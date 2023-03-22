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Новини Фото Війна
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Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки у Харківську область президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим, які відзначилися під час оборони Харківщини від російських загарбників. Під час відвідин госпіталю президент нагородив поранених військових та лікарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 01

Захисники були нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами Данила Галицького та "За мужність" ІІІ ступеня.

Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 02

"Для мене честь нагородити й подякувати кожному з вас за перемогу, яку ви несете щоденно, за незалежність, яку ви забезпечуєте, і за суверенітет, який захищаєте. За майбутнє, яке ви даруєте спільно з усіма воїнами. Бережіть себе, рідних та близьких!" – сказав Зеленський.

Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 03
Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 04

Також дивіться: Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж

Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 05
Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 06
Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 07

Також дивіться: Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу й неодмінно переможуть: Зеленський вручив нагороди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час перебування на Харківщині Зеленський відвідав один із медичних закладів, де проходять лікування українські військові.

Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 08

Президент поспілкувався з військовослужбовцями і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Зеленський нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького І ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".

Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 09
Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 10
Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 11
Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 12
Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 13

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив державні нагороди жінкам, які відзначилися в захисті суверенітету й територіальної цілісності України. ФОТО

Президент також відзначив орденами Данила Галицького та "За мужність" ІІІ ступеня представників Медичної служби ЗСУ.

Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 14
Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 15
Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 16
Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим 17

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) нагорода (1260) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+14
у всіх воїнів позабирали навіть ножі щоб щеневтіка не поранили... позорище
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22.03.2023 19:39
+11
рейтінги - понад усе ..(
армія в заручниках у блазнів-аніматорів, а тепер ще й елітних, недоторканих крадіїв та зрадників - це сором і ганьба вумного наріду..
а чи хоч зараз вони розуміють, що накоїли у 2019му?.. чи ****** марафон для дебілів вбив геть критичне мислення?
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22.03.2023 19:53
+8
І іще одне. Віслюк - рейтингозалежний. Цей візит - відповідь ***** за візит в Маріуполь. Не приїхало б ***** в Маріуполь - не приїзав би Віслюк до військових. Тобто Віслюк іще досі реагує, а що там за парєбрікам. Ось такий медіаперсонаж - Віслюк Апокаліпсису на голову мудрому наріду.
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22.03.2023 19:59
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у всіх воїнів позабирали навіть ножі щоб щеневтіка не поранили... позорище
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22.03.2023 19:39 Відповісти
Дивляться військові на Віслюка і подумки ножа гострять. Цього разу не минеться.
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22.03.2023 19:48 Відповісти
Харьковская область менее горячая точка и вроде бункер какой то - все в броне... Передовые позиции, где по идее в любой момент может прилететь - все без брони.
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22.03.2023 19:49 Відповісти
воїни все в броні - тому що сикуни, АЛЕ наш Зе-Черчіль сталеві яйця не боїться всяких там куль і уламків - тому що ці кулі та уламки не долітають за 15 км від фронту
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22.03.2023 19:53 Відповісти
та 100 метрів донизу....
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22.03.2023 20:14 Відповісти
рейтінги - понад усе ..(
армія в заручниках у блазнів-аніматорів, а тепер ще й елітних, недоторканих крадіїв та зрадників - це сором і ганьба вумного наріду..
а чи хоч зараз вони розуміють, що накоїли у 2019му?.. чи ****** марафон для дебілів вбив геть критичне мислення?
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22.03.2023 19:53 Відповісти
А де ж Єрмачок?
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22.03.2023 19:55 Відповісти
Зливає інфу кураторам так званої росії.
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22.03.2023 20:00 Відповісти
Ви що, пане??? Президента так близько до фронту обов'язки не пускають! А зелена мавпочка може порозважатися - все одно нічого не вирішує
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22.03.2023 20:33 Відповісти
І іще одне. Віслюк - рейтингозалежний. Цей візит - відповідь ***** за візит в Маріуполь. Не приїхало б ***** в Маріуполь - не приїзав би Віслюк до військових. Тобто Віслюк іще досі реагує, а що там за парєбрікам. Ось такий медіаперсонаж - Віслюк Апокаліпсису на голову мудрому наріду.
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22.03.2023 19:59 Відповісти
Маршал Петен глава режиму Віші - боявся більше французів, ніж фашистів. У 1945 році його засудили за зраду до страти, але за станом його здоров'я замінили на довічне.
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22.03.2023 20:14 Відповісти
У Віслюка норм здоров'я, тому - страта!
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22.03.2023 20:15 Відповісти
для зелупи армія орків, це армія його партнерів по оманському договорняку, а українську армію воно зрадило, закатав всю зброю в асфальт, скоротив її перед широкомасштабною війною, тому він українську Армію боїться не наодинці, а разом зі своїм партнером по оманській оборудці - ******...
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22.03.2023 20:23 Відповісти
о сраколизик виповз,слабенько членососе слабенько,з таким сумним вафельником тобі грошей не дадуть)))
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22.03.2023 22:27 Відповісти
А ОДИН ВЗГЛЯД ТАМ СЕРЬЁЗНЫЙ У ПАРНЯ !!!
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23.03.2023 10:54 Відповісти
Я так розумію що в той день пєресталі стрелять орки?
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23.03.2023 20:32 Відповісти
Сам рахував?
90% вже давно нема.
Зашквари в оп кожний місяць.
Менше телемаравонь дивись.
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24.03.2023 04:51 Відповісти
Як ці військові не гидують подавати руку цьому продажному сикунові, котрий розвалив Армію, оборонку, пропустив кацапів на материкову частину України, а сам кілька разів "линяв" від мобілізації? І ще й з пафосом вручає Воїнам нагороди, падло...Чи їх спецом таких підібрали?
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24.03.2023 08:26 Відповісти
 
 