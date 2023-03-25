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У Херсоні чути вибухи, - телеграм-канал

херсон

Вдень 25 березня у Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал

"Чути вибухи у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження щодо вибухів наразі немає. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4446) Херсон (3349)


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