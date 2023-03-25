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Новини Війна
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Наслідки ворожого удару по Краматорську: пошкоджено багатоповерхівки, школу, готель. ФОТОрепортаж

Пізно вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак є руйнування.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одна з ракет С-300 влучила в адмінбудівлю, зруйнувавши три верхні поверхи.

"Від вибуху пошкоджені 8 багатоквартирних будинків, 6 торгових точок, школа та готель. Друга ракета влучила по промисловій зоні - одна будівля знищена внаслідок прямого влучання, декілька інших промислових будівель пошкоджено вибухом. Росіяни не залишають мирних жителів Донеччини у спокої - щодня скоюють нові й нові злочини", - додає Кириленко.

Наслідки ворожого удару по Краматорську: пошкоджено багатоповерхівки, школу, готель 01
Наслідки ворожого удару по Краматорську: пошкоджено багатоповерхівки, школу, готель 02
Наслідки ворожого удару по Краматорську: пошкоджено багатоповерхівки, школу, готель 03
Наслідки ворожого удару по Краматорську: пошкоджено багатоповерхівки, школу, готель 04

Також читайте: Вночі росіяни завдали ударів по центру Краматорська, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

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Краматорськ (653) обстріл (28392) Кириленко Павло (907)


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Кацапи , тварюки ви кончені ,
бо місто Краматорськ майже повністю відродилося і мало дуже привабливий вигляд , а ви , сукіни тварюки ,
все перетворюєте в руіни !!

Поскоріше би ви всі здохли 😡
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25.03.2023 12:57 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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25.03.2023 13:20 Відповісти
 
 