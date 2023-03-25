Оккупанты организовывают детям из Энергодара "экскурсии" на Ростовскую АЭС, – Генштаб

Россияне проводят "экскурсии" для детей из Энергодара, привозя их в Волгодонск, на Ростовскую атомную электростанцию

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск, на Ростовскую АЭС", - говорится в сообщении.

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