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Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, Зеленський заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Також він поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

"Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України", – сказав глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Зокрема, орден "Золота Зірка" від глави держави отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України. З 24 лютого 2022 року він бере участь у протистоянні збройній агресії Російської Федерації. Безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Іллі Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки.

Також читайте: Зеленський про обстріл Запоріжжя: Ракета влучила в багатоповерховий будинок, треба швидше перемогти російський терор

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку 01
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку 02
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Донбас (22355) Донецька область (8447) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+39
Драсті, янелох.
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22.03.2023 13:14
+32
Солдати без зброї і без броні.
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22.03.2023 13:10
+32
Передовые позиции и все без брони и оружия?(кроме охраны) Картинка для марафона сойдет. "Боневтік" в своем репертуаре...
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22.03.2023 13:19
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ну проста рейнджер.. це вже Оскар. залишаєшся президентом ще на 25років ! а решта служать як Т.Г.Шевченко (теж років 25 ))). Якось так.
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22.03.2023 13:33 Відповісти
Приїхав доповісти бійцям, що мовляв, все нормас, поки ви в окопах, ми в ОПі хєройскі крадемо на ваших харчах, урізаємо виплати та плануємо вам заборонити висловлюватися щодо політичної обстановки в країні, яку ви захищаєте ну й тим частинам, які на фронті хочемо заборонити голосувати... Кошевому нещодавно я теж орден вручив, шкода він до вас не приїхав, каже ну нах, а то снайпер може влучити.... Наразі це все, але будьте впевнені, ми в ОПі й далі плідно працюємо, тож яблука скоро може будуть по 100, про яйця не скажу, по них у нас Рєзніков спеціалізується ...
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22.03.2023 13:45 Відповісти
Безугла хоч не там?
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22.03.2023 13:45 Відповісти
Там. Пішла камандивать фронтом.)
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22.03.2023 14:17 Відповісти
Красавчик городость нации!!!
Это колоссальная поддержка воинам - героям!!!
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22.03.2023 13:46 Відповісти
Гарно пожартував. Молодець
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22.03.2023 13:56 Відповісти


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Реєстрація:15.03.2023
Шавка подляківська.
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22.03.2023 16:07 Відповісти
Якої нації? А шо скажешь ось на цей сюжєтік - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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23.03.2023 16:01 Відповісти
показуха. Відповість за прорахунки в забезпеченні безпеки країни. його руки по лікоть в крові. (готується до виборів на другий термін). Яке ж воно жалюгідне.
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22.03.2023 14:10 Відповісти
Смешно.
К слову, он себе ещё чемодан не завёл, памперсами обходиться?
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22.03.2023 14:12 Відповісти
Та це спецкуточок "передові позиції" обладнали в бункері для відосиків
Декорації деякі міняють та й все.
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22.03.2023 14:45 Відповісти
До ти поїдь,хай тобі куточок облаштують,які ви всі знатоки,краще мовчати,а не *******,то що не треба.
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22.03.2023 20:08 Відповісти
обходится
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22.03.2023 20:11 Відповісти
А чого це наші військовики без зброї на ділянці де йдуть інтенсивні бої?Та й наркоЗЕ в цивільній одежині...?
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22.03.2023 14:14 Відповісти
1. як що їхати з києва на бахмут, то сразу почнеться напрямок на бахмут...
2 в такому знарядді, воїни на передку не ходять
3 то хто піариться???
порох, забезпечуючи ЗСУ
чи моня, роблячи фотовідосики та дозволяючи обкрадати ЗСУ?
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22.03.2023 14:18 Відповісти
А чого це пацан в синій кофті та й без шапки? Холодно ж та й мамка заругаєт...)
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22.03.2023 14:18 Відповісти
Це сюжет для нової книги.
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22.03.2023 14:25 Відповісти
"Передові позиції" обладнали для зйомки кілометрів за 100 до нуля?
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22.03.2023 14:42 Відповісти
"Нє вєрю!"
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22.03.2023 14:45 Відповісти
мог бы и уклониться в который раз
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22.03.2023 14:46 Відповісти
"аружіє убері, яж нє лох какойто" Вова, 43 годіка
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22.03.2023 15:12 Відповісти
Цікаво,це ті позиції де воїни отримують по 100 тис.? Чи ті, де 30 тис. відібрали? Враховуючи те,що всі без зброї(крім охорони),і в очах найвеличнішого майже нема переляку-схоже на останнє.
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22.03.2023 15:22 Відповісти
Стільки спеців по ситуації на передку. Можете зразу йти по повістку, нам потрібні обстріляні і досвідчені в усіх питаннях світового та галактичного порядку.
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22.03.2023 15:23 Відповісти
Вам це кому? новоспеченим подоляковським ботам?
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22.03.2023 16:08 Відповісти
Молодец!
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22.03.2023 15:39 Відповісти
расскажи, как это: жить без мозгов?
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22.03.2023 16:49 Відповісти
новый анекдот про зеленского? спасибо, поржал.
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22.03.2023 16:48 Відповісти
Приехал в Лисичанск-пиз.. Лисичанску.Приехал в Бахмут-Бахмут на грани.Решил доработать-приехал на позиции под Бахмутом.Ну Нах..Вы его туда привезли??
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22.03.2023 18:43 Відповісти
Звісно воїни без зброї, все ж таки з президентом зустрічаються. Це звичайні для таких випадків заходи безпеки. Чого волати ото.. Переконана, що 99,9 відсотків "обурених" дописувачів жодного разу не їздили не те що до Бахмуту, а навіть до третьої лінії оборони.
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23.03.2023 11:53 Відповісти
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