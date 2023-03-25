Визначили план реформування проходження ВЛК. Маємо максимально диджиталізувати процеси, - Шмигаль

Визначили план дій щодо реформування проходження військово-лікарських комісій на нараді з урядовцями, парламентарями й представниками Офісу Президента.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставимо за мету максимально диджиталізувати всі процеси та створити умови, за яких військові отримають комфортний і швидкий сервіс", - уточнив він.

За словами Шмигаля, експертна група представила свої напрацювання. Серед них: збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до е-системи охорони здоров'я, заходи з безбар'єрності.

"Вже у квітні плануємо розпочати пілотний проєкт із розгортання системи електронного документообігу у в/ч, ТЦК та інших дотичних структурах. Наступний етап - цифровізація медичної історії військовослужбовців", - додає прем'єр.

Як зазначається, окремо розглянули питання скорочення термінів розслідування для отримання довідки з в/ч про обставини поранення.

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"Дав завдання розробити необхідні постанови та зміни до законів. Заслухали пропозиції МОЗ і щодо реформи медико-соціальних експертних комісій. Це має бути комплексне рішення, засноване на міжнародних стандартах, де людина - головний пріоритет", - резюмує Шмигаль.