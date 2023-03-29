Байден обеспокоен намерениями Путина разместить ядерное оружие в Беларуси
Президент США Джо Байден озабочен планами России разместить тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.
Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Они еще этого не сделали, если только что-то не произошло, пока я был в вертолете", - сказал Байден.
"Конечно, я обеспокоен этим. О чем я с вами говорил последний год? Это опасный вид разговоров, и это вызывает беспокойство", - добавил Байден.
Напомним, недавно Путин заявил, что РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.
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В тому увесь умовний Захід: ЗАНЕПОКОЄНИЙ і ОБГОВОРИТЬ на правлінні колгоспу ООН, в якому верховодять маріонетки Путіна і т. Сі,... а всі інші просто бз*ять
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MARCH 29, 2023
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"My name is Joe Biden. I'm Dr. Jill Biden's husband," the 80-year-old president began his remarks at an East Room gathering of women-owned businesses.
"And I eat Jeni's ice cream - chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream," he said.
"By the way, I have a whole refrigerator full upstairs," Biden added at his only scheduled public appearance of the day. "You think I'm kidding? I'm not.
Напевне, "стурбованість" виглядає саме так. Відео треба хоча б послухати: там 35 сек - так весело і смішно ...