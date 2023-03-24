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Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, - Зеленський

зеленський

Українська влада жодного дня не втрачає для проведення міжнародних контактів і працює на всіх рівнях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив Президент Володимир Зеленський.

"Зустрівся сьогодні із делегацією Світового банку. Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, на всіх рівнях працюємо, обговорили чинні програми підтримки для України і перспективні нові", - наголосив Зеленський.

Сторони цієї зустрічі зосередилися на відновленні - на усьому тому, що потрібно зробити у багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів росіян, зазначив він.

"Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення", - поінформував Президент.

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Автор: 

дипломатія (711) Зеленський Володимир (23790)


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Топ коментарі
+10
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24.03.2023 22:06
+9
щоденні міжнародні контакти варто було робити ще у 19, 20, 21 роках...не подобались мінські угоди, варто було придумати і втілити щось краще...і контачити, контачити щодня...
а не сховатись у я вам ничего не обещал і будівництво доріг, ніби з 14 року ворог не загарбав нічого і нема війни..
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24.03.2023 22:20
+9
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24.03.2023 22:25
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24.03.2023 22:06 Відповісти
Дякула.
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24.03.2023 22:12 Відповісти
Налаживай контакты с европейским судом по правам человека
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24.03.2023 22:12 Відповісти
щоденні міжнародні контакти варто було робити ще у 19, 20, 21 роках...не подобались мінські угоди, варто було придумати і втілити щось краще...і контачити, контачити щодня...
а не сховатись у я вам ничего не обещал і будівництво доріг, ніби з 14 року ворог не загарбав нічого і нема війни..
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24.03.2023 22:20 Відповісти
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24.03.2023 22:25 Відповісти
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24.03.2023 22:24 Відповісти
Яке мужнє обличчя !
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25.03.2023 07:40 Відповісти
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24.03.2023 22:51 Відповісти
В этом и заключается работа Президента Украины.
Твоя задача внешние контакты. Помощь Украины извне.
Внутреннее развитие не менее важно! Да, тяжело. Но тебя никто не тянул в это кресло.
Работай и мы поддержим!
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24.03.2023 23:11 Відповісти
Не можу згадати: а коли Президент України останній раз розповідав про свою діяльність як гаранта "прав і свобод людини і громадянина" (ст. 102 Конституції України)?
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24.03.2023 23:16 Відповісти
Люди благодарны очень. Прямо всей душой.
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25.03.2023 07:38 Відповісти
На Заході всі знають за оманські перемовини, але заради народу підтримують Україну !
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25.03.2023 07:39 Відповісти
 
 