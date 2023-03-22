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Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта. Также он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

"Честь имею сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", – сказал глава государства.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших защитников. Президент вручил военнослужащим государственные награды.

В частности, орден "Золотая Звезда" от главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 г. он принимает участие в противостоянии вооруженной агрессии Российской Федерации. Непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении города Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при личном участии Ильи Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об обстреле Запорожье: Ракета попала в многоэтажный дом, надо быстрее победить российский террор

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении 01
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении 02
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении 03

Зеленский Владимир (20343) Донбасс (26956) Донецкая область (9636) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+39
Драсті, янелох.
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22.03.2023 13:14
+32
Солдати без зброї і без броні.
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22.03.2023 13:10
+32
Передовые позиции и все без брони и оружия?(кроме охраны) Картинка для марафона сойдет. "Боневтік" в своем репертуаре...
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22.03.2023 13:19
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ну проста рейнджер.. це вже Оскар. залишаєшся президентом ще на 25років ! а решта служать як Т.Г.Шевченко (теж років 25 ))). Якось так.
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22.03.2023 13:33 Ответить
Приїхав доповісти бійцям, що мовляв, все нормас, поки ви в окопах, ми в ОПі хєройскі крадемо на ваших харчах, урізаємо виплати та плануємо вам заборонити висловлюватися щодо політичної обстановки в країні, яку ви захищаєте ну й тим частинам, які на фронті хочемо заборонити голосувати... Кошевому нещодавно я теж орден вручив, шкода він до вас не приїхав, каже ну нах, а то снайпер може влучити.... Наразі це все, але будьте впевнені, ми в ОПі й далі плідно працюємо, тож яблука скоро може будуть по 100, про яйця не скажу, по них у нас Рєзніков спеціалізується ...
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22.03.2023 13:45 Ответить
Безугла хоч не там?
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22.03.2023 13:45 Ответить
Там. Пішла камандивать фронтом.)
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22.03.2023 14:17 Ответить
Красавчик городость нации!!!
Это колоссальная поддержка воинам - героям!!!
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22.03.2023 13:46 Ответить
Гарно пожартував. Молодець
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22.03.2023 13:56 Ответить


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Реєстрація:15.03.2023
Шавка подляківська.
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22.03.2023 16:07 Ответить
Якої нації? А шо скажешь ось на цей сюжєтік - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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23.03.2023 16:01 Ответить
показуха. Відповість за прорахунки в забезпеченні безпеки країни. його руки по лікоть в крові. (готується до виборів на другий термін). Яке ж воно жалюгідне.
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22.03.2023 14:10 Ответить
Смешно.
К слову, он себе ещё чемодан не завёл, памперсами обходиться?
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22.03.2023 14:12 Ответить
Та це спецкуточок "передові позиції" обладнали в бункері для відосиків
Декорації деякі міняють та й все.
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22.03.2023 14:45 Ответить
До ти поїдь,хай тобі куточок облаштують,які ви всі знатоки,краще мовчати,а не *******,то що не треба.
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22.03.2023 20:08 Ответить
обходится
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22.03.2023 20:11 Ответить
А чого це наші військовики без зброї на ділянці де йдуть інтенсивні бої?Та й наркоЗЕ в цивільній одежині...?
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22.03.2023 14:14 Ответить
1. як що їхати з києва на бахмут, то сразу почнеться напрямок на бахмут...
2 в такому знарядді, воїни на передку не ходять
3 то хто піариться???
порох, забезпечуючи ЗСУ
чи моня, роблячи фотовідосики та дозволяючи обкрадати ЗСУ?
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22.03.2023 14:18 Ответить
А чого це пацан в синій кофті та й без шапки? Холодно ж та й мамка заругаєт...)
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22.03.2023 14:18 Ответить
Це сюжет для нової книги.
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22.03.2023 14:25 Ответить
"Передові позиції" обладнали для зйомки кілометрів за 100 до нуля?
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22.03.2023 14:42 Ответить
"Нє вєрю!"
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22.03.2023 14:45 Ответить
мог бы и уклониться в который раз
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22.03.2023 14:46 Ответить
"аружіє убері, яж нє лох какойто" Вова, 43 годіка
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22.03.2023 15:12 Ответить
Цікаво,це ті позиції де воїни отримують по 100 тис.? Чи ті, де 30 тис. відібрали? Враховуючи те,що всі без зброї(крім охорони),і в очах найвеличнішого майже нема переляку-схоже на останнє.
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22.03.2023 15:22 Ответить
Стільки спеців по ситуації на передку. Можете зразу йти по повістку, нам потрібні обстріляні і досвідчені в усіх питаннях світового та галактичного порядку.
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22.03.2023 15:23 Ответить
Вам це кому? новоспеченим подоляковським ботам?
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22.03.2023 16:08 Ответить
Молодец!
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22.03.2023 15:39 Ответить
расскажи, как это: жить без мозгов?
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22.03.2023 16:49 Ответить
новый анекдот про зеленского? спасибо, поржал.
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22.03.2023 16:48 Ответить
Приехал в Лисичанск-пиз.. Лисичанску.Приехал в Бахмут-Бахмут на грани.Решил доработать-приехал на позиции под Бахмутом.Ну Нах..Вы его туда привезли??
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22.03.2023 18:43 Ответить
Звісно воїни без зброї, все ж таки з президентом зустрічаються. Це звичайні для таких випадків заходи безпеки. Чого волати ото.. Переконана, що 99,9 відсотків "обурених" дописувачів жодного разу не їздили не те що до Бахмуту, а навіть до третьої лінії оборони.
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23.03.2023 11:53 Ответить
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