантів і подальшої реінтеграції. Також це був потужний сигнал нашим міжнародним партнерам напередодні запуску Кримської платформи, адже саме вона стала нашим ключовим зовнішньополітичним інструментом із консолідації міжнародних зусиль для деокупації півострова.

Саме ця Стратегія лежить в основі візійного документу Стратегії відновлення Криму після деокупації та інших напрацювань, якими ми керуємося під час розробки реінтеграційних заходів. Положення Стратегії стали підґрунтям Закону "Про корінні народи України".

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Цей важливий документ містить багато важливих тематичних блоків: інформаційна політика, захист прав людини, економічна та екологічна складова, культурна та технічна складова, соціально-економічні права. Стратегія передбачає реалізацію різних заходів для деокупації українського півострова — дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру.

Команда Представництва наполегливо працювала над створенням Стратегії. Її затвердження стало можливим завдяки провідній ролі Президента України Володимира Зеленського, який підняв на високий політичний рівень питання окупованого Криму та створення політик його деокупації та реінтеграції.

Так, Стратегія деокупації та реінтеграції визначала пріоритетним саме політико-дипломатичний шлях деокупації, однак ніколи не виключала військовий. Тому, в умовах повномасштабного вторгнення, Україна сама обиратиме, як звільнить своїх людей та територію від російських окупантів.

Цілі Стратегії — це цілі перемоги України. Відновлення територіальної цілісності та безпеки держави, забезпечення національної єдності та сталого всебічного розвитку на засадах європейської інтеграції, верховенство права та збереження культурного різноманіття корінних народів", - йдеться у повідомленні.

"Цього року деякі заходи й акценти Стратегії зазнають змін, які назріли в умовах повномасштабного вторгнення росії та є вимогою часу. Стратегія закріпить ключову тезу – завершення війни розпочнеться зі звільнення Криму, бо війна почалася з його окупації. Також з’являться положення, які деталізуватимуть рамку реінтеграційних заходів: від відновлення публічної влади до верифікації документів і правочинів", — зазначила Постійна Представниця Таміла Ташева.