Зеленский на Харьковщине вручил награды военным. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военным, отличившимся во время обороны Харьковщины от российских захватчиков. Во время посещения госпиталя президент наградил раненых военных и врачей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Защитники были награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, орденами Даниила Галицкого и "За мужество" ІІІ степени.

"Для меня честь наградить и поблагодарить каждого из вас за победу, которую вы несете ежедневно, за независимость, которую вы обеспечиваете, и за защищаемый суверенитет. За будущее, которое вы дарите совместно со всеми воинами. Берегите себя, родных и близких!" – сказал Зеленский.





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Во время пребывания на Харьковщине Зеленский посетил одно из медицинских учреждений, где проходят лечение украинские военные.

Президент пообщался с военнослужащими и вручил им награды и ценные подарки. Зеленский наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого І степени, "За мужество" ІІІ степени, медалями "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украине".









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Президент также отметил орденами Даниила Галицкого и "За мужество" ІІІ степени представителей Медицинской службы ВСУ.





