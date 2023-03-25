У Херсоні чути вибухи, - телеграм-канал
Вдень 25 березня у Херсоні прогриміли вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.
"Чути вибухи у Херсоні", - йдеться у повідомленні.
Офіційного підтвердження щодо вибухів наразі немає.
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