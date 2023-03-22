Зеленський на Харківщині вручив нагороди військовим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки у Харківську область президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим, які відзначилися під час оборони Харківщини від російських загарбників. Під час відвідин госпіталю президент нагородив поранених військових та лікарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Захисники були нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами Данила Галицького та "За мужність" ІІІ ступеня.

"Для мене честь нагородити й подякувати кожному з вас за перемогу, яку ви несете щоденно, за незалежність, яку ви забезпечуєте, і за суверенітет, який захищаєте. За майбутнє, яке ви даруєте спільно з усіма воїнами. Бережіть себе, рідних та близьких!" – сказав Зеленський.





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Під час перебування на Харківщині Зеленський відвідав один із медичних закладів, де проходять лікування українські військові.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Зеленський нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького І ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".











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Президент також відзначив орденами Данила Галицького та "За мужність" ІІІ ступеня представників Медичної служби ЗСУ.











