G7 согласилась отсрочить долг Украины, пока действует программа МВФ

Группа кредиторов Украины, в которую входят все государства G7, согласилась на отсрочку выплат по предоставленным Украине кредитам до 2027 года, когда завершается действующая программа МВФ.

Об этом заявили в министерстве финансов Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представители всех государств-членов Группы встретились 23 марта и согласовали общую позицию по поводу украинского госдолга.

"Предоставление финансовых заверений Группой кредиторов Украины предусматривает продление замораживания погашения задолженности с 1 августа 2022 года в течение периода действия программы МВФ (2023-2027 гг.), согласно национальному законодательству государств-кредиторов", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что после стабилизации экономической ситуации в Украине или до окончания программы МВФ государства-кредиторы введут дополнительные шаги для облегчения кредитной нагрузки на Украину. "Группа кредиторов Украины предложит долговое решение, которое будет соответствовать параметрам программы МВФ при условии, что внешние частные кредиторы предоставят не менее выгодные условия", – рассказали в канадском Минфине.

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Члены Группы кредиторов призвали и других двусторонних кредиторов "быстро заключить не менее выгодное соглашение с правительством Украины по долговым условиям".

Добавим, что в Группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США. Наблюдаемый статус имеют Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.