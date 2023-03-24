Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, - Зеленський

Українська влада жодного дня не втрачає для проведення міжнародних контактів і працює на всіх рівнях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив Президент Володимир Зеленський.

"Зустрівся сьогодні із делегацією Світового банку. Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, на всіх рівнях працюємо, обговорили чинні програми підтримки для України і перспективні нові", - наголосив Зеленський.

Сторони цієї зустрічі зосередилися на відновленні - на усьому тому, що потрібно зробити у багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів росіян, зазначив він.

"Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення", - поінформував Президент.

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