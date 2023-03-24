Зеленський відзначив нагородами 314 захисників, 48 з яких - посмертно

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України 314 захисників Батьківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, документ оприлюднений на сайті глави держави.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

Акуневича Олексія Вікторовича — старшого солдата", - йдеться в указі.

Медаллю "За військову службу Україні" Зеленський нагородив 18 військовослужбовців, медаллю "Захиснику Вітчизни" – 165 воїнів.

Іншим указом глава держави за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм постановив нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня трьох захисників, одного з яких – посмертно. Орденом "За мужність" ІІ ступеня нагороджено чотирьох, троє з яких – посмертно.

Президент постановив нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня - 54 захисників, а медаллю "За військову службу Україні" – 31, медаллю "Захиснику Вітчизни" – 38.

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