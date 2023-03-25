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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 169 890 человек (+720 за сутки), 291 вертолет, 3580 танков, 2623 артсистемы, 6932 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 169 890 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 169 890 (+720) человек ликвидировано,

танков - 3580 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 6932 (+11) ед,

артиллерийских систем - 2623 (+7) ед,

РСЗО - 520 (+9) ед,

средства ПВО - 276 (+0) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 291 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2214 (+6),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5483 (+19) ед,

специальная техника – 279 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 169 890 человек (+720 за сутки), 291 вертолет, 3580 танков, 2623 артсистемы, 6932 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (19180) Генштаб ВС (6254) уничтожение (6892) техника (1735) потери (4380)


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Топ комментарии
+26
Єдина приємна ранкова новина так це звіт Генштабу . Слава ЗСУ !
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25.03.2023 09:25
+17
9 РСЗВ Это дело. Смерть русне
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25.03.2023 09:36
+15
тішить 7-арти і 9 -рсзв !!!
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25.03.2023 09:25
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720 маловато, но есть вертушка. Слава Украине Героям Слава
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25.03.2023 09:22 Ответить
тішить 7-арти і 9 -рсзв !!!
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25.03.2023 09:25 Ответить
9 РСЗВ Это дело. Смерть русне
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25.03.2023 09:36 Ответить
Єдина приємна ранкова новина так це звіт Генштабу . Слава ЗСУ !
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25.03.2023 09:25 Ответить
Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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25.03.2023 09:28 Ответить
Хороший кацап - дохлий кацап.
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25.03.2023 12:07 Ответить
За алигофрена минус адин отдельнае спасиба!!!
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25.03.2023 09:39 Ответить
РСЗВ - 9 !!!!
Думаю, що це рекорд за добу.
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25.03.2023 09:42 Ответить
Напевне, це ті, що Запоріжжя обстріляли
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25.03.2023 10:20 Ответить
02.05.2024 - 10...
09.06.2024 -9...
и сегодня...!!!
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25.03.2023 14:34 Ответить
Влучили в кубло..
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25.03.2023 09:54 Ответить
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25.03.2023 12:10 Ответить
З гадюками...
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25.03.2023 15:40 Ответить
День рсзв + пепелац!!! 🇺🇦
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25.03.2023 10:03 Ответить
Щиро дякую ЗСУ за планомірну та завчасну підготовку до 8 травня-Дня Перемоги над нацизмом та руZZким фашизмом!
Завтра проміжний юбілей-мінус 170,000 рашистів
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25.03.2023 10:09 Ответить
О, рашистські папілаци до корит орківських підтягуються.
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25.03.2023 10:35 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼🙏🏼❤️
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25.03.2023 11:00 Ответить
По РСЗВ це напевно рекорд.
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25.03.2023 11:01 Ответить
https://t.me/generalsvr/1492 Генерал СВР

В субботу 25.03.2023г. на 6:00 по мск, в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы л/с окупантов без учёта данных о потерях ЧВК- 169452 человека.

ЧВК (в т.ч. Вагнера) - 55161 погибший.
Потери Росгвардии с начала военных действий - 7218 убитыми и пропавшими безвести.
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25.03.2023 18:49 Ответить
 
 