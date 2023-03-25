Определили план реформирования прохождения ВВК. Должны максимально диджитализировать процессы, - Шмыгаль
Определили план действий по реформированию прохождения военно-врачебных комиссий на совещании с чиновниками, парламентариями и представителями Офиса Президента.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Стаим за цель максимально диджитализировать все процессы и создать условия, при которых военные получат комфортный и быстрый сервис", - уточнил он.
По словам Шмыгаля, экспертная группа представила свои наработки. Среди них: увеличение пропускной способности ВВК, доступ к е-системе здравоохранения, меры по безбарьерности.
"Уже в апреле планируем начать пилотный проект с развертывания системы электронного документооборота в в/ч, ТЦК и других соприкасающихся структурах. Следующий этап - цифровизация медицинской истории военнослужащих", - добавляет премьер.
Как отмечается, отдельно рассмотрен вопрос сокращения сроков расследования для получения справки из в/ч об обстоятельствах ранения.
"Дал задание разработать необходимые постановления и изменения в законы. Заслушали предложения Минздрава и по реформе медико-социальных экспертных комиссий. Это должно быть комплексное решение, основанное на международных стандартах, где человек – главный приоритет", – резюмирует Шмыгаль.
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