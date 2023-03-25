Окупанти організовують дітям з Енергодару "екскурсії" на Ростовську АЕС, – Генштаб
Росіяни проводять "екскурсії" для дітей з Енергодару, привозячи її до Волгодонська, на Ростовську атомну електростанцію
Про це йдеться в оперативному зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують дітям старших класів "екскурсії" до Волгодонська, на Ростовську АЕС", - йдеться в повідомленні.
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