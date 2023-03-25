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Новости Война
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Определили план реформирования прохождения ВВК. Должны максимально диджитализировать процессы, - Шмыгаль

шпиталь,зсу,поранені,влк

Определили план действий по реформированию прохождения военно-врачебных комиссий на совещании с чиновниками, парламентариями и представителями Офиса Президента.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Стаим за цель максимально диджитализировать все процессы и создать условия, при которых военные получат комфортный и быстрый сервис", - уточнил он.

По словам Шмыгаля, экспертная группа представила свои наработки. Среди них: увеличение пропускной способности ВВК, доступ к е-системе здравоохранения, меры по безбарьерности.

"Уже в апреле планируем начать пилотный проект с развертывания системы электронного документооборота в в/ч, ТЦК и других соприкасающихся структурах. Следующий этап - цифровизация медицинской истории военнослужащих", - добавляет премьер.

Как отмечается, отдельно рассмотрен вопрос сокращения сроков расследования для получения справки из в/ч об обстоятельствах ранения.

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"Дал задание разработать необходимые постановления и изменения в законы. Заслушали предложения Минздрава и по реформе медико-социальных экспертных комиссий. Это должно быть комплексное решение, основанное на международных стандартах, где человек – главный приоритет", – резюмирует Шмыгаль.

Кабмин (14026) Комиссия (147) медицина (2519) ранение (3382) диджитализация (221) Офис Президента (1796) Шмыгаль Денис (2682)


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Це як, відповів на 5-10 тестових запитань і маєш діагноз?
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25.03.2023 12:00 Ответить
До сраки та діджиталізація, якщо черга до травматолога була і буде, оскільки він може прийняти двох-трьох людей за добу. До сраки та діджиталізація, якщо кожного другого терапевт відправляє робити повторні і вже платні аналізи у приватну клініку (і чого б це, га?)...
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25.03.2023 12:07 Ответить
Маємо максимально діджиталізувати процеси

Український піпл суппортить та ексептує з плейжею!
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25.03.2023 12:08 Ответить
Краще б діджиталізувати дебілів шмигаля і рєзнікова, аби їхня злочинна діяльність більше не приносила збитків дежаві.
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25.03.2023 12:13 Ответить
А давайте ми владу ''діджиталізуємо''! Замість отої ''зграї'' крадунів-корупцвонерів поставимо штучний інтелект. Йому і зарплату не треба платити, і хабарі він не братиме. А скільки звільнених бюрократів мобілізувати можна..
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25.03.2023 12:17 Ответить
Всі схибнулися на оцих слівцях-гаслах "цифровізація", "диджіталізація" нібито це якась чарівна паличка. Ці неуки навіть не розуміють різниці між поняттями цифровий і аналоговий, що наш світ і його сприйняття насправді здебільшого аналогове, а цифрові методи перетворень і обчислень лише зручний і ефективний для ******** електроніки спосіб обробки інформації. Так, нормально говорити про цифрові камери, телебачення (хоча знов-таки, це йдеться про перетворення аналогової інформації, обробку і зворотнє перетворення в зручний для нас аналоговий сигнал), але оці терміни "цифрова економіка", "цифровізація медичної історії" - як на мене повний ідіотизм, лише якесь дурнувате виправдання модними слівцями своєї некомпетентності, і яйця по 17 грн. залишаться символом крадійства незалежно від того, чи число "17" буде "оцифроване" двійковим кодом чи ні.
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25.03.2023 12:48 Ответить
Ви повістки боїтеся через дію видавати, бо враз вона виявиться непотрібною. А тут хочете щоб дохтор 5хв оглядав пацієнта і півгодини шукав знайомі букви на клаві, точно скорше буде?
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25.03.2023 13:03 Ответить
 
 