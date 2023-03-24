Росія може почати повертати українських дітей на системній основі, - Лубінець

Українська влада отримала від росіян сигнали щодо того, що РФ може почати повертати українських дітей до нашої країни на системній основі.

Про це у телемарафоні поінформував Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, відповідаючи на запитання, чи ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту президента РФ Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмана Марії Львової-Бєлової полегшить процес повернення українських дітей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я не можу сказати публічно багато деталей. Але скажу як людина, яка безпосередньо приймає у цьому участь: після того, як був виданий ордер на арешт (Путіна і Львової-Бєлової – ред.), у нас з’явилися сигнали, які можуть свідчити про те, що РФ почне повертати українських дітей на системній основі", - сказав Лубінець.

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