Совбез ООН обсудит намерения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 31 марта, заседание по обсуждению угроз президента РФ Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Об этом сообщили в секретариате Совбеза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В повестке дня этот пункт сформулирован как "угроза международному миру и безопасности".

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по Киеву). Ожидается, что в нем примет участие украинская делегация.

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