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Новости Фото Война
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Зеленский на Харьковщине вручил награды военным. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военным, отличившимся во время обороны Харьковщины от российских захватчиков. Во время посещения госпиталя президент наградил раненых военных и врачей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 01

Защитники были награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, орденами Даниила Галицкого и "За мужество" ІІІ степени.

Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 02

"Для меня честь наградить и поблагодарить каждого из вас за победу, которую вы несете ежедневно, за независимость, которую вы обеспечиваете, и за защищаемый суверенитет. За будущее, которое вы дарите совместно со всеми воинами. Берегите себя, родных и близких!" – сказал Зеленский.

Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 03
Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 04

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Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 05
Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 06
Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 07

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Во время пребывания на Харьковщине Зеленский посетил одно из медицинских учреждений, где проходят лечение украинские военные.

Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 08

Президент пообщался с военнослужащими и вручил им награды и ценные подарки. Зеленский наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого І степени, "За мужество" ІІІ степени, медалями "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украине".

Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 09
Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 10

Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 11
Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 12

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Президент также отметил орденами Даниила Галицкого и "За мужество" ІІІ степени представителей Медицинской службы ВСУ. 

Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 13Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 14
Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 15
Зеленский на Харьковщине вручил награды военным 16

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) награда (1798) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+14
у всіх воїнів позабирали навіть ножі щоб щеневтіка не поранили... позорище
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22.03.2023 19:39
+11
рейтінги - понад усе ..(
армія в заручниках у блазнів-аніматорів, а тепер ще й елітних, недоторканих крадіїв та зрадників - це сором і ганьба вумного наріду..
а чи хоч зараз вони розуміють, що накоїли у 2019му?.. чи ****** марафон для дебілів вбив геть критичне мислення?
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22.03.2023 19:53
+8
І іще одне. Віслюк - рейтингозалежний. Цей візит - відповідь ***** за візит в Маріуполь. Не приїхало б ***** в Маріуполь - не приїзав би Віслюк до військових. Тобто Віслюк іще досі реагує, а що там за парєбрікам. Ось такий медіаперсонаж - Віслюк Апокаліпсису на голову мудрому наріду.
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22.03.2023 19:59
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у всіх воїнів позабирали навіть ножі щоб щеневтіка не поранили... позорище
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22.03.2023 19:39 Ответить
Дивляться військові на Віслюка і подумки ножа гострять. Цього разу не минеться.
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22.03.2023 19:48 Ответить
Харьковская область менее горячая точка и вроде бункер какой то - все в броне... Передовые позиции, где по идее в любой момент может прилететь - все без брони.
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22.03.2023 19:49 Ответить
воїни все в броні - тому що сикуни, АЛЕ наш Зе-Черчіль сталеві яйця не боїться всяких там куль і уламків - тому що ці кулі та уламки не долітають за 15 км від фронту
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22.03.2023 19:53 Ответить
та 100 метрів донизу....
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22.03.2023 20:14 Ответить
рейтінги - понад усе ..(
армія в заручниках у блазнів-аніматорів, а тепер ще й елітних, недоторканих крадіїв та зрадників - це сором і ганьба вумного наріду..
а чи хоч зараз вони розуміють, що накоїли у 2019му?.. чи ****** марафон для дебілів вбив геть критичне мислення?
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22.03.2023 19:53 Ответить
А де ж Єрмачок?
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22.03.2023 19:55 Ответить
Зливає інфу кураторам так званої росії.
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22.03.2023 20:00 Ответить
Ви що, пане??? Президента так близько до фронту обов'язки не пускають! А зелена мавпочка може порозважатися - все одно нічого не вирішує
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22.03.2023 20:33 Ответить
І іще одне. Віслюк - рейтингозалежний. Цей візит - відповідь ***** за візит в Маріуполь. Не приїхало б ***** в Маріуполь - не приїзав би Віслюк до військових. Тобто Віслюк іще досі реагує, а що там за парєбрікам. Ось такий медіаперсонаж - Віслюк Апокаліпсису на голову мудрому наріду.
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22.03.2023 19:59 Ответить
Маршал Петен глава режиму Віші - боявся більше французів, ніж фашистів. У 1945 році його засудили за зраду до страти, але за станом його здоров'я замінили на довічне.
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22.03.2023 20:14 Ответить
У Віслюка норм здоров'я, тому - страта!
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22.03.2023 20:15 Ответить
для зелупи армія орків, це армія його партнерів по оманському договорняку, а українську армію воно зрадило, закатав всю зброю в асфальт, скоротив її перед широкомасштабною війною, тому він українську Армію боїться не наодинці, а разом зі своїм партнером по оманській оборудці - ******...
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22.03.2023 20:23 Ответить
о сраколизик виповз,слабенько членососе слабенько,з таким сумним вафельником тобі грошей не дадуть)))
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22.03.2023 22:27 Ответить
А ОДИН ВЗГЛЯД ТАМ СЕРЬЁЗНЫЙ У ПАРНЯ !!!
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23.03.2023 10:54 Ответить
Я так розумію що в той день пєресталі стрелять орки?
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23.03.2023 20:32 Ответить
Сам рахував?
90% вже давно нема.
Зашквари в оп кожний місяць.
Менше телемаравонь дивись.
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24.03.2023 04:51 Ответить
Як ці військові не гидують подавати руку цьому продажному сикунові, котрий розвалив Армію, оборонку, пропустив кацапів на материкову частину України, а сам кілька разів "линяв" від мобілізації? І ще й з пафосом вручає Воїнам нагороди, падло...Чи їх спецом таких підібрали?
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24.03.2023 08:26 Ответить
 
 