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Ночью россияне нанесли удары по центру Краматорска, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью снова нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Ночью россияне ударили ракетами по центру Краматорска и промышленной зоне. Без пострадавших.

Уточняем информацию по разрушениям", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером 24 марта в Краматорске раздались взрывы, в городе объявили воздушную тревогу

Ночью россияне нанесли удары по центру Краматорска, - мэр Гончаренко 01
Ночью россияне нанесли удары по центру Краматорска, - мэр Гончаренко 02
Ночью россияне нанесли удары по центру Краматорска, - мэр Гончаренко 03
Ночью россияне нанесли удары по центру Краматорска, - мэр Гончаренко 04
Ночью россияне нанесли удары по центру Краматорска, - мэр Гончаренко 05
Ночью россияне нанесли удары по центру Краматорска, - мэр Гончаренко 06

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Краматорськ (2275) обстрел (27165) Донецкая область (9656)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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25.03.2023 10:11 Ответить
 
 