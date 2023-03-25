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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 169 890 осіб (+720 за добу), 291 гелікоптер, 3580 танків, 2623 артсистеми, 6932 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 169 890 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3580 (+6) од,

бойових броньованих машин - 6932 (+11) од,

артилерійських систем - 2623 (+7) од,

РСЗВ - 520 (+9) од,

засоби ППО - 276 (+0) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 291 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2214 (+6),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5483 (+19) од,

спеціальна техніка - 279 (+2).

Також читайте: Минулого тижня морпіхи знищили 166 окупантів, 8 танків, один мінометний розрахунок. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 169 890 осіб (+720 за добу), 291 гелікоптер, 3580 танків, 2623 артсистеми, 6932 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17317) Генштаб ЗС (6553) знищення (7204) техніка (1825) втрати (4394)


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Топ коментарі
+26
Єдина приємна ранкова новина так це звіт Генштабу . Слава ЗСУ !
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25.03.2023 09:25
+17
9 РСЗВ Это дело. Смерть русне
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25.03.2023 09:36
+15
тішить 7-арти і 9 -рсзв !!!
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25.03.2023 09:25
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720 маловато, но есть вертушка. Слава Украине Героям Слава
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25.03.2023 09:22 Відповісти
тішить 7-арти і 9 -рсзв !!!
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25.03.2023 09:25 Відповісти
9 РСЗВ Это дело. Смерть русне
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25.03.2023 09:36 Відповісти
Єдина приємна ранкова новина так це звіт Генштабу . Слава ЗСУ !
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25.03.2023 09:25 Відповісти
Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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25.03.2023 09:28 Відповісти
Хороший кацап - дохлий кацап.
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25.03.2023 12:07 Відповісти
За алигофрена минус адин отдельнае спасиба!!!
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25.03.2023 09:39 Відповісти
РСЗВ - 9 !!!!
Думаю, що це рекорд за добу.
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25.03.2023 09:42 Відповісти
Напевне, це ті, що Запоріжжя обстріляли
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25.03.2023 10:20 Відповісти
02.05.2024 - 10...
09.06.2024 -9...
и сегодня...!!!
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25.03.2023 14:34 Відповісти
Влучили в кубло..
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25.03.2023 09:54 Відповісти
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25.03.2023 12:10 Відповісти
З гадюками...
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25.03.2023 15:40 Відповісти
День рсзв + пепелац!!! 🇺🇦
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25.03.2023 10:03 Відповісти
Щиро дякую ЗСУ за планомірну та завчасну підготовку до 8 травня-Дня Перемоги над нацизмом та руZZким фашизмом!
Завтра проміжний юбілей-мінус 170,000 рашистів
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25.03.2023 10:09 Відповісти
О, рашистські папілаци до корит орківських підтягуються.
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25.03.2023 10:35 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼🙏🏼❤️
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25.03.2023 11:00 Відповісти
По РСЗВ це напевно рекорд.
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25.03.2023 11:01 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1492 Генерал СВР

В субботу 25.03.2023г. на 6:00 по мск, в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы л/с окупантов без учёта данных о потерях ЧВК- 169452 человека.

ЧВК (в т.ч. Вагнера) - 55161 погибший.
Потери Росгвардии с начала военных действий - 7218 убитыми и пропавшими безвести.
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25.03.2023 18:49 Відповісти
 
 