УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6396 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
1 516 18

Дякую всім, хто дає вогневу відповідь тим, хто є джерелом терору, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері звернувся до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці  Зеленського.

Глава держави зазначив: "Як і завжди, відзначу сьогодні наших бійців, які за минулу добу дали найкращий результат.

Передусім на Донеччині. Славетна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – дякую вам, хлопці! Морпіхи 36-ї бригади – молодці! 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" – дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гарт! Морпіхи "тридцятьпʼятки" і 79-та бригада ДШВ – дякую вам!

Запорізький напрямок. 44-та артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола – теж дякую за влучність!

Хочу окремо відзначити всіх тих наших бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь на терор, які вираховують позиції ворога, із яких бʼють по наших містах. Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей.

Я дякую і Збройним Силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки – кожному і кожній, хто долучається до виконання цього завдання... До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору.

Дякую всім, хто наближає українську перемогу! Слава кожному і кожній, хто в бою за Україну!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав СБУ з річницею створення і вручив державні нагороди її співробітникам. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
24.03.2023 20:47
+5
Оманські домовленості забороняють так казати
показати весь коментар
24.03.2023 20:54
+3
И НИ РАЗУ не назвал роиссю страной агрессором и страной террористом , все ,, его речи ,, усиленно пытаются обойти этих словосочетаний , похоже на то , что в ОПе до сих пор не видят агрессии и терора от паРашников.
показати весь коментар
24.03.2023 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.03.2023 20:47 Відповісти
Покидьки у владі !
показати весь коментар
24.03.2023 21:23 Відповісти
И НИ РАЗУ не назвал роиссю страной агрессором и страной террористом , все ,, его речи ,, усиленно пытаются обойти этих словосочетаний , похоже на то , что в ОПе до сих пор не видят агрессии и терора от паРашников.
показати весь коментар
24.03.2023 20:52 Відповісти
Оманські домовленості забороняють так казати
показати весь коментар
24.03.2023 20:54 Відповісти
Чомусь вогневу відповідь дають без 95 кварталу
показати весь коментар
24.03.2023 20:53 Відповісти
Дивіцця хто заговорив!(с)
показати весь коментар
24.03.2023 20:53 Відповісти
Перекеклад з дпломови:
******** - ми вам вдячні...
показати весь коментар
24.03.2023 20:59 Відповісти
Ти як кропива яку прикладають насильно до рани!
показати весь коментар
24.03.2023 21:02 Відповісти
довбаний клоун. До речі хто йому тексти пише?
показати весь коментар
24.03.2023 21:02 Відповісти
Тот хто де-то кое где у нас порой
показати весь коментар
24.03.2023 21:48 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2023 21:02 Відповісти
Воїнам з передової подяка від преЗЕдента, а тиловим чинушам чергові надбавки та премії.
показати весь коментар
24.03.2023 21:15 Відповісти
Суцільний дякула.
показати весь коментар
24.03.2023 21:22 Відповісти
Дякую всім, хто дає вогневу відповідь тим, хто є джерелом терору, - Зеленський.
=======================
так і кажи-той старанє.
показати весь коментар
24.03.2023 21:46 Відповісти
та заъбав вже, "всі хто", "тим хто".. "есле хто та кое где у нас порой"..
показати весь коментар
24.03.2023 21:47 Відповісти
Потвора позорная.
показати весь коментар
24.03.2023 21:49 Відповісти
Особливо цим займається верховна рада
показати весь коментар
25.03.2023 00:16 Відповісти
 
 