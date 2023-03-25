Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 169 890 осіб (+720 за добу), 291 гелікоптер, 3580 танків, 2623 артсистеми, 6932 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 25 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 169 890 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,
танків - 3580 (+6) од,
бойових броньованих машин - 6932 (+11) од,
артилерійських систем - 2623 (+7) од,
РСЗВ - 520 (+9) од,
засоби ППО - 276 (+0) од,
літаків - 305 (+0) од,
гелікоптерів - 291 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2214 (+6),
крилаті ракети - 911 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5483 (+19) од,
спеціальна техніка - 279 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Думаю, що це рекорд за добу.
09.06.2024 -9...
и сегодня...!!!
Завтра проміжний юбілей-мінус 170,000 рашистів
В субботу 25.03.2023г. на 6:00 по мск, в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы л/с окупантов без учёта данных о потерях ЧВК- 169452 человека.
ЧВК (в т.ч. Вагнера) - 55161 погибший.
Потери Росгвардии с начала военных действий - 7218 убитыми и пропавшими безвести.