Зеленский на Харьковщине вручил награды военным. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военным, отличившимся во время обороны Харьковщины от российских захватчиков. Во время посещения госпиталя президент наградил раненых военных и врачей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Защитники были награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, орденами Даниила Галицкого и "За мужество" ІІІ степени.
"Для меня честь наградить и поблагодарить каждого из вас за победу, которую вы несете ежедневно, за независимость, которую вы обеспечиваете, и за защищаемый суверенитет. За будущее, которое вы дарите совместно со всеми воинами. Берегите себя, родных и близких!" – сказал Зеленский.
Во время пребывания на Харьковщине Зеленский посетил одно из медицинских учреждений, где проходят лечение украинские военные.
Президент пообщался с военнослужащими и вручил им награды и ценные подарки. Зеленский наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого І степени, "За мужество" ІІІ степени, медалями "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украине".
Президент также отметил орденами Даниила Галицкого и "За мужество" ІІІ степени представителей Медицинской службы ВСУ.
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армія в заручниках у блазнів-аніматорів, а тепер ще й елітних, недоторканих крадіїв та зрадників - це сором і ганьба вумного наріду..
а чи хоч зараз вони розуміють, що накоїли у 2019му?.. чи ****** марафон для дебілів вбив геть критичне мислення?
90% вже давно нема.
Зашквари в оп кожний місяць.
Менше телемаравонь дивись.