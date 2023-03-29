Совбез ООН обсудит намерения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси
Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 31 марта, заседание по обсуждению угроз президента РФ Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси.
Об этом сообщили в секретариате Совбеза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В повестке дня этот пункт сформулирован как "угроза международному миру и безопасности".
Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по Киеву). Ожидается, что в нем примет участие украинская делегация.
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+8 Белла Богун #551369
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+3 Алекс Скела
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+2 Юрий Викторович #524822
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Добряче треба обговорити, всмак.
Опісля з почуттям виконаного обов'язку сісти в комфортабельну машину та поїхати обідати...
Хароша штукенція жізнь!
07:23 29.03.2023
Буба Оманський вже прокинувся.
психічно - хворого , кремлівмького нелюда !!
Потрвбно думати над тим, яким чином можна притягнути до Гааги
цього кривавого воєнного злочинця або знищити цю потвору фізично 😡