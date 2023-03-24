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Новости Борьба с коррупцией Е-декларации госслужащих
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"Слуга народа" Колесник признана виновной в недостоверном декларировании, но освобождена от наказания из-за сроков давности

колесник

Высший антикоррупционный суд признал виновной в недостоверном декларировании народного депутата из фракции "Слуга народа" Анну Колесник, назначив ей наказание в виде штрафа, но освободив от наказания в связи с истечением сроков давности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурором САП в суде доказано, что депутат умышленно не указала в декларации за 2020 год две квартиры в столице общей стоимостью более 3,5 млн гривен и находившиеся у нее в пользовании автомобиль, а также нежилые помещения, которые ей принадлежали на праве собственности, в г. Харьков. В целом народный депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн гривен, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушила требования пп. 2, 3 ч.1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщили в прокуратуре.

24 марта в Высшем антикоррупционном суде объявлен приговор, которым действующий народный депутат признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.366-2 УК Украины. Согласно приговору суда народному депутату назначено наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год.

В то же время, как объясняют в прокуратуре, на основании п.1 ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины "суд освободил лицо от наказания в связи с истечением сроков давности".

В сообщении САП не названо имя народного депутата, по данным СМИ, речь идет о Анне Колесник ("Слуга народа").

Смотрите также: Разумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь. ВИДЕО

Автор: 

депутат (3314) электронное декларирование (1025) Антикоррупционный суд (1208) Колесник Анна (7)


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Топ комментарии
+38
бльдям всьо, мудрому наріду нічого.
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24.03.2023 23:14
+32
Смійтесь дебіли 73%
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24.03.2023 23:15
+29
пля... тиждень тому закінчився строк давності і ОСЬ ВАМ... вирок
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24.03.2023 23:20
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бльдям всьо, мудрому наріду нічого.
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24.03.2023 23:14 Ответить
Если она скрыла - значит она не может объяснить происхождение таких огромных денег.
Всего штраф, к тому же и платить его она не будет, и не возникает главный вопрос: - откуда у нее такие деньги?
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25.03.2023 00:46 Ответить
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25.03.2023 12:32 Ответить
Смійтесь дебіли 73%
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24.03.2023 23:15 Ответить
Ета другоє
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25.03.2023 08:22 Ответить
gnyda na gnydi
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24.03.2023 23:16 Ответить
Клас)
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24.03.2023 23:17 Ответить
пля... тиждень тому закінчився строк давності і ОСЬ ВАМ... вирок
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24.03.2023 23:20 Ответить
спеціально тягнули.
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24.03.2023 23:40 Ответить
Разве это единичный случай "понять и простить" в СН?

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24.03.2023 23:59 Ответить
Слуги своих "господ" как лохов вертят
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24.03.2023 23:27 Ответить
Насасала, но вчерась, до поста
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24.03.2023 23:28 Ответить
Який головний брехун, таких і набрав у свою секту.
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24.03.2023 23:33 Ответить
Норма?! І про яку євроінтеграцію йде мова?! Отак потрібно ї ...ти всіх! Слава зелені!
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24.03.2023 23:36 Ответить
Ну забула…
буває…..
Но вона ж слуга….
простимо?????????
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24.03.2023 23:41 Ответить
ну й яку демократію можна з ними побудувати, якщо навіть дрібне гівно покарати не можна, бо будуть тягнути аж допоки терміни всі не пройдуть, щоб ця ************ бодай навіть штрафу жодного не платила, який як не прямо так опосередковано все одно за наш кошт. Нам в лице сміються, бо вони вже в думках тут побудували "демократію" як в рашці. Їм та війна на краще тільки виходить.
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24.03.2023 23:43 Ответить
Це ви зробили. Ви, ****, 73% дебілів.
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24.03.2023 23:45 Ответить
Может народу это нравится и каждый из 73% хотел бы быть на их месте
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25.03.2023 02:24 Ответить
Какой поп, такой и приход. Яблоко от яблони далеко не падает.
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24.03.2023 23:45 Ответить
********........ ....
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25.03.2023 00:01 Ответить
тихо ушла в лес.
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25.03.2023 00:03 Ответить
nevze do nastypnyh vyboriv ne prozriemo i znov oberemo podibne lajno ?🤨
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25.03.2023 00:09 Ответить
Якщо вона погодилась на звільнення від покарання з таких нереабілітуючих обставин, значить свою вину визнає і в подальшому у всіяких анкетах в графі "Чи притягувався (лась) до кримінальної відповідальності" має зазначати "так".
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25.03.2023 00:12 Ответить
Та вона знову збреше
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25.03.2023 05:40 Ответить
Щось якось тихо. Не чутно ржання "бальшинства". Вітаю, ви це зробили!
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25.03.2023 00:17 Ответить
- Всі ці гроші ви вкрали у народу!
- Брехня! Звідки у народу такі гроші? (с)
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25.03.2023 00:55 Ответить
Гніди зелені
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25.03.2023 01:18 Ответить
какая ***** ссцанипа...приде весна, будемо, все проусрачно... сцуки
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25.03.2023 01:22 Ответить
две квартиры, *****... и те не указала
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25.03.2023 01:25 Ответить
Ґовно у тєбья в ґоловьє, Наташья!
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25.03.2023 07:23 Ответить
Ці фокуси започатковані ще тоді, коли суддів ВАКС ще не було в проекті. З 60-х років. Орган, який веде справу, передає до суду в останні дні строків. Суд міг закрити справу взагалі, але принципово визнав цю особу винною і звільнив від покарання за сплином строків притягнення.
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25.03.2023 01:37 Ответить
От хто воно таке, за бабки повлазило, а тепер краде щоб вернути у 100 разів більше ніж заплаттло ,от для чого нам треба такі недодепутати ,такі суді ,менти,прокурори?
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25.03.2023 04:12 Ответить
типичная молодая тупорылка у которой нет мозгов раскидать и зашифровать наворованные деньжата надо сразу купить квартиры дома спорткар и повесить на него номер с нолями. а когда обосралась то за уши от уголовки ее спасает какая-нибудь арахамия. и кто -то наивно полагает что эти ***** действительно хотят в ЕС? тут же воруется очень легко и просто
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25.03.2023 05:21 Ответить
Отсюда вывод - нахера всем этим органам платить зарплату?
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25.03.2023 05:40 Ответить
Скрыла 4,4 млн. гривен, а штраф за это 44,2 тыс. грн.
Житуха не хрен делать.
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25.03.2023 06:00 Ответить
шок
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25.03.2023 06:47 Ответить
миле личко ******** чи отримало бабла
а так як закони лиш для народу, то вона вільна та не покарана
зашибісь
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25.03.2023 07:00 Ответить
Ахахаха
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25.03.2023 07:05 Ответить
Мабуть суд врахував її "патріотичний" заклик "Пора сваливать из этой страны"
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25.03.2023 07:13 Ответить
экономическим и военным преступлениям не может быть срока давности
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25.03.2023 07:38 Ответить
Які молодці!
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25.03.2023 07:48 Ответить
Скільки відмазок придумали для тупого народу
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25.03.2023 08:50 Ответить
ЗЕшлеперський окупаційний режим каже своїй зграї - РОЗКРАДАЙТЕ ДАЛІ, ВІДМАЖЕМО!

зелери шмарклям на згадку, є ще і останній СУД, самоийсуд!

ТИ ДУМАЙ, виборець ЗЕбри!
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25.03.2023 09:39 Ответить
Отак овець і лікують.
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25.03.2023 10:24 Ответить
ВАКС-життя вдалось!
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25.03.2023 12:17 Ответить
Перше що повинна буде зробити нова влада - скасувати терміни давності для всіх злочинів, окрім дрібного ***********.
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25.03.2023 19:53 Ответить
 
 