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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти організовують дітям з Енергодару "екскурсії" на Ростовську АЕС, – Генштаб

енергодар

Росіяни проводять "екскурсії" для дітей з Енергодару, привозячи її до Волгодонська, на Ростовську атомну електростанцію

Про це йдеться в оперативному зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують дітям старших класів "екскурсії" до Волгодонська, на Ростовську АЕС", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Енергодарі звозять вкрадені у місцевих автівки на ЗАЕС, ніби, готуються до втечі, - "Енергоатом"

Автор: 

Генштаб ЗС (6553) окупація (6685) Енергодар (263)


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ООН, захисники прав дітей, мокші самі все визнають, ще й хизуються викраденнями! Вам повилазило? Чи оглухли?
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25.03.2023 08:10 Відповісти
В них кацапскі криваві доляри заблокували все сприйняття!
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25.03.2023 09:16 Відповісти
Згадую радянський фільм "Майор Віхрь", коли старий СС-сівець каже молодому "Тєбя прінялі рукі фюрера, синок!". Шось наподобіє..((
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25.03.2023 08:29 Відповісти
Як у батьків вистачає розуму відпускати дітей за паребрік? Можуть їх більше і не побачити.
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25.03.2023 08:40 Відповісти
То там, десь була публікація, дитячі будинки вивезли, є дітя, яких просто вкрали у батьків. Терористи, кіднепери
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25.03.2023 08:47 Відповісти
Вибачте, але не усі батьки з розумом
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25.03.2023 08:55 Відповісти
генштаб скотився на рівень вафлестовича кожен день висер
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25.03.2023 10:56 Відповісти
 
 