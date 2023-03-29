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Новости Война
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Совбез ООН обсудит намерения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

оон

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 31 марта, заседание по обсуждению угроз президента РФ Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Об этом сообщили в секретариате Совбеза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В повестке дня этот пункт сформулирован как "угроза международному миру и безопасности".

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по Киеву). Ожидается, что в нем примет участие украинская делегация.

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Беларусь (7889) ООН (4165) путин владимир (31231) россия (95441) ядерное оружие (1330) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+8
Імпотентна організація обговорить дії шизофреніка, якого варто обговорювати на консиліумі психіатрів.
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29.03.2023 08:04
+3
Правильно!
Добряче треба обговорити, всмак.
Опісля з почуттям виконаного обов'язку сісти в комфортабельну машину та поїхати обідати...
Хароша штукенція жізнь!
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29.03.2023 08:08
+2
...і висловить занепокоєння.Можливо,навіть глибоке занепокоєння.
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29.03.2023 08:16
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Імпотентна організація обговорить дії шизофреніка, якого варто обговорювати на консиліумі психіатрів.
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29.03.2023 08:04 Ответить
Правильно!
Добряче треба обговорити, всмак.
Опісля з почуттям виконаного обов'язку сісти в комфортабельну машину та поїхати обідати...
Хароша штукенція жізнь!
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29.03.2023 08:08 Ответить
жіть хорошо,а жізнь в ООН єщйо лутше
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29.03.2023 08:12 Ответить
Зеленський: Міцні кордони України - свідчення міцності конкретних людей.
07:23 29.03.2023

Буба Оманський вже прокинувся.
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29.03.2023 08:09 Ответить
Ніі, він все в ''ролі''
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29.03.2023 08:27 Ответить
Марна справа обговорювати діі і вчинки , абсолютно
психічно - хворого , кремлівмького нелюда !!

Потрвбно думати над тим, яким чином можна притягнути до Гааги
цього кривавого воєнного злочинця або знищити цю потвору фізично 😡
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29.03.2023 08:13 Ответить
Там потвора колективна. Багатомільйонна.
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29.03.2023 08:17 Ответить
та то копирайтера поміняли,в його совковій голові наврядчи,щось змінилось
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29.03.2023 08:15 Ответить
...і висловить занепокоєння.Можливо,навіть глибоке занепокоєння.
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29.03.2023 08:16 Ответить
путіну глибоко нас.ати на цю ООН з її радбезом. На цю шоблу бездарних паразитів наср.ти вже всім людям, на податки котрих ця пиз.ота жирує.
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29.03.2023 08:19 Ответить
Навіщо? Ви одразу пишіть резолюцію з висловленням глибокої занепокоєності.
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29.03.2023 08:33 Ответить
ТЮ та нехай розміщують,а американці нехай в Україні ядерну зброю розмістять... ООН тільки балачки нікому не потрібні
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29.03.2023 08:36 Ответить
Вот и посмотрим на реакцию Китая и все станет ясно!
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29.03.2023 08:40 Ответить
Обговорять і розійдуться по ресторанах.
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29.03.2023 09:40 Ответить
Не розумію, навіщо піарити погрози мокшан в цій організації на весь Світ! Достатньо НОТИ від МЗС з вказівкою на те, що вони от тільки на переговорах з Китаєм обіцяли ніде і нічого не розміщувати. І таким чином підтвердити і китайцям думку Світу про те, що ПУ для СІ є людиною з якою неможливо домовлятися.
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29.03.2023 10:34 Ответить
 
 