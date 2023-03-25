Наслідки ворожого удару по Краматорську: пошкоджено багатоповерхівки, школу, готель. ФОТОрепортаж
Пізно вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак є руйнування.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, одна з ракет С-300 влучила в адмінбудівлю, зруйнувавши три верхні поверхи.
"Від вибуху пошкоджені 8 багатоквартирних будинків, 6 торгових точок, школа та готель. Друга ракета влучила по промисловій зоні - одна будівля знищена внаслідок прямого влучання, декілька інших промислових будівель пошкоджено вибухом. Росіяни не залишають мирних жителів Донеччини у спокої - щодня скоюють нові й нові злочини", - додає Кириленко.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо місто Краматорськ майже повністю відродилося і мало дуже привабливий вигляд , а ви , сукіни тварюки ,
все перетворюєте в руіни !!
Поскоріше би ви всі здохли 😡