Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Российские войска непрерывно обстреливали город Херсон, пригороды, населенные пункты Херсонского и Бериславского районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты накрывали мирные кварталы из РСЗО, минометов, танков, дальнобойной артиллерии и БПЛА.

"К сожалению, среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Во время артиллерийского обстрела оккупантами пгт Белозерка погибла 50-летняя женщина, еще четверо местных жителей получили ранения. В селе Кизомыс осколками от снаряда ранена 52-летняя женщина", - говорится в сообщении.

В результате атаки с левого берега Днепра больше всего пострадали прибрежные районы областного центра, там повреждены многоквартирные и частные дома, а также складские помещения. В районе речного порта российские военные коварно открыли минометный огонь по гражданским, пересекавшим реку. От травм, несовместимых с жизнью, погиб 68-летний мужчина, еще один пострадавший с минно-взрывной травмой, ранами грудной клетки и бедрами госпитализирован в больницу. На местах обстрелов работали все экстренные службы, оказывали помощь пострадавшим, гасили возгорание, следственно-оперативные группы полиции собирали вещественные доказательства и документировали последствия.

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За минувшие сутки полиция проработала 312 заявлений и сообщений граждан о различных событиях и уголовных правонарушениях. По ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины открыто 21 уголовное производство. Правоохранители документируют каждый факт российской агрессии против мирного населения Херсонской области.