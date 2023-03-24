"Слуга народа" Колесник признана виновной в недостоверном декларировании, но освобождена от наказания из-за сроков давности

Высший антикоррупционный суд признал виновной в недостоверном декларировании народного депутата из фракции "Слуга народа" Анну Колесник, назначив ей наказание в виде штрафа, но освободив от наказания в связи с истечением сроков давности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурором САП в суде доказано, что депутат умышленно не указала в декларации за 2020 год две квартиры в столице общей стоимостью более 3,5 млн гривен и находившиеся у нее в пользовании автомобиль, а также нежилые помещения, которые ей принадлежали на праве собственности, в г. Харьков. В целом народный депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн гривен, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушила требования пп. 2, 3 ч.1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщили в прокуратуре.

24 марта в Высшем антикоррупционном суде объявлен приговор, которым действующий народный депутат признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.366-2 УК Украины. Согласно приговору суда народному депутату назначено наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год.

В то же время, как объясняют в прокуратуре, на основании п.1 ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины "суд освободил лицо от наказания в связи с истечением сроков давности".

В сообщении САП не названо имя народного депутата, по данным СМИ, речь идет о Анне Колесник ("Слуга народа").

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