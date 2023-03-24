Ни дня не теряем для международных контактов, - Зеленский
Украинские власти ни дня не теряют для проведения международных контактов и работают на всех уровнях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил Президент Владимир Зеленский.
"Встретился сегодня с делегацией Всемирного банка. Ни дня не теряем для международных контактов, на всех уровнях работаем, обсудили действующие программы поддержки для Украины и перспективны новые", - подчеркнул Зеленский.
Стороны этой встречи сосредоточились на восстановлении - на всем потому, что нужно сделать во многих украинских городах и селах, подвергшихся террористическим ударам россиян, отметил он.
"Жилые дома, социальная инфраструктура, экономическая основа жизни - все это нужно отстраивать. И я благодарю партнеров за понимание, что время и координация усилий имеют критическое значение", - проинформировал Президент.
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а не сховатись у я вам ничего не обещал і будівництво доріг, ніби з 14 року ворог не загарбав нічого і нема війни..
Твоя задача внешние контакты. Помощь Украины извне.
Внутреннее развитие не менее важно! Да, тяжело. Но тебя никто не тянул в это кресло.
Работай и мы поддержим!