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Новости Война
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Россия может начать возвращать украинских детей на системной основе, - Лубинец

діти,депортація

Украинские власти получили от россиян сигналы о том, что РФ может начать возвращать украинских детей в нашу страну на системной основе.

Об этом в телемарафоне проинформировал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, отвечая на вопрос, ордер Международного уголовного суда по аресту президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмана Марии Львовой-Беловой облегчит процесс возвращения украинских детей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Я не могу сказать публично много деталей. Но скажу как человек, непосредственно принимающий в этом участие: после того, как был выдан ордер на арест (Путина и Львовской-Беловой – ред.), у нас появились сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что РФ начнет возвращать украинских детей на системной основе", – сказал Лубинец.

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дети (6490) россия (95489) Лубинец Дмитрий (459)


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Топ комментарии
+15
вот что МКС всемогущий делает
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24.03.2023 23:53
+10
животворящяя Гаага
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24.03.2023 23:57
+4
"Что ж ты, *****, сдал назад?"
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25.03.2023 00:00
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вот что МКС всемогущий делает
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24.03.2023 23:53 Ответить
животворящяя Гаага
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24.03.2023 23:57 Ответить
Повний бовдурь!

«Ми маємо сігнали»…?!

Він с неба впав?!

Він що, не разуміе що жодному слову кацапів вірити НЕ можна.
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25.03.2023 04:35 Ответить
Телятко ще в сраці, а вони вже шкуру знімають.
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25.03.2023 05:55 Ответить
"Что ж ты, *****, сдал назад?"
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25.03.2023 00:00 Ответить
У Тебя приёмник барахлит.
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25.03.2023 00:13 Ответить
til´ki syla ta zakon zmozut´ zadavyny kazaps´ku ne4ist´ 😡
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25.03.2023 00:34 Ответить
пуйло резиновая жопа обо--ся
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25.03.2023 00:45 Ответить
Та налякалось Пуйло, але це його не врятує
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25.03.2023 01:32 Ответить
А не було тобі сигналу щоб Азовців (домовлено евакуювали) та інших військовопонених повернуть? Яка милота, спочатку не евакуювати населення перед повномасштабнин вторгненням, кинути на призволяще, потім сигнали приймати
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25.03.2023 05:30 Ответить
Плєшь, може, якось і відпетляє. А Львової-Бєлової сидіти-непересидіти. І ніхто за неї "ядрену бонбу" кидати не буде. Влипла тупа попадья конкрєтно..)
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25.03.2023 07:53 Ответить
 
 