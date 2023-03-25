Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж
Російські війська безперервно обстрілювали місто Херсон, передмістя, населені пункти Херсонського та Бериславського районів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, окупанти накривали мирні квартали з РСЗВ, мінометів, танків, далекобійної артилерії та БПЛА.
"На жаль, серед цивільного населення є загиблі та поранені. Під час артилерійського обстрілу окупантами смт Білозерка загинула 50-річна жінка, ще четверо місцевих жителів отримали поранення. У селі Кізомис осколками від снаряду поранена 52-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки з лівого берега Дніпра найбільше постраждали прибережні райони обласного центру, там пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також складські приміщення. У районі річкового порту російські військові підступно відкрили мінометний вогонь по цивільним, які перетинали річку. Від травм, несумісних з життям, загинув 68-річний чоловік, ще одного постраждалого з мінно-вибуховою травмою, ранами грудної клітини та стегна госпіталізували в лікарню. На місцях обстрілів працювали всі екстрені служби, надавали допомогу постраждалим, гасили займання, слідчо-оперативні групи поліції збирали речові докази та документували наслідки.
За минулу добу поліція опрацювала 312 заяв і повідомлень громадян про різні події та кримінальні правопорушення. За ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України відкрито 21 кримінальне провадження. Правоохоронці документують кожен факт російської агресії проти мирного населення Херсонської області.
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