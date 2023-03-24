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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ни дня не теряем для международных контактов, - Зеленский

зеленський

Украинские власти ни дня не теряют для проведения международных контактов и работают на всех уровнях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил Президент Владимир Зеленский.

"Встретился сегодня с делегацией Всемирного банка. Ни дня не теряем для международных контактов, на всех уровнях работаем, обсудили действующие программы поддержки для Украины и перспективны новые", - подчеркнул Зеленский.

Стороны этой встречи сосредоточились на восстановлении - на всем потому, что нужно сделать во многих украинских городах и селах, подвергшихся террористическим ударам россиян, отметил он.

"Жилые дома, социальная инфраструктура, экономическая основа жизни - все это нужно отстраивать. И я благодарю партнеров за понимание, что время и координация усилий имеют критическое значение", - проинформировал Президент.

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дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20324)


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Топ комментарии
+10
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24.03.2023 22:06
+9
щоденні міжнародні контакти варто було робити ще у 19, 20, 21 роках...не подобались мінські угоди, варто було придумати і втілити щось краще...і контачити, контачити щодня...
а не сховатись у я вам ничего не обещал і будівництво доріг, ніби з 14 року ворог не загарбав нічого і нема війни..
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24.03.2023 22:20
+9
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24.03.2023 22:25
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24.03.2023 22:06 Ответить
Дякула.
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24.03.2023 22:12 Ответить
Налаживай контакты с европейским судом по правам человека
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24.03.2023 22:12 Ответить
щоденні міжнародні контакти варто було робити ще у 19, 20, 21 роках...не подобались мінські угоди, варто було придумати і втілити щось краще...і контачити, контачити щодня...
а не сховатись у я вам ничего не обещал і будівництво доріг, ніби з 14 року ворог не загарбав нічого і нема війни..
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24.03.2023 22:20 Ответить
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24.03.2023 22:25 Ответить
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24.03.2023 22:24 Ответить
Яке мужнє обличчя !
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25.03.2023 07:40 Ответить
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24.03.2023 22:51 Ответить
В этом и заключается работа Президента Украины.
Твоя задача внешние контакты. Помощь Украины извне.
Внутреннее развитие не менее важно! Да, тяжело. Но тебя никто не тянул в это кресло.
Работай и мы поддержим!
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24.03.2023 23:11 Ответить
Не можу згадати: а коли Президент України останній раз розповідав про свою діяльність як гаранта "прав і свобод людини і громадянина" (ст. 102 Конституції України)?
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24.03.2023 23:16 Ответить
Люди благодарны очень. Прямо всей душой.
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25.03.2023 07:38 Ответить
На Заході всі знають за оманські перемовини, але заради народу підтримують Україну !
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25.03.2023 07:39 Ответить
 
 