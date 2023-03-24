Зеленський привітав СБУ з річницею створення і вручив державні нагороди її співробітникам. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав колектив Служби безпеки з 31-ою річницею з Дня створення спецслужби і вручив державні нагороди співробітникам.

Нагородження відбулося в Центральному управлінні СБУ, пише пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.



"Український народ прагнув мати таку Службу безпеки своєї держави, якою міг би пишатися, якій міг би бути щиро вдячним і завдяки якій міг би відчувати впевненість, що Україна буде захищена від усіх загроз, хоч би якими вони були", – наголосив Володимир Зеленський.



Глава держави відзначив подвиг і силу оновленої бойової Служби безпеки України. І підкреслив, що всі українці й українки вже можуть бути впевненими в тому, що СБУ додаватиме все більше героїчних сторінок до історії нової незалежної України.

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У свою чергу Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що спецслужба виконує свій професійний обов’язок з честю і великою відповідальністю.



"Другий рік поспіль ми відзначаємо день СБУ зі зброєю в руках, захищаючи найцінніше – свою Батьківщину. Та якщо рік тому нашою головною задачею було стримати ворога, то сьогодні ми робимо все, аби пришвидшити звільнення рідної землі", – підкреслив Василь Малюк.



Він подякував всім підрозділам Служби за відданість справі та ефективну роботу і висловив співчуття родинам загиблих на війні співробітників. Василь Малюк закликав колектив Служби щодня пам’ятати і вшановувати пам’ять Героїв.



Президент вручив 16 державних нагород військовослужбовцям СБУ, у тому числі передав орден "Золота Зірка" рідним загиблого Героя України.



Окрім того, Василь Малюк вручив співробітникам 20 відомчих нагород.



"Сьогодні ми посилюємо роботу за всіма напрямами. Воюємо у найгарячіших точках цієї війни. Боремося як із зовнішнім, так і з внутрішнім ворогом – зрадниками й колаборантами, які кликали "руській мір" до нашого дому. Але ми нещадно вимітаємо це сміття! І надалі продовжимо очищувати країну!" – резюмував Василь Малюк.













