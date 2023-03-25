В Херсоне слышны взрывы, - телеграм-канал
Днем 25 марта в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.
"Слышны взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении.
Официального подтверждения по взрывам пока нет.
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