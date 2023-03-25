G7 погодилася відтермінувати борг України, поки діє програма МВФ

Група кредиторів України, до якої входять усі держави G7, погодилася на відтермінування виплат за наданими Україні кредитами до 2027 року, коли завершується чинна програма МВФ.

Про це заявили у міністерстві фінансів Канади, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Представники усіх держав-членів Групи зустрілися 23 березня й узгодили спільну позицію з приводу українського держборгу.

"Надання фінансових запевнень Групою кредиторів України передбачає продовження заморожування погашення заборгованості з 1 серпня 2022 року протягом періоду дії програми МВФ (2023-2027 рр), відповідно до національного законодавства держав-кредиторів", - йдеться у поширеному повідомленні.

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Зауважується, що після стабілізації економічної ситуації в Україні або до закінчення програми МВФ, держави-кредитори запровадять додаткові кроки для полегшення кредитного навантаження на Україну. "Група кредиторів України запропонує боргове рішення, яке відповідатиме параметрам програми МВФ за умови, що зовнішні приватні кредитори нададуть не менш вигідні умови", - розповіли у канадському Мінфіні.

Члени Групи кредиторів закликали й інших двосторонніх кредиторів "швидко укласти не менш вигідну угоду із урядом України щодо боргових умов".

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Додамо, що до Групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США. Спостережний статус мають Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.