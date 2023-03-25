Последствия вражеского удара по Краматорску: повреждены многоэтажки, школа, гостиница. ФОТОрепортаж

Поздно ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, но есть разрушение.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, одна из ракет С-300 попала в админздание, разрушив три верхних этажа.

"От взрыва повреждены 8 многоквартирных домов, 6 торговых точек, школа и гостиница. Вторая ракета попала по промышленной зоне - одно здание уничтожено в результате прямого попадания, несколько других промышленных зданий повреждены взрывом. Россияне не оставляют мирных жителей Донбасса в покое - ежедневно совершают новые и новые преступления", - добавляет Кириленко.









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