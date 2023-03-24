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Росія може почати повертати українських дітей на системній основі, - Лубінець

діти,депортація

Українська влада отримала від росіян сигнали щодо того, що РФ може почати повертати українських дітей до нашої країни на системній основі.

Про це у телемарафоні поінформував Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, відповідаючи на запитання, чи ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту президента РФ Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмана Марії Львової-Бєлової полегшить процес повернення українських дітей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я не можу сказати публічно багато деталей. Але скажу як людина, яка безпосередньо приймає у цьому участь: після того, як був виданий ордер на арешт (Путіна і Львової-Бєлової – ред.), у нас з’явилися сигнали, які можуть свідчити про те, що РФ почне повертати українських дітей на системній основі", - сказав Лубінець.

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Автор: 

діти (5063) росія (65098) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+15
вот что МКС всемогущий делает
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24.03.2023 23:53
+10
животворящяя Гаага
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24.03.2023 23:57
+4
"Что ж ты, *****, сдал назад?"
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25.03.2023 00:00
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вот что МКС всемогущий делает
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24.03.2023 23:53 Відповісти
животворящяя Гаага
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24.03.2023 23:57 Відповісти
Повний бовдурь!

«Ми маємо сігнали»…?!

Він с неба впав?!

Він що, не разуміе що жодному слову кацапів вірити НЕ можна.
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25.03.2023 04:35 Відповісти
Телятко ще в сраці, а вони вже шкуру знімають.
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25.03.2023 05:55 Відповісти
"Что ж ты, *****, сдал назад?"
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25.03.2023 00:00 Відповісти
У Тебя приёмник барахлит.
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25.03.2023 00:13 Відповісти
til´ki syla ta zakon zmozut´ zadavyny kazaps´ku ne4ist´ 😡
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25.03.2023 00:34 Відповісти
пуйло резиновая жопа обо--ся
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25.03.2023 00:45 Відповісти
Та налякалось Пуйло, але це його не врятує
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25.03.2023 01:32 Відповісти
А не було тобі сигналу щоб Азовців (домовлено евакуювали) та інших військовопонених повернуть? Яка милота, спочатку не евакуювати населення перед повномасштабнин вторгненням, кинути на призволяще, потім сигнали приймати
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25.03.2023 05:30 Відповісти
Плєшь, може, якось і відпетляє. А Львової-Бєлової сидіти-непересидіти. І ніхто за неї "ядрену бонбу" кидати не буде. Влипла тупа попадья конкрєтно..)
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25.03.2023 07:53 Відповісти
 
 