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В Херсоне слышны взрывы, - телеграм-канал

херсон

Днем 25 марта в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

"Слышны взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении.

Официального подтверждения по взрывам пока нет.

Читайте также: Власти Херсона призывают жителей громады эвакуироваться в более безопасные регионы

Автор: 

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