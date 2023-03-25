Общие боевые потери РФ с начала войны – около 169 890 человек (+720 за сутки), 291 вертолет, 3580 танков, 2623 артсистемы, 6932 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 169 890 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 169 890 (+720) человек ликвидировано,

танков - 3580 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 6932 (+11) ед,

артиллерийских систем - 2623 (+7) ед,

РСЗО - 520 (+9) ед,

средства ПВО - 276 (+0) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 291 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2214 (+6),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5483 (+19) ед,

специальная техника – 279 (+2).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.