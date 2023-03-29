Байден обеспокоен намерениями Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Президент США Джо Байден озабочен планами России разместить тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Они еще этого не сделали, если только что-то не произошло, пока я был в вертолете", - сказал Байден.

"Конечно, я обеспокоен этим. О чем я с вами говорил последний год? Это опасный вид разговоров, и это вызывает беспокойство", - добавил Байден.

Напомним, недавно Путин заявил, что РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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