Ночью россияне нанесли удары по центру Краматорска, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью снова нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Ночью россияне ударили ракетами по центру Краматорска и промышленной зоне. Без пострадавших.

Уточняем информацию по разрушениям", - говорится в сообщении.

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