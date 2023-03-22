Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта. Также он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

"Честь имею сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", – сказал глава государства.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших защитников. Президент вручил военнослужащим государственные награды.

В частности, орден "Золотая Звезда" от главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 г. он принимает участие в противостоянии вооруженной агрессии Российской Федерации. Непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении города Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при личном участии Ильи Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники.

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