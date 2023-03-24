Дякую всім, хто дає вогневу відповідь тим, хто є джерелом терору, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері звернувся до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.

Глава держави зазначив: "Як і завжди, відзначу сьогодні наших бійців, які за минулу добу дали найкращий результат.

Передусім на Донеччині. Славетна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – дякую вам, хлопці! Морпіхи 36-ї бригади – молодці! 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" – дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гарт! Морпіхи "тридцятьпʼятки" і 79-та бригада ДШВ – дякую вам!

Запорізький напрямок. 44-та артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола – теж дякую за влучність!

Хочу окремо відзначити всіх тих наших бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь на терор, які вираховують позиції ворога, із яких бʼють по наших містах. Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей.

Я дякую і Збройним Силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки – кожному і кожній, хто долучається до виконання цього завдання... До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору.

Дякую всім, хто наближає українську перемогу! Слава кожному і кожній, хто в бою за Україну!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав СБУ з річницею створення і вручив державні нагороди її співробітникам. ФОТОрепортаж