У Херсоні чути вибухи, - телеграм-канал

Вдень 25 березня у Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

"Чути вибухи у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження щодо вибухів наразі немає.

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