Зеленский отметил наградами 314 защитников, 48 из которых – посмертно

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины 314 защитников Родины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ обнародован на сайте главы государства.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

Акуневича Алексея Викторовича - старшего солдата", - говорится в указе.

Медалью "За военную службу Украине" Зеленский наградил 18 военнослужащих, медалью "Защитнику Отечества" – 165 воинов.

Другим указом глава государства за личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга и высокий профессионализм постановил наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени трех защитников, одного из которых посмертно. Орденом "За мужество" ІІ степени награждены четыре, трое из которых – посмертно.

Президент постановил наградить орденом "За мужество" ІІІ степени - 54 защитника, а медалью "За военную службу Украине" - 31, медалью "Защитнику Отечества" - 38.

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