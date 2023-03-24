Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, - Зеленський
Українська влада жодного дня не втрачає для проведення міжнародних контактів і працює на всіх рівнях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив Президент Володимир Зеленський.
"Зустрівся сьогодні із делегацією Світового банку. Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, на всіх рівнях працюємо, обговорили чинні програми підтримки для України і перспективні нові", - наголосив Зеленський.
Сторони цієї зустрічі зосередилися на відновленні - на усьому тому, що потрібно зробити у багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів росіян, зазначив він.
"Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення", - поінформував Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а не сховатись у я вам ничего не обещал і будівництво доріг, ніби з 14 року ворог не загарбав нічого і нема війни..
Твоя задача внешние контакты. Помощь Украины извне.
Внутреннее развитие не менее важно! Да, тяжело. Но тебя никто не тянул в это кресло.
Работай и мы поддержим!