Россия может начать возвращать украинских детей на системной основе, - Лубинец

Украинские власти получили от россиян сигналы о том, что РФ может начать возвращать украинских детей в нашу страну на системной основе.

Об этом в телемарафоне проинформировал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, отвечая на вопрос, ордер Международного уголовного суда по аресту президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмана Марии Львовой-Беловой облегчит процесс возвращения украинских детей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не могу сказать публично много деталей. Но скажу как человек, непосредственно принимающий в этом участие: после того, как был выдан ордер на арест (Путина и Львовской-Беловой – ред.), у нас появились сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что РФ начнет возвращать украинских детей на системной основе", – сказал Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Угрожали зашить рот черными нитками, избивали и издевались": 29 марта в Киеве покажут фильм-расследование о похищении россиянами украинских детей