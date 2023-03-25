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Новини Війна
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Визначили план реформування проходження ВЛК. Маємо максимально диджиталізувати процеси, - Шмигаль

шпиталь,зсу,поранені,влк

Визначили план дій щодо реформування проходження військово-лікарських комісій на нараді з урядовцями, парламентарями й представниками Офісу Президента.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставимо за мету максимально диджиталізувати всі процеси та створити умови, за яких військові отримають комфортний і швидкий сервіс", - уточнив він.

За словами Шмигаля, експертна група представила свої напрацювання. Серед них: збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до е-системи охорони здоров'я, заходи з безбар'єрності.

"Вже у квітні плануємо розпочати пілотний проєкт із розгортання системи електронного документообігу у в/ч, ТЦК та інших дотичних структурах. Наступний етап - цифровізація медичної історії військовослужбовців", - додає прем'єр.

Як зазначається, окремо розглянули питання скорочення термінів розслідування для отримання довідки з в/ч про обставини поранення.

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"Дав завдання розробити необхідні постанови та зміни до законів. Заслухали пропозиції МОЗ і щодо реформи медико-соціальних експертних комісій. Це має бути комплексне рішення, засноване на міжнародних стандартах, де людина - головний пріоритет", - резюмує Шмигаль. 

Автор: 

Кабмін (14082) Комісія (83) медицина (2118) поранення (2801) диджиталізація (276) Офіс Президента (2021) Шмигаль Денис (4570)


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Це як, відповів на 5-10 тестових запитань і маєш діагноз?
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25.03.2023 12:00 Відповісти
До сраки та діджиталізація, якщо черга до травматолога була і буде, оскільки він може прийняти двох-трьох людей за добу. До сраки та діджиталізація, якщо кожного другого терапевт відправляє робити повторні і вже платні аналізи у приватну клініку (і чого б це, га?)...
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25.03.2023 12:07 Відповісти
Маємо максимально діджиталізувати процеси

Український піпл суппортить та ексептує з плейжею!
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25.03.2023 12:08 Відповісти
Краще б діджиталізувати дебілів шмигаля і рєзнікова, аби їхня злочинна діяльність більше не приносила збитків дежаві.
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25.03.2023 12:13 Відповісти
А давайте ми владу ''діджиталізуємо''! Замість отої ''зграї'' крадунів-корупцвонерів поставимо штучний інтелект. Йому і зарплату не треба платити, і хабарі він не братиме. А скільки звільнених бюрократів мобілізувати можна..
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25.03.2023 12:17 Відповісти
Всі схибнулися на оцих слівцях-гаслах "цифровізація", "диджіталізація" нібито це якась чарівна паличка. Ці неуки навіть не розуміють різниці між поняттями цифровий і аналоговий, що наш світ і його сприйняття насправді здебільшого аналогове, а цифрові методи перетворень і обчислень лише зручний і ефективний для ******** електроніки спосіб обробки інформації. Так, нормально говорити про цифрові камери, телебачення (хоча знов-таки, це йдеться про перетворення аналогової інформації, обробку і зворотнє перетворення в зручний для нас аналоговий сигнал), але оці терміни "цифрова економіка", "цифровізація медичної історії" - як на мене повний ідіотизм, лише якесь дурнувате виправдання модними слівцями своєї некомпетентності, і яйця по 17 грн. залишаться символом крадійства незалежно від того, чи число "17" буде "оцифроване" двійковим кодом чи ні.
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25.03.2023 12:48 Відповісти
Ви повістки боїтеся через дію видавати, бо враз вона виявиться непотрібною. А тут хочете щоб дохтор 5хв оглядав пацієнта і півгодини шукав знайомі букви на клаві, точно скорше буде?
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25.03.2023 13:03 Відповісти
 
 