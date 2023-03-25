Россия может начать возвращать украинских детей на системной основе, - Лубинец
Украинские власти получили от россиян сигналы о том, что РФ может начать возвращать украинских детей в нашу страну на системной основе.
Об этом в телемарафоне проинформировал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, отвечая на вопрос, ордер Международного уголовного суда по аресту президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмана Марии Львовой-Беловой облегчит процесс возвращения украинских детей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не могу сказать публично много деталей. Но скажу как человек, непосредственно принимающий в этом участие: после того, как был выдан ордер на арест (Путина и Львовской-Беловой – ред.), у нас появились сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что РФ начнет возвращать украинских детей на системной основе", – сказал Лубинец.
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«Ми маємо сігнали»…?!
Він с неба впав?!
Він що, не разуміе що жодному слову кацапів вірити НЕ можна.