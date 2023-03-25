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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты организовывают детям из Энергодара "экскурсии" на Ростовскую АЭС, – Генштаб

енергодар

Россияне проводят "экскурсии" для детей из Энергодара, привозя их в Волгодонск, на Ростовскую атомную электростанцию

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск, на Ростовскую АЭС", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне собираются воровать электричество с Запорожской АЭС, - Генштаб

Генштаб ВС (6254) оккупация (10135) Энергодар (157)


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ООН, захисники прав дітей, мокші самі все визнають, ще й хизуються викраденнями! Вам повилазило? Чи оглухли?
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25.03.2023 08:10 Ответить
В них кацапскі криваві доляри заблокували все сприйняття!
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25.03.2023 09:16 Ответить
Згадую радянський фільм "Майор Віхрь", коли старий СС-сівець каже молодому "Тєбя прінялі рукі фюрера, синок!". Шось наподобіє..((
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25.03.2023 08:29 Ответить
Як у батьків вистачає розуму відпускати дітей за паребрік? Можуть їх більше і не побачити.
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25.03.2023 08:40 Ответить
То там, десь була публікація, дитячі будинки вивезли, є дітя, яких просто вкрали у батьків. Терористи, кіднепери
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25.03.2023 08:47 Ответить
Вибачте, але не усі батьки з розумом
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25.03.2023 08:55 Ответить
генштаб скотився на рівень вафлестовича кожен день висер
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25.03.2023 10:56 Ответить
 
 