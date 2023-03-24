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Зеленський привітав СБУ з річницею створення і вручив державні нагороди її співробітникам. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав колектив Служби безпеки з 31-ою річницею з Дня створення спецслужби і вручив державні нагороди співробітникам.

Нагородження відбулося в Центральному управлінні СБУ, пише пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Український народ прагнув мати таку Службу безпеки своєї держави, якою міг би пишатися, якій міг би бути щиро вдячним і завдяки якій міг би відчувати впевненість, що Україна буде захищена від усіх загроз, хоч би якими вони були", – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив подвиг і силу оновленої бойової Служби безпеки України. І підкреслив, що всі українці й українки вже можуть бути впевненими в тому, що СБУ додаватиме все більше героїчних сторінок до історії нової незалежної України.

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У свою чергу Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що спецслужба виконує свій професійний обов’язок з честю і великою відповідальністю.

"Другий рік поспіль ми відзначаємо день СБУ зі зброєю в руках, захищаючи найцінніше – свою Батьківщину. Та якщо рік тому нашою головною задачею було стримати ворога, то сьогодні ми робимо все, аби пришвидшити звільнення рідної землі", – підкреслив Василь Малюк.

Він подякував всім підрозділам Служби за відданість справі та ефективну роботу і висловив співчуття родинам загиблих на війні співробітників. Василь Малюк закликав колектив Служби щодня пам’ятати і вшановувати пам’ять Героїв.

Президент вручив 16 державних нагород військовослужбовцям СБУ, у тому числі передав орден "Золота Зірка" рідним загиблого Героя України.

Окрім того, Василь Малюк вручив співробітникам 20 відомчих нагород.

"Сьогодні ми посилюємо роботу за всіма напрямами. Воюємо у найгарячіших точках цієї війни. Боремося як із зовнішнім, так і з внутрішнім ворогом – зрадниками й колаборантами, які кликали "руській мір" до нашого дому. Але ми нещадно вимітаємо це сміття! І надалі продовжимо очищувати країну!" – резюмував Василь Малюк.

Зеленський привітав СБУ з річницею створення і вручив державні нагороди її співробітникам 01
Зеленський привітав СБУ з річницею створення і вручив державні нагороди її співробітникам 02
Зеленський привітав СБУ з річницею створення і вручив державні нагороди її співробітникам 03
Зеленський привітав СБУ з річницею створення і вручив державні нагороди її співробітникам 04
Зеленський привітав СБУ з річницею створення і вручив державні нагороди її співробітникам 05
Зеленський привітав СБУ з річницею створення і вручив державні нагороди її співробітникам 06
Зеленський привітав СБУ з річницею створення і вручив державні нагороди її співробітникам 07

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) нагорода (1260) СБУ (12821) Малюк Василь (99)


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Топ коментарі
+14
а що "лейтенанта" привітав? чи посоромився?
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24.03.2023 16:14
+14
А свойому дружбану Баканову дасть зірку Героя України ?
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24.03.2023 16:20
+14
А дружбани Ванєчкіки: Наумов, Кулініч, Садохін?
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24.03.2023 16:21
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а що "лейтенанта" привітав? чи посоромився?
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24.03.2023 16:14 Відповісти
Друг детства - это святое

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24.03.2023 16:22 Відповісти
Самый "честный" глава СБУ

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24.03.2023 16:24 Відповісти
З язика зірвали... Ще невечір! Шапіто при владі такого може набайкувати...
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24.03.2023 17:16 Відповісти
той взяв "діньгамі"
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24.03.2023 22:34 Відповісти
А как там поживает друг детства Баканов? Который типа "под следствием". Хорошо отдохнул и загорел на морях?
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24.03.2023 16:19 Відповісти
А свойому дружбану Баканову дасть зірку Героя України ?
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24.03.2023 16:20 Відповісти
Ванечка Бакланов - друг дитинства зараз теж "зі зброєю в руках"?
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24.03.2023 16:20 Відповісти
А дружбани Ванєчкіки: Наумов, Кулініч, Садохін?
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24.03.2023 16:21 Відповісти
Очкую спросить награжденные тоже экскортницы?
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24.03.2023 16:29 Відповісти
Я чесно кажучи дивуюсь як воно само себе ще не нагородило .
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24.03.2023 16:29 Відповісти
..а воно бере не "бОрзими щєнками", под протокол, а у дуже твердій валюті, і анонімно
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24.03.2023 16:33 Відповісти
закликун закликунярюе- все попереду...
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24.03.2023 16:33 Відповісти
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24.03.2023 16:38 Відповісти
Bakanov- ???????
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24.03.2023 16:52 Відповісти
bakanaFF gut....sehr gut!
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24.03.2023 16:59 Відповісти
Випадковий актор на гроші олігарха виграє вибори і стає президентом багатомільйонної воюючої країни.
Ставить на всі посади своїх друзів-сватів-братів-кумів.
Відбувається пи#дець на всіх ланках, актор ганьбиться на міжнародній арені, потрапляє у безліч скандалів, скорочує армію та зупиняє виробництва озброєнь.

Депутати його "партії", уряд, його офіс, причетні до корупції. Підготовку країни до вторгнення провалено.
Його призначенці, за вказівкою дружбанів дитинства, розміновують перешийок з Кримом, здають окупанту Південь та 20% території.
По всій країні інфляція, бідність, війна, корупція та ревіння виборців.
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24.03.2023 17:08 Відповісти
Нагородили? "Они улетели 24.02.2022,но обещали и вернулись за наградами-Сумське СБУ"
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24.03.2023 17:10 Відповісти
та херсонське таке ж саме,і багато ще де,тому я хз за що там нагороджувати,там через одного саджати треба як мінімум за профнепридатність...
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24.03.2023 22:36 Відповісти
Думаю, что СБУ на Чолі з Малюком надо поздоровити . Україна пока не мае іншого СБУ
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24.03.2023 17:26 Відповісти
малюка поздоровляти будемо коли каломойському кайданки начепить , а вова цього не дозволить --- перед законом все равны , но есть те кто еще равнее
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24.03.2023 17:49 Відповісти
25.03. день СБ України.
**** зелена навіть дат не знає.
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24.03.2023 18:02 Відповісти
хоч вітай, хоч не вітай, але ж за підготовку країни до здачі своїм
оманським партнерам з кремля відповісти все-рівно прийдеться
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24.03.2023 18:08 Відповісти
Почитав статтю, і думаю про друга зеленського Баканова напишу.... А тут вже все написано.... Не вспів...
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24.03.2023 18:48 Відповісти
Академію СБУ прикрив, а тепер вітає?
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24.03.2023 20:57 Відповісти
Після окупації Криму СБУ треба було розформувати.
І квартири (безплатні) - повідбирати.
НЕ ЗАРОБИЛИ.
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24.03.2023 22:02 Відповісти
А должен был расформировать эту гнилую крысиную контору нах-ер....
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24.03.2023 23:09 Відповісти
 
 